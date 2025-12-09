Το λάθος ζεστάματος που κάνουν οι οδηγοί στον χειμώνα - Πώς να το αποφύγετε

Αν κάθε χειμωνιάτικο πρωινό βάζετε μπροστά το αυτοκίνητο και το αφήνετε 5–10 λεπτά στο ρελαντί «να ζεσταθεί», τότε κάνετε το ίδιο λάθος που κάνουν οι περισσότεροι οδηγοί. Και, ναι, μπορεί να ακούγεται σαν φροντίδα για το μοτέρ, αλλά στην πραγματικότητα το αντίθετο συμβαίνει.

Αυτό που κάποτε ίσχυε για τα παλιά καρμπυρατέρ, δεν έχει καμία θέση στους σύγχρονους κινητήρες. Σήμερα, το παρατεταμένο ρελαντί το πρωί δεν βοηθάει — επιβαρύνει. Και όπως επισημαίνουν οι μηχανικοί, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη φθορά.

Γιατί το ρελαντί κάνει κακό – Η τεχνική εξήγηση

Όταν ο κινητήρας δουλεύει ακίνητος και παγωμένος, λειτουργεί σε πολύ χαμηλές στροφές. Αυτό δημιουργεί δύο βασικά προβλήματα:

1. Το λάδι δεν κυκλοφορεί σωστά

Η αντλία κινείται αργά, το παχύρρευστο κρύο λάδι δεν φτάνει άμεσα σε όλα τα σημεία τριβής και ο κινητήρας μένει λιγότερο προστατευμένος στα πιο «ευαίσθητα» πρώτα δευτερόλεπτα.

2. Fuel Dilution – Το καύσιμο αραιώνει το λάδι

Επειδή ο κινητήρας είναι κρύος, ο εγκέφαλος δίνει πλούσιο μείγμα. Στο ρελαντί δεν καίγεται σωστά, με αποτέλεσμα μέρος του καυσίμου να καταλήγει στο λιπαντικό, μειώνοντας την ποιότητά του.

Με άλλα λόγια, ο κινητήρας δεν ζεσταίνεται αποτελεσματικά και παράλληλα ταλαιπωρείται περισσότερο.

Ο σωστός τρόπος: Ο κανόνας των 30 δευτερολέπτων

Ξεχάστε το 5λεπτο ρελαντί. Η σωστή διαδικασία είναι απλή και πιο φιλική προς το μοτέρ:

Πρωινό πρωτόκολλο

1. Βάζετε μπροστά.

2. Φοράτε ζώνη, ρυθμίζετε ραδιόφωνο/κινητό (15–30 δευτ.).

3. Ξεκινάτε, αλλά οδηγείτε ήρεμα και χωρίς απότομα γκάζια.

Με αυτόν τον τρόπο, ο κινητήρας φτάνει πολύ πιο γρήγορα στη θερμοκρασία λειτουργίας, το λάδι αραιώνει όπως πρέπει και η συνολική φθορά μειώνεται.

Τι λάδι να χρησιμοποιείτε τον χειμώνα

Η ρευστότητα είναι κρίσιμη. Λάδια όπως 5W-30 ή 0W-20 (συνθετικά) έχουν σχεδιαστεί να ρέουν άψογα ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες, προστατεύοντας τον κινητήρα από το πρώτο γύρισμα.

Προσοχή: Μην αναμιγνύετε λάδια διαφορετικών τύπων ή προδιαγραφών αν δεν το επιτρέπει ο κατασκευαστής.

