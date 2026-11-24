Ο πολύπειρος ηθοποιός Μιχάλης Μητρούσης παραχώρησε συνέντευξη στο topontiki.gr, με αφορμή τη συνέχιση της κωμωδίας «Toc Toc» για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Βρετάνια. Στη συζήτηση, ο κ. Μητρούσης αναφέρθηκε εκτενώς στην παγκόσμια θεατρική επιτυχία, η οποία παρουσιάζεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 20:00, υπογραμμίζοντας τη σημασία του χιούμορ και της αποδοχής των ιδεοψυχαναγκαστικών διαταραχών. Παράλληλα, μοιράστηκε σκέψεις για τη συμμετοχή του σε τηλεοπτική σειρά, αλλά και προσωπικές στιγμές από την οικογενειακή και φιλική του ζωή.

Η επιτυχία του «Toc Toc» και το μήνυμά του

Η κωμωδία «Toc Toc» (#Αγάπη_ρε…) του Laurent Baffie, σε σκηνοθεσία και απόδοση του Κώστα Σπυρόπουλου, συνεχίζει την επιτυχημένη της πορεία για δεύτερη συνεχή χρονιά. Η παράσταση φιλοξενείται στο Θέατρο Βρετάνια, στην οδό Πανεπιστημίου 7 στην Αθήνα, με παραστάσεις κάθε Δευτέρα και Τρίτη, στις 8 το βράδυ. Ο τίτλος του έργου αποτελεί ένα έξυπνο λογοπαίγνιο, καθώς το «TOC» στα γαλλικά σημαίνει «troubles obsessionnels compulsifs», δηλαδή Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή, γνωστή και ως OCD.

Το έργο παρουσιάζει τη συνάντηση έξι ανθρώπων που πάσχουν από ιδεοψυχαναγκαστικές διαταραχές, οι οποίοι βρίσκονται σε μια αίθουσα αναμονής. Αυτή η συνάντηση γεννά γέλιο, αμηχανία, αλλά και μια βαθιά συγκίνηση, καθώς οι ήρωες αναζητούν την αναγνώριση και την ανάγκη να νιώσουν φυσιολογικοί. Η παράσταση, που έχει γίνει θρύλος στις ελληνικές αίθουσες, έχοντας κρατήσει εννέα ολόκληρες σεζόν στο παρελθόν, επιστρέφει για να υπενθυμίσει ότι πίσω από κάθε «περίεργη συνήθεια», φόβο ή εμμονή, υπάρχει ένας άνθρωπος που αγωνίζεται να αντέξει, να ελέγξει το χάος και να αγαπήσει, αλλά και να αγαπηθεί.

Το χιούμορ ως «φάρμακο» για την ψυχική υγεία

Με όχημα το λυτρωτικό, έξυπνο και ανθρώπινο χιούμορ, η παράσταση «Toc Toc» προσεγγίζει τις ιδεοψυχαναγκαστικές διαταραχές χωρίς φόβο, χωρίς ταμπέλες και χωρίς λύπηση. Το κοινό καλείται να γελάσει όχι με τους ήρωες, αλλά μαζί τους, αναγνωρίζοντας συχνά τον εαυτό του μέσα από τις καταστάσεις που βιώνουν οι χαρακτήρες. Ο Μιχάλης Μητρούσης και οι συντελεστές τονίζουν ότι σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από άγχος, μοναξιά και εσωτερικές συγκρούσεις, το έργο έρχεται να μεταφέρει ένα δυνατό μήνυμα: «Αγάπη μόνο, ρε…».

Αυτό το μήνυμα προβάλλεται ως η λύση για την εποχή μας, καθώς ο άνθρωπος δεν ορίζεται από τη διαταραχή του, αλλά από τον αγώνα του και την ικανότητά του να αγαπά, ακόμα και τον πιο δύσκολο εαυτό του. Η παράσταση λειτουργεί ως υπενθύμιση ότι η τρυφερότητα και η ανάγκη για αποδοχή είναι καθοριστικές για την ψυχική ισορροπία, προσφέροντας μια διέξοδο μέσα από το γέλιο και την αναγνώριση κοινών ανθρώπινων αδυναμιών και προσπαθειών.

Το καστ της παράστασης

Στην παράσταση «Toc Toc» συμμετέχει ένα πολυπληθές και ταλαντούχο καστ ηθοποιών, οι οποίοι ενσαρκώνουν τους χαρακτήρες με τις ιδιαίτερες ιδεοψυχαναγκαστικές τους διαταραχές. Πλάι στον Μιχάλη Μητρούση, στη σκηνή του Θεάτρου Βρετάνια εμφανίζονται οι Κώστας Σπυρόπουλος, Μαρία Γεωργιάδου, Στέλλα Κωστοπούλου, Διονύσης Κλάδης, Αθανασία Τσουμελέκα, Μαριαλένα Σκούρτα και ο Δημήτρης Κανέλλος. Όλοι μαζί συμβάλλουν στη δημιουργία μιας ατμόσφαιρας που συνδυάζει το γέλιο με τη συγκίνηση, αναδεικνύοντας τις ανθρώπινες πτυχές των χαρακτήρων τους.

Τηλεοπτικός ρόλος και προσωπικές στιγμές

Πέρα από τη θεατρική του παρουσία, ο Μιχάλης Μητρούσης αναφέρθηκε και στη συμμετοχή του στην τηλεοπτική σειρά του MEGA, «Δύο Μαύρα Πουκάμισα». Στη σειρά, υποδύεται τον αστυνόμο Μάνθο Χαλκιαδάκη, έναν ρόλο που ο ίδιος χαρακτήρισε ως «κόντρα ρόλο», αλλά και ως μια μορφή δικαίωσης για την καλλιτεχνική του πορεία. Η εναλλαγή μεταξύ θεάτρου και τηλεόρασης αναδεικνύει την ευρεία γκάμα των ερμηνευτικών του δυνατοτήτων.

Ο ηθοποιός μοιράστηκε επίσης μια βαθιά προσωπική στιγμή, αποκαλύπτοντας τα συναισθήματά του όταν είδε για πρώτη φορά την κόρη του, Μαρίλια, επίσης ηθοποιό, να παίζει σε παράσταση. Η συγκίνηση ήταν τόσο μεγάλη που, όπως δήλωσε, έβαλε τα κλάματα. Τέλος, ο Μιχάλης Μητρούσης δεν παρέλειψε να αναφερθεί στον επιστήθιο φίλο του, τον μεγάλο ποιητή Τίτο Πατρίκιο, και στην πρόσφατη κυκλοφορία του νέου του βιβλίου, δείχνοντας την εκτίμηση και τη φιλία που τους συνδέει.

Με πληροφορίες από: Topontiki