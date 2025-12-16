Σιωπηλό ρίσκο στους δρόμους: Χιλιάδες αυτοκίνητα χάνουν το eCall λόγω κατάργησης 2G και 3G

Ένα ζήτημα που περνά σχεδόν απαρατήρητο, αλλά αφορά άμεσα την οδική ασφάλεια, αρχίζει να απασχολεί ολοένα και περισσότερους οδηγούς σε Ελλάδα και Ευρώπη. Εκατοντάδες χιλιάδες αυτοκίνητα κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς ενεργό σύστημα eCall, καθώς τα παλαιά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 2G και 3G αποσύρονται σταδιακά.

Το eCall αποτελεί βασικό εξοπλισμό ασφαλείας στα σύγχρονα οχήματα και από το 2018 είναι υποχρεωτικό σε όλα τα νέα αυτοκίνητα που ταξινομούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε περίπτωση σοβαρού τροχαίου, το σύστημα ενεργοποιείται αυτόματα, καλεί τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 και αποστέλλει κρίσιμα δεδομένα, όπως η ακριβής θέση του οχήματος, επιταχύνοντας την επέμβαση των σωστικών συνεργείων.

Το πρόβλημα δεν εντοπίζεται στο ίδιο το σύστημα, αλλά στις τεχνολογικές βάσεις πάνω στις οποίες σχεδιάστηκε. Τα πρώτα eCall βασίστηκαν αποκλειστικά σε δίκτυα 2G και 3G, τα οποία οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας αποσύρουν για να απελευθερώσουν φάσμα για τις νεότερες τεχνολογίες 4G και 5G. Όταν αυτά τα δίκτυα παύουν να λειτουργούν, τα συγκεκριμένα οχήματα αδυνατούν να επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Στην Ελλάδα, το 3G έχει ήδη καταργηθεί πλήρως, ενώ το 2G παραμένει ενεργό μόνο προσωρινά, με την Cosmote να το διατηρεί έως το τέλος του έτους και τη Nova και τη Vodafone να ακολουθούν. Αυτό σημαίνει ότι σημαντικός αριθμός αυτοκινήτων –κυρίως παλαιότερων μοντέλων– κινδυνεύει να χάσει μια λειτουργία που σε κρίσιμες στιγμές μπορεί να αποδειχθεί σωτήρια.

Ήδη σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ελβετία, η πλήρης απενεργοποίηση του 3G έχει φέρει το ζήτημα στην επιφάνεια, αφήνοντας οδηγούς εκτεθειμένους σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος, χωρίς αυτόματη ειδοποίηση των αρχών.

Την ίδια ώρα, κατασκευαστές αυτοκινήτων και τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι εργάζονται πάνω στη νέα γενιά του συστήματος, το λεγόμενο Next Generation ή Hybrid eCall. Η αναβαθμισμένη αυτή έκδοση αξιοποιεί δίκτυα 4G και 5G, διασφαλίζοντας ότι η επικοινωνία με τα κέντρα έκτακτης ανάγκης θα παραμένει ενεργή ακόμα και μετά την πλήρη κατάργηση των παλαιότερων τεχνολογιών.

Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει ένα κρίσιμο κενό στη μετάβαση προς τις νέες υποδομές: όταν η τεχνολογία προχωρά ταχύτερα από τον εξοπλισμό που ήδη κυκλοφορεί στους δρόμους, βασικά συστήματα ασφαλείας μπορεί να τεθούν εκτός λειτουργίας χωρίς ο οδηγός να το αντιληφθεί άμεσα. Για πολλούς, το eCall δεν είναι απλώς ένα «έξτρα», αλλά ένας αθόρυβος φύλακας που μπορεί να κάνει τη διαφορά στα πρώτα, καθοριστικά λεπτά μετά από ένα σοβαρό τροχαίο.