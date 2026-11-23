Το νέο ηλεκτρικό μοντέλο AION UT έλαβε πρόσφατα μια σημαντική διάκριση από τον ανεξάρτητο οργανισμό EuroNCAP, καθώς αξιολογήθηκε ως πεντάστερο σε ασφάλεια. Αυτή η αναγνώριση αποτελεί το επιστέγασμα της παρουσίας του compact ηλεκτρικού οχήματος στην ελληνική αγορά. Το hatchback της AION, που αποτελεί την εξειδικευμένη μάρκα ηλεκτρικών του διεθνούς αυτοκινητικού ομίλου GAC, αντιπροσωπεύεται στην Ελλάδα από την Inchcape Hellas.

Ευρωπαϊκή σχεδίαση και κατασκευή

Το AION UT χαρακτηρίζεται από έναν αέρα ιταλικής φινέτσας, καθώς σχεδιάστηκε στο ευρωπαϊκό κέντρο της GAC, το οποίο βρίσκεται στο Μιλάνο. Η παραγωγή του οχήματος πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις της Magna, στην πόλη Γκρατς της Αυστρίας. Αυτή η ευρωπαϊκή υπογραφή στη σχεδίαση και την κατασκευή προσδίδει στο μοντέλο μια ξεχωριστή ταυτότητα.

Το μοντέλο πλασάρεται δίπλα στο επίσης ηλεκτρικό C-SUV AION V, προσφέροντας μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση για την ελληνική αγορά. Η συνύπαρξη των δύο ηλεκτρικών οχημάτων ενισχύει την παρουσία της μάρκας AION στην κατηγορία των ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων.

Χαρακτηριστικά εξωτερικού σχεδιασμού

Εξωτερικά, το AION UT διακρίνεται για τις απλές γραμμές και τις καθαρές επιφάνειες που συνθέτουν την εμφάνισή του. Τα φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED, σε συνδυασμό με στοιχεία pixel, ενισχύουν τον σύγχρονο και ψηφιακό χαρακτήρα του οχήματος. Η σχεδίαση αυτή συμβάλλει στην αισθητική του μοντέλου, προσδίδοντας του μια διακριτική κομψότητα.

Ένα από τα ξεχωριστά στοιχεία του σχεδιασμού είναι η αιωρούμενη οροφή, η οποία αποσυνδέει οπτικά το πάνω από το κάτω μέρος του αμαξώματος, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό οπτικό αποτέλεσμα. Τα περιμετρικά προστατευτικά ενισχύουν το στυλ του αυτοκινήτου, ενώ η πίσω αεροτομή προσδίδει δυναμισμό στην εμφάνιση και συνεισφέρει στην αεροδυναμική του οχήματος.

Εσωτερικό και ευρυχωρία

Το AION UT είναι ένα ευέλικτο όχημα, με μήκος που φτάνει τα 4,27 μέτρα. Διαθέτει μακρύ μεταξόνιο 2,75 μέτρων, ένα χαρακτηριστικό που θα μπορούσαν να ζηλέψουν ακόμα και μοντέλα της μικρομεσαίας και μεσαίας κατηγορίας. Αυτό το μεγάλο μεταξόνιο συμβάλλει στην ευρυχωρία της καμπίνας, προσφέροντας άνεση στους επιβάτες.

Το επίπεδο πάτωμα του αυτοκινήτου διευκολύνει την άνετη φιλοξενία του τρίτου επιβάτη στο πίσω κάθισμα, παρέχοντας του μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων. Οι soft-touch επιφάνειες και τα ποιοτικά υλικά σε διχρωμία συνθέτουν μια καμπίνα χωρίς περιττή οπτική πληροφορία, δημιουργώντας ένα ευχάριστο και λειτουργικό περιβάλλον.

Τεχνολογία και πίνακας οργάνων

Στο εσωτερικό, το ταμπλό είναι διαμορφωμένο σε δύο επίπεδα και φιλοξενεί μια οθόνη αφής 14,6 ιντσών. Η οθόνη αυτή διαθέτει γρήγορο επεξεργαστή και πλήρη συνδεσιμότητα, συγκεντρώνοντας τις βασικές λειτουργίες του συστήματος ενημέρωσης και ψυχαγωγίας. Η λειτουργικότητα της οθόνης συμβάλλει στην εύκολη πρόσβαση στις διάφορες ρυθμίσεις του οχήματος.

Μπροστά από τον οδηγό βρίσκεται ένας ορθογώνιος ψηφιακός πίνακας οργάνων, με διαγώνιο 8,88 ιντσών. Ο πίνακας αυτός παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όπως την ταχύτητα του οχήματος, την αυτονομία που απομένει, την κατανάλωση ενέργειας και τη λειτουργία των συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης. Η σαφής απεικόνιση των δεδομένων εξασφαλίζει την ενημέρωση του οδηγού σε κάθε στιγμή.

Άνεση και πρακτικότητα

Τα μπροστινά καθίσματα του AION UT έχουν σχεδίαση τύπου butterfly και είναι κατασκευασμένα από αφρό υψηλής αντοχής, προσφέροντας ιδανική στήριξη του σώματος και άνεση, ακόμα και σε μακρινά ταξίδια. Επιπλέον, τα καθίσματα αυτά μπορούν να αναδιπλωθούν πλήρως, δημιουργώντας έναν ενιαίο χώρο ξεκούρασης μέσα στην καμπίνα, μια λειτουργία που προσθέτει στην ευελιξία του εσωτερικού.

Οι πίσω θέσεις μπορούν επίσης να διαμορφωθούν ανάλογα με τις ανάγκες των επιβατών ή τη μεταφορά αντικειμένων. Το όχημα διαθέτει 24 χώρους αποθήκευσης μικροαντικειμένων, οι οποίοι εξυπηρετούν σε μέγιστο βαθμό τις καθημερινές ανάγκες. Το πορτ-μπαγκάζ προσφέρει χωρητικότητα 440 λίτρων, μέγεθος που θεωρείται υπεραρκετό για την κατηγορία του αυτοκινήτου, καλύπτοντας τις απαιτήσεις για μεταφορά αποσκευών.

Έξυπνες λειτουργίες και συνδεσιμότητα

Ο οδηγός έχει τη δυνατότητα να ελέγχει το AION UT από απόσταση, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή GAC App. Μέσω αυτής της εφαρμογής, μπορεί να ενημερώνεται για την κατάσταση της μπαταρίας, να εντοπίζει τη θέση του οχήματος και να ενεργοποιεί τον κλιματισμό πριν ακόμα εισέλθει στην καμπίνα, προσφέροντας έτσι μεγαλύτερη ευκολία και άνεση.

Επιπλέον, το όχημα είναι εξοπλισμένο με ένα σύστημα έξυπνης εισόδου, το οποίο αναγνωρίζει την παρουσία του οδηγού καθώς αυτός πλησιάζει το αυτοκίνητο. Αυτή η λειτουργία απλοποιεί τη διαδικασία εισόδου, καθιστώντας την πιο ομαλή και σύγχρονη.

Με πληροφορίες από: Newsit