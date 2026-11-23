Με ένα εντυπωσιακό άνοιγμα στις κινηματογραφικές αίθουσες, το δυστοπικό prequel της Lionsgate, «Sunrise on the Reaping», έκανε πρεμιέρα στο αμερικανικό box office, δίνοντας νέα πνοή στο δημοφιλές franchise «Hunger Games». Η ταινία συγκέντρωσε σημαντικά έσοδα τόσο στην Αμερική όσο και στις διεθνείς αγορές, καταγράφοντας ένα από τα μεγαλύτερα ντεμπούτα της χρονιάς.

Εντυπωσιακό άνοιγμα για το νέο «Hunger Games»

Το «Sunrise on the Reaping» πραγματοποίησε μια δυναμική πρεμιέρα στο αμερικανικό box office, αποφέροντας έσοδα ύψους 120 εκατομμυρίων δολαρίων κατά το πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής του. Η επιτυχία της ταινίας δεν περιορίστηκε στα σύνορα των ΗΠΑ, καθώς στις διεθνείς αγορές συγκέντρωσε επιπλέον 105 εκατομμύρια δολάρια από 84 χώρες.

Το συνολικό παγκόσμιο άνοιγμα της παραγωγής έφτασε τα 225 εκατομμύρια δολάρια, καθιστώντας την την πέμπτη ταινία της χρονιάς που ξεπερνά το φράγμα των 100 εκατομμυρίων δολαρίων στο ντεμπούτο της στη Βόρεια Αμερική. Το «Sunrise on the Reaping» ακολουθεί τις επιδόσεις άλλων μεγάλων επιτυχιών, όπως το «Spider-Man: Brand New Day» με 360 εκατομμύρια δολάρια, το «Toy Story 5» με 159 εκατομμύρια δολάρια, το «The Super Mario Galaxy Movie» με 131 εκατομμύρια δολάρια και την «Οδύσσεια» («The Odyssey») με 123 εκατομμύρια δολάρια, οι οποίες στη συνέχεια ξεπέρασαν το ορόσημο του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων παγκοσμίως.

Η επιτυχία του «I Play Rocky»

Στη δεύτερη θέση των εισπράξεων βρέθηκε η ταινία «I Play Rocky» της Amazon MGM, η οποία απέσπασε 9,3 εκατομμύρια δολάρια από 2.477 αμερικανικές αίθουσες κατά το πρώτο Σαββατοκύριακο σε ευρεία διανομή. Η δραμεντί του Πίτερ Φαρέλι εξερευνά το παρασκήνιο της δημιουργίας του «Rocky».

Πρωταγωνιστής της ταινίας είναι ο Άντονι Ιπολίτο, ο οποίος υποδύεται τον νεαρό Σιλβέστερ Σταλόνε. Η ταινία είχε προηγουμένως κάνει ντεμπούτο για δύο εβδομάδες σε επιλεγμένες αίθουσες. Σύμφωνα με το AP, η μεγαλύτερη επιτυχία για το φιλμ είναι η βαθμολογία A+ που απέσπασε στο CinemaScore, μια σπάνια επίδοση που δεν κατάφερε να πετύχει ούτε η «Οδύσσεια». Ο σκηνοθέτης Πίτερ Φαρέλι είχε λάβει ξανά αυτή τη διάκριση στο παρελθόν με τη βραβευμένη με Όσκαρ δημιουργία του το 2018, «Green Book».

Η πορεία του «Ebenezer» και οι γενικές τάσεις

Σημαντική πτώση της τάξης του 60% σημείωσε στο δεύτερο Σαββατοκύριακο προβολής του το «Ebenezer», με πρωταγωνιστή τον Τζόνι Ντεπ, υποχωρώντας από την κορυφή με έσοδα 7,7 εκατομμυρίων δολαρίων. Η παραγωγή της Paramount έχει συγκεντρώσει μέχρι στιγμής 32,5 εκατομμύρια δολάρια στην Αμερική και 45,9 εκατομμύρια δολάρια διεθνώς.

Συνολικά, οι πωλήσεις εισιτηρίων στις ΗΠΑ σημείωσαν πτώση περίπου 10% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό Σαββατοκύριακο, όταν είχε κυκλοφορήσει το «Wicked: For Good», σύμφωνα με την εταιρεία ερευνών Rentrak. Ωστόσο, παρουσίασαν αύξηση 84,9% σε σχέση με το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, δείχνοντας μια ανάκαμψη στην τρέχουσα περίοδο.

Οι κορυφαίες ταινίες του box office

Οι εκτιμώμενες πωλήσεις εισιτηρίων στις αίθουσες των ΗΠΑ και του Καναδά, σύμφωνα με τη Rentrak, διαμορφώθηκαν ως εξής:

«The Hunger Games: Sunrise on the Reaping», 120 εκατ. δολάρια

«I Play Rocky», 9,3 εκατ. δολάρια

«Ebenezer», 7,7 εκατ. δολάρια

«The Cat in the Hat», 6,9 εκατ. δολάρια

«Godzilla Minus Zero», 2,7 εκατ. δολάρια

«You Can See Everything», 2,5 εκατ. δολάρια

«Wild Horse Nine»

Με πληροφορίες από: Topontiki