Χρήση αλάρμ σε μποτιλιάρισμα: Επιτρέπεται ή είναι παράνομο; Η απάντηση του ΚΟΚ

Πολλοί οδηγοί πιστεύουν ότι τα αλάρμ είναι η «λύση για όλα» – για να ενημερώσουν για κίνηση, για να σταματήσουν προσωρινά ή ακόμη και για να δικαιολογήσουν το διπλοπαρκάρισμα. Ωστόσο, ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας είναι σαφής: η χρήση τους επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις ανάγκης.

Πότε ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η χρήση αλάρμ

Σύμφωνα με τον ΚΟΚ, τα αλάρμ μπορούν να ενεργοποιηθούν μόνο όταν:

- το όχημα έχει ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης

- υπάρχει ατύχημα

- βρίσκεται σε σημείο χαμηλής ορατότητας και αποτελεί κίνδυνο για την κυκλοφορία

Σε κίνηση επιτρέπονται μόνο εάν παρουσιαστεί ξαφνικό πρόβλημα στο όχημα και υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τους υπόλοιπους οδηγούς.

Μποτιλιάρισμα = όχι αλάρμ

Η πιο συνηθισμένη παρερμηνεία αφορά την κίνηση στους δρόμους. Παρότι πολλοί ανάβουν αλάρμ για να προειδοποιήσουν ότι φρενάρουν απότομα ή ότι η ροή έχει σταματήσει, ο ΚΟΚ το απαγορεύει όσο το όχημα κινείται κανονικά.

- Ο σωστός τρόπος προειδοποίησης για ξαφνικό φρενάρισμα είναι σύντομο πάτημα φρένου, ώστε τα φώτα πέδησης να αναβοσβήσουν.

Πρόστιμο & κυρώσεις

Η παράνομη χρήση αλάρμ επιφέρει:

- πρόστιμο 30€

- αφαίρεση άδειας οδήγησης για 10 ημέρες

Το ίδιο ισχύει και για χρήση αλάρμ κατά το διπλοπαρκάρισμα, καθώς δεν αποτελεί «δικαιολογία» για παράνομη στάθμευση.

Συμπέρασμα:

Τα αλάρμ δεν είναι γενική ειδοποίηση για μποτιλιάρισμα. Χρησιμοποιούνται μόνο όταν υπάρχει πρόβλημα που καθιστά το όχημα επικίνδυνο. Σε διαφορετική περίπτωση, ο οδηγός κινδυνεύει με πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος.

