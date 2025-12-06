Τι χρειάζεται πραγματικά το αυτοκίνητό σου τον χειμώνα: λάστιχα ή αλυσίδες;

Κάθε χειμώνα, με τις πρώτες παγωνιές, επανέρχεται η ίδια ερώτηση: Τι είναι πιο χρήσιμο – χειμερινά λάστιχα ή αλυσίδες;

Η απάντηση δεν είναι «το ένα ή το άλλο», αλλά τι σου δίνει ασφάλεια στις συνθήκες που οδηγείς.

Χειμερινά λάστιχα – για καθημερινή ασφάλεια στον κρύο δρόμο

Τα χειμερινά ελαστικά δεν είναι «μόνο για χιόνι».

Η μαλακότερη γόμα τους λειτουργεί σωστά σε χαμηλές θερμοκρασίες, ενώ τα βαθύτερα αυλάκια και οι χαρακιές στο πέλμα βοηθούν στην πρόσφυση ακόμη κι όταν ο δρόμος δεν είναι χιονισμένος.

Με άλλα λόγια:

- φρενάρουν καλύτερα σε κρύο και βρεγμένο οδόστρωμα

- δίνουν σταθερότητα στις στροφές και αποτρέπουν γλίστρημα

- λειτουργούν κάθε μέρα του χειμώνα, όχι μόνο όταν «άσπρισει»

Αν κινείσαι συχνά, ακόμα και στην πόλη, τα χειμερινά λάστιχα είναι η βάση της ασφάλειας σου.

Αλυσίδες – όταν το χιόνι είναι σοβαρό

Οι αλυσίδες είναι «εργαλείο ανάγκης», όχι εξοπλισμός καθημερινής χρήσης.

Στο βαθύ χιόνι, στον πάγο, στην ανηφόρα, δίνουν την πρόσφυση που κανένα λάστιχο μόνο του δεν μπορεί να προσφέρει. Εκεί πραγματικά σώζουν την κατάσταση.

Αλλά έχουν όρια:

- δεν φοριούνται μόνιμα

- φθείρουν λάστιχο και ανάρτηση αν τις κρατήσεις στην άσφαλτο

- θέλουν χαμηλή ταχύτητα και σωστή τοποθέτηση

Άρα λειτουργούν συμπληρωματικά – όχι αντικαταστατικά των χειμερινών.

Πότε χρειάζεσαι τι

Χειμερινά λάστιχα χρειάζεσαι όταν:

- οδηγείς σε κρύο, βρεγμένο οδόστρωμα

- κάνεις μετακινήσεις πρωί/βράδυ όπου υπάρχει παγετός

- κινείσαι συχνά τον χειμώνα, ακόμα και χωρίς χιόνι

- θες σταθερή πρόσφυση και φρενάρισμα σε κάθε διαδρομή

Οι αλυσίδες αρκούν όταν:

- μένεις σε περιοχή με ήπιο χειμώνα και βλέπεις χιόνι σπάνια

- πας σε βουνό ή χιονοδρομικό περιστασιακά

- θες απλώς ένα «εργαλείο ανάγκης» στο πορτμπαγκάζ

Ιδανική λύση για τον χειμώνα:

Χειμερινά λάστιχα για κάθε μέρα – αλυσίδες μόνο όταν τις απαιτεί το χιόνι.

Συμπέρασμα

Αν έπρεπε να διαλέξεις μόνο ένα, το πιο σημαντικό για την ασφάλεια είναι τα χειμερινά λάστιχα.

Οι αλυσίδες, όμως, είναι ανεκτίμητες όταν ο δρόμος παγώνει στα σοβαρά.

Χειμερινά = πρόληψη.

Αλυσίδες = αντιμετώπιση.

Το πιο ασφαλές είναι να έχεις και τα δύο – και να ξέρεις πότε χρησιμοποιείται το καθένα.

