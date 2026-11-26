Τα γυρίσματα της πολυαναμενόμενης κινηματογραφικής παραγωγής «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών: Το κυνήγι του Γκόλουμ» (The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum) ολοκληρώθηκαν, όπως ανακοίνωσε επίσημα η Warner Bros. Η εταιρεία παραγωγής γιόρτασε την ολοκλήρωση της παραγωγής στις 25 Νοεμβρίου, δίνοντας στη δημοσιότητα ένα χιουμοριστικό βίντεο από τα παρασκήνια. Η νέα ταινία, που αποτελεί μέρος του ευρύτερου σύμπαντος του Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν, αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 17 Δεκεμβρίου του 2027.

Η ανακοίνωση της Warner Bros.

Η Warner Bros. επέλεξε έναν ιδιαίτερο τρόπο για να γνωστοποιήσει την ολοκλήρωση των γυρισμάτων της ταινίας. Στις 25 Νοεμβρίου, δημοσίευσε ένα βίντεο από τα παρασκήνια, το οποίο περιλάμβανε όχι μόνο στιγμιότυπα από την παραγωγή αλλά και ένα χιουμοριστικό σκετς. Το σκετς παρουσίαζε τον Γκόλουμ να αρνείται να εγκαταλείψει το καμαρίνι του, ακόμα και μετά το πέρας των γυρισμάτων, προσφέροντας μια ανάλαφρη στιγμή στους φίλους της σειράς.

Η λεζάντα που συνόδευε το βίντεο ήταν «Τέλος γυρισμάτων! Ή σχεδόν…», αφήνοντας μια παιχνιδιάρικη νότα για την ολοκλήρωση της ταινίας και ενισχύοντας τον χιουμοριστικό τόνο της ανακοίνωσης. Αυτή η πρωτότυπη προσέγγιση της Warner Bros. σηματοδότησε το τέλος μιας σημαντικής φάσης για την παραγωγή, δημιουργώντας προσμονή για την επερχόμενη κυκλοφορία.

Ο σκηνοθέτης και η υπόθεση της ταινίας

Τη σκηνοθεσία της ταινίας «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών: Το κυνήγι του Γκόλουμ» έχει αναλάβει ο Άντι Σέρκις, ένας γνώριμος του σύμπαντος του Τόλκιν. Ο Σέρκις δεν περιορίζεται μόνο στον ρόλο του σκηνοθέτη, αλλά επιστρέφει και για να ενσαρκώσει ξανά τον εμβληματικό χαρακτήρα του Γκόλουμ, στον οποίο είχε δώσει πνοή και στις προηγούμενες ταινίες. Η διπλή του ιδιότητα αναμένεται να προσδώσει μια ιδιαίτερη οπτική στην ταινία.

Η νέα ιστορία υπόσχεται να φωτίσει άγνωστες πλευρές και πτυχές του πλούσιου και λεπτομερούς κόσμου που δημιούργησε ο Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν. Παρόλο που στις φωτογραφίες από τα γυρίσματα έχει παρατηρηθεί η παρουσία του Φρόντο, κάτι που αποτελεί σαφή συνδετικό κρίκο με την αρχική τριλογία, αυτό δεν σημαίνει ότι η νέα ταινία θα επικεντρωθεί αποκλειστικά στον ίδιο τον χαρακτήρα του Φρόντο.

Επιστροφές αγαπημένων προσώπων

Πέρα από τον Άντι Σέρκις, αρκετοί αγαπημένοι ηθοποιοί επιστρέφουν στους ρόλους τους, ενθουσιάζοντας τους φίλους της σειράς. Ο Ιαν ΜακΚέλεν θα ενσαρκώσει για ακόμα μία φορά τον Γκάνταλφ τον Γκρίζο, έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους και ισχυρούς χαρακτήρες του κόσμου του Τόλκιν. Η παρουσία του προσδίδει συνέχεια και οικειότητα στην επερχόμενη παραγωγή.

Στο καστ συναντάμε επίσης τον Λι Πέις, ο οποίος επαναλαμβάνει τον ρόλο του Θράντουιλ. Ο χαρακτήρας του Θράντουιλ έχει αγαπηθεί από τους φίλους του σύμπαντος και η επιστροφή του Πέις αναμένεται να προσφέρει μια γνώριμη πινελιά στην ταινία.

Νέες προσθήκες και σημαντικοί ρόλοι

Η ταινία εμπλουτίζεται και με νέες προσθήκες στο καστ, φέρνοντας φρέσκα πρόσωπα σε σημαντικούς ρόλους. Ανάμεσα σε αυτές ξεχωρίζει ο Τζέιμι Ντόρναν, ο οποίος θα υποδυθεί έναν νεότερο Αραγκορν. Ο χαρακτήρας του Αραγκορν, γνωστός τότε ως Στράιντερ, ήταν αρχικά ενσαρκωμένος από τον Βίγκο Μόρτενσεν, και ο Ντόρναν αναλαμβάνει τώρα τη σκυτάλη σε μια προγενέστερη φάση της ζωής του ήρωα.

Ο Λίο Γούνταλ, γνωστός από τη συμμετοχή του στη σειρά «The White Lotus», θα ενσαρκώσει τον Χάλβαρντ, έναν ακόμη δασοφύλακα των Ντούνενταϊν, προσθέτοντας ένα νέο πρόσωπο στην ομάδα των ηρώων. Τέλος, στο καστ συμμετέχουν και δύο καταξιωμένες ηθοποιοί διεθνούς φήμης, η Κέιτ Γουίνσλετ και η Ανια Τέιλορ-Τζόι, των οποίων οι ρόλοι αναμένονται με ενδιαφέρον και προσθέτουν κύρος στην παραγωγή.

Με πληροφορίες από: Newsit