«Κόκκαλο»: Η ελληνική παράσταση που ταξιδεύει από τη Νέα Υόρκη στη Ρώμη και επιστρέφει στην Αθήνα

Η ελληνική θεατρική παράσταση «Κόκκαλο», σε σκηνοθεσία της Ιόλης Ανδρεάδη, μία από τις σημαντικότερες και διεθνώς αναγνωρισμένες των τελευταίων χρόνων, συνεχίζει το διεθνές της ταξίδι. Αυτή την εβδομάδα, το έργο θα παρουσιαστεί στη Ρώμη, στο περίφημο OFF/OFF THEATRE στην Campo de’ Fiori, στις 25 Νοεμβρίου. Μετά από θριαμβευτικές εμφανίσεις σε Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Σόφια και Φιλιππούπολη την τελευταία τριετία, η παράσταση εντάσσεται φέτος στο ρεπερτόριο ενός ακόμα σημαντικού θεάτρου του κόσμου. Στη συνέχεια, το «Κόκκαλο» θα επιστρέψει στην Αθήνα για την έκτη συνεχή σεζόν, με δέκα μόνο παραστάσεις στο Θέατρο Σημείο, αρχής γενομένης από τις 14 Δεκεμβρίου.

Το ταξίδι του «Κόκκαλου» σε διεθνείς σκηνές

Το «Κόκκαλο», σε σκηνοθεσία της Ιόλης Ανδρεάδη, έχει αναδειχθεί σε μία από τις πλέον πολυσυζητημένες και διεθνώς αναγνωρισμένες ελληνικές παραστάσεις των τελευταίων ετών. Η φετινή του παρουσίαση στη Ρώμη, στο OFF/OFF THEATRE της Campo de’ Fiori, στις 25 Νοεμβρίου, αποτελεί συνέχεια μιας επιτυχημένης πορείας.

Την τελευταία τριετία, η θρυλική παράσταση έχει παρουσιαστεί θριαμβευτικά σε μεγάλες πόλεις του εξωτερικού, όπως η Νέα Υόρκη, το Λονδίνο, η Σόφια και η Φιλιππούπολη. Η ένταξή του στο ρεπερτόριο ενός ακόμα σημαντικού θεάτρου παγκοσμίως υπογραμμίζει την απήχησή του στο διεθνές κοινό.

Η επιστροφή στην Αθήνα για την 6η σεζόν

Μετά την εμφάνισή του στην ιταλική πρωτεύουσα, το «Κόκκαλο» θα επιστρέψει στην Ελλάδα για την έκτη συνεχή σεζόν. Οι παραστάσεις θα φιλοξενηθούν στο Θέατρο Σημείο, προσφέροντας στο αθηναϊκό κοινό την ευκαιρία να παρακολουθήσει το έργο.

Προβλέπονται δέκα μόνο παραστάσεις, οι οποίες θα ξεκινήσουν από τις 14 Δεκεμβρίου και θα πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα και Τρίτη, στις 20:30. Αυτή η περιορισμένη σειρά παραστάσεων αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον των φίλων του θεάτρου.

Το έργο και οι συντελεστές του

Το «Κόκκαλο» αποτελεί ένα πρωτότυπο θεατρικό έργο, τη συγγραφή του οποίου υπογράφουν η Ιόλη Ανδρεάδη και ο Άρης Ασπρούλης. Η παράσταση εστιάζει στη ζωή και το έργο του ρηξικέλευθου διανοητή Αντονέν Αρτώ, προσφέροντας μια λυτρωτική ροκ τελετουργία.

Στη σκηνή, τον πρωταγωνιστικό ρόλο αναλαμβάνει ο Γεράσιμος Γεννατάς, σε ένα ερμηνευτικό σόλο. Μαζί του, ζωντανά επί σκηνής, βρίσκεται ο Γιώργος Παλαμιώτης, ο οποίος συμμετέχει ως ιδιοφυής μουσικός περφόρμερ, συμβάλλοντας στην ιδιαίτερη ατμόσφαιρα του έργου.

Ο Αντονέν Αρτώ και το «Θέατρο της Σκληρότητας»

Το έργο εξερευνά τη ζωή του Αντονέν Αρτώ, μιας κεντρικής φυσιογνωμίας του θεάτρου. Το 1935, ο Αρτώ επινόησε μια εντελώς νέα θεατρική φόρμα, την οποία ονόμασε «Θέατρο της Σκληρότητας». Στο πλαίσιο αυτής της προσέγγισης, δημιούργησε την παράσταση «Οι Τσέντσι», μια πεντάπρακτη τραγωδία.

Η τραγωδία αυτή αφηγείται την ιστορία του ξακουστού, αιμοδιψή και αιμομίκτη κόμη της Ρώμης, ο οποίος βρέθηκε δολοφονημένος με ένα στιλέτο στο μάτι από την ανήλικη κόρη του. Η πρεμιέρα του έργου, τον Μάιο του 1935, στο θέατρο Folies Wagram στο Παρίσι, παρά τις αρχικές προσδοκίες, σημείωσε παταγώδη αποτυχία.

Η πορεία του Αρτώ μετά την αποτυχία

Μετά την αποτυχία των «Τσέντσι», ο Αντονέν Αρτώ έλαβε την απόφαση να μην σκηνοθετήσει ξανά. Ακολούθησε μια περίοδος ασταμάτητων ταξιδιών, κατά την οποία αναζητούσε τη λύτρωση. Η πορεία του τον οδήγησε σε σύλληψη για αλητεία.

Το 1938, ο Αρτώ χαρακτηρίστηκε επισήμως ως «παράφρων» και οδηγήθηκε δια της βίας σε ψυχιατρείο, όπου παρέμεινε έγκλειστος για εννέα χρόνια. Κατά την τελευταία χρονιά του εγκλεισμού του, υποβλήθηκε σε περισσότερα από 51 ηλεκτροσόκ. Εκεί ανέπτυξε την εμμονή ότι τον δηλητηρίαζαν στον ύπνο του με μάγια, ενώ κάποια στιγμή έπεσε σε κώμα και ξύπνησε ευτυχώς την ώρα που τον οδηγούσαν στο νεκροτομείο.

Σε αυτό το διάστημα, ο ψυχαναλυτής και ψυχίατρος Ζακ Λακάν φέρεται να θριαμβολόγησε δηλώνοντας πως «επιτέλους ο κύριος Αρτώ θεραπεύτηκε και δεν θα χρειαστεί να ξαναγράψει τίποτα πια», μια δήλωση που σημάδεψε την περίοδο αυτή της ζωής του διανοητή.

Με πληροφορίες από: Topontiki