Μια πρωτότυπη θεατρική παραγωγή με τίτλο «Ηρακλής: Ένας ήρωας γεννιέται» ανεβαίνει στο Θέατρο Ακροπόλ, προσφέροντας μια διαφορετική ματιά στον διαχρονικό μύθο. Το έργο, σε σκηνοθεσία Βασίλη Μαυρογεωργίου και κείμενο της Πένυς Φυλακτάκη, εστιάζει στο ταξίδι του ήρωα προς την ανακάλυψη των εσωτερικών αρετών. Η παράσταση επιχειρεί μια άλλη προσέγγιση στον μύθο του Ηρακλή, ζωντανεύοντας την ιστορία του μέσα από έναν 12μελή θίασο.

Η νέα θεατρική προσέγγιση του μύθου

Στο Θέατρο Ακροπόλ παρουσιάζεται η παράσταση «Ηρακλής: Ένας ήρωας γεννιέται», ένα πρωτότυπο έργο της Πένυς Φυλακτάκη. Η σκηνοθεσία ανήκει στον Βασίλη Μαυρογεωργίου, ενώ τα ολοκαίνουργια τραγούδια της παράστασης έχουν γραφτεί ειδικά για αυτήν από τον Νίκο Κυπουργό.

Ο διαχρονικός μύθος του Ηρακλή ζωντανεύει μέσα από αυτή τη μεγάλη θεατρική παραγωγή, η οποία δεν αποτελεί απλή αναπαράσταση των δώδεκα άθλων. Αντιθέτως, παρουσιάζεται ως ένα ταξίδι του ανθρώπου, το οποίο ξεκινά από τον φόβο και το άγνωστο και οδηγεί στην πίστη και τη γνώση. Η παράσταση απευθύνεται σε όλη την οικογένεια, συνδυάζοντας χιούμορ, σύγχρονη γλώσσα και ευφάνταστο σκηνικό θέαμα.

Η ιστορία του Ηρακλή στη σκηνή

Η ιστορία ξεκινά με τον Ηρακλή να ετοιμάζεται να παντρευτεί την αγαπημένη του Μεγάρα, η οποία ονειρεύεται να γίνει σύζυγος ενός ήρωα. Ωστόσο, η Ήρα, με ύπουλο τρόπο, φυτεύει στο μυαλό της Μεγάρας την αμφιβολία: είναι στ’ αλήθεια ήρωας αυτός που διαθέτει μόνο σωματική δύναμη, χωρίς να έχει αναπτύξει και άλλες αρετές;

Προκειμένου να ανακαλύψει ποιες είναι αυτές οι αρετές και να κερδίσει το «ναι» της Μεγάρας, ο Ηρακλής ζητά απάντηση από το Μαντείο των Δελφών. Το μαντείο τον στέλνει στον πονηρό Ευρυσθέα, ο οποίος έχει δασκαλευτεί από την Ήρα να κάνει την πορεία των άθλων θανατηφόρα σε κάθε βήμα του Ηρακλή.

Οι άθλοι και οι αρετές που κερδίζει

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του, ο Ηρακλής παλεύει με τέρατα, στοιχειά και γίγαντες στον κόσμο της αρχαίας περιπέτειας. Με κάθε νίκη του, όμως, δεν κατακτά απλώς έναν άθλο, αλλά κερδίζει και μια νέα αρετή. Για παράδειγμα, αποκτά θάρρος αντιμετωπίζοντας το Λιοντάρι της Νεμέας, ενώ η Λερναία Ύδρα του διδάσκει τη συνεργασία.

Η υπομονή είναι η αρετή που κερδίζει στο Ελάφι της Άρτεμης, ενώ στους Στάβλους του Αυγεία αναπτύσσει την επινοητικότητα. Στη χώρα των Αμαζόνων μαθαίνει τη διπλωματία, και στα Μήλα των Εσπερίδων αναδεικνύεται η ευστροφία του. Αυτή η πορεία τον μεταμορφώνει βαθιά.

Ολοκληρωμένος άνθρωπος και ήρωας

Όταν ο Ηρακλής επιστρέφει από την εκπλήρωση των δώδεκα άθλων, δεν έχει απλώς ολοκληρώσει τις δοκιμασίες του. Έχει κερδίσει δώδεκα δεξιότητες και αρετές που τον καθιστούν έναν ολοκληρωμένο άνθρωπο. Η παράσταση υπογραμμίζει ότι κάθε ολοκληρωμένος άνθρωπος είναι, στην ουσία, ένας ήρωας.

Οι συντελεστές της παράστασης

Στον 12μελή θίασο της παράστασης συμμετέχουν οι Ράνια Αθανασοπούλου, Γιάννης Γιαννούλης, Γιάννης Μπισμπικόπουλος, Μιχάλης Κουτσκουδής, Δημήτρης Γαλανάκης και Θησέας Μαρκόπουλος. Τους στίχους των τραγουδιών έχει γράψει η Τζούλια Διαμαντοπούλου.

Τα σκηνικά επιμελήθηκε ο Μανόλης Παντελιδάκης, με συνεργάτη σκηνογράφο την Ελίνα Δράκου. Τα κοστούμια είναι δημιουργία της Χαράς Τσουβαλά, ενώ τον σχεδιασμό φωτισμού ανέλαβε η Στέλλα Κάλτσου. Το video art είναι έργο της Βικτώριας Βελλοπούλου και την κίνηση-χορογραφίες υπογράφει ο Πάρης Μαντόπουλος.

Με πληροφορίες από: Topontiki