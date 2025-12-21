Χωρίς κανένα περιθώριο καθυστέρησης θα κινηθεί φέτος η διαδικασία πληρωμής των τελών κυκλοφορίας 2026, καθώς το Υπουργείο Οικονομικών ξεκαθαρίζει ότι δεν θα δοθεί καμία παράταση πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2025. Αυτό σημαίνει ότι από την πρώτη κιόλας ημέρα του νέου έτους ενεργοποιούνται αυτόματα τα πρόστιμα για όσους δεν έχουν εξοφλήσει ή δεν έχουν θέσει το όχημά τους σε ακινησία.

Η προθεσμία της 31ης Δεκεμβρίου έχει πλέον κατοχυρωθεί νομοθετικά και, σε αντίθεση με προηγούμενες χρονιές, δεν αναμένεται αλλαγή της τελευταίας στιγμής. Οι ιδιοκτήτες οχημάτων καλούνται να κινηθούν έγκαιρα, καθώς η καθυστέρηση θα κοστίσει ακριβά.

Πώς πληρώνονται τα τέλη κυκλοφορίας 2026

Η διαδικασία ξεκινά με την εκτύπωση ή αποθήκευση του ειδοποιητηρίου από την πλατφόρμα της ΑΑΔΕ. Η εξόφληση μπορεί να γίνει:

μέσω e-banking με τον 23ψήφιο κωδικό RF,

σε ATM ή APS με σάρωση του QR code,

σε τράπεζες και ΕΛΤΑ με φυσική παρουσία.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, τα έσοδα από τα τέλη κυκλοφορίας 2026 αναμένεται να ξεπεράσουν τα 1,2 δισ. ευρώ.

Τα πρόστιμα για εκπρόθεσμη πληρωμή

Από την 1η Ιανουαρίου 2026 εφαρμόζεται νέο, κλιμακωτό σύστημα προσαυξήσεων:

καθυστέρηση εντός Ιανουαρίου συνεπάγεται προσαύξηση 25%,

πληρωμή εντός Φεβρουαρίου επιβαρύνεται με 50%,

από τον Μάρτιο και μετά το πρόστιμο φτάνει στο 100% των τελών.

Ανεξάρτητα από το ποσό των τελών, το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 30 ευρώ. Οι προσαυξήσεις ενεργοποιούνται αυτόματα μέσω διασταυρώσεων και δεν απαιτείται καμία επιπλέον ειδοποίηση.

Η λύση της ηλεκτρονικής ακινησίας

Όσοι δεν σκοπεύουν να κυκλοφορήσουν το όχημά τους μέσα στο 2026 μπορούν έως το τέλος Δεκεμβρίου να το θέσουν σε ηλεκτρονική ακινησία μέσω της πλατφόρμας myCar, χωρίς επίσκεψη στην Εφορία. Απαιτούνται ο αριθμός κυκλοφορίας, τα στοιχεία του κατόχου και δήλωση χώρου στάθμευσης.

Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, όλοι οι συνιδιοκτήτες ειδοποιούνται ηλεκτρονικά και πρέπει να εγκρίνουν το αίτημα.

Από τον Απρίλιο του 2026 επανέρχεται και η δυνατότητα πληρωμής τελών «με τον μήνα» για προσωρινή άρση ακινησίας, επιλογή που μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη για όσους χρησιμοποιούν το όχημά τους περιστασιακά.

Το κρίσιμο συμπέρασμα

Το νέο καθεστώς δεν αφήνει περιθώρια εφησυχασμού. Η 31η Δεκεμβρίου είναι καταληκτική ημερομηνία χωρίς εξαιρέσεις και η καθυστέρηση, ακόμη και λίγων ημερών, συνεπάγεται άμεσο οικονομικό κόστος. Για τους ιδιοκτήτες οχημάτων, ο έγκαιρος προγραμματισμός είναι φέτος πιο σημαντικός από ποτέ.

