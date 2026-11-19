Η Nissan παρουσιάζει το χειμερινό πρόγραμμα All Clear Service, προσφέροντας δωρεάν τεχνικό έλεγχο 25 σημείων για όλα τα αυτοκίνητα της μάρκας. Το πρόγραμμα, το οποίο διατίθεται μέσω του δικτύου εξουσιοδοτημένων επισκευαστών της εταιρείας, περιλαμβάνει επίσης σημαντικές εκπτώσεις σε συγκεκριμένα ανταλλακτικά συντήρησης και επισκευής, καθώς και σε γνήσια αξεσουάρ. Παράλληλα, παρέχεται δωρεάν οδική βοήθεια Nissan Assistance για ένα έτος, με κάλυψη σε όλη την Ευρώπη.

Δωρεάν τεχνικός έλεγχος 25 σημείων

Το πρόγραμμα All Clear Service αφορά όλα τα οχήματα της Nissan, ανεξαρτήτως μοντέλου ή χρονολογίας. Η βασική του παροχή είναι ένας δωρεάν τεχνικός έλεγχος ο οποίος καλύπτει 25 σημεία του αυτοκινήτου, εξασφαλίζοντας την ορθή λειτουργία και την ασφάλεια ενόψει των χειμερινών συνθηκών. Αυτός ο λεπτομερής έλεγχος παρέχεται χωρίς καμία χρέωση στους ιδιοκτήτες.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ο δωρεάν έλεγχος των 25 σημείων αποτελεί ξεχωριστή παροχή από τις προσφερόμενες εκπτώσεις. Σε περίπτωση που από τον έλεγχο προκύψει η ανάγκη για κάποια αλλαγή ή επισκευή, ο ιδιοκτήτης έχει τη δυνατότητα να ζητήσει αναλυτική προσφορά για το συνολικό κόστος των ανταλλακτικών και της εργασίας. Έτσι, μπορεί να αποφασίσει εν γνώσει του αν θα προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες, πριν από οποιαδήποτε δέσμευση.

Εκπτώσεις σε ανταλλακτικά τακτικής συντήρησης

Στο πλαίσιο του προγράμματος All Clear Service, η Nissan προσφέρει έκπτωση 25% σε μια ευρεία γκάμα ανταλλακτικών που αφορούν την τακτική συντήρηση του οχήματος. Αυτή η προσφορά καλύπτει βασικά υγρά και αναλώσιμα που είναι απαραίτητα για την ομαλή λειτουργία του κινητήρα και των συστημάτων του αυτοκινήτου. Συγκεκριμένα, η έκπτωση εφαρμόζεται στο λιπαντικό κινητήρα, το αντιψυκτικό υγρό, το AdBlue, τα υγρά φρένων και τις βαλβολίνες.

Επιπλέον, η ίδια έκπτωση 25% ισχύει και για τα φίλτρα που είναι κρίσιμα για την απόδοση και την καθαριότητα του κινητήρα και της καμπίνας. Αυτά περιλαμβάνουν τα φίλτρα λαδιού, αέρα, καυσίμου και καμπίνας. Στην προσφορά εντάσσονται επίσης τα μπουζί, τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για την ανάφλεξη, καθώς και τα μάκτρα των υαλοκαθαριστήρων, που εξασφαλίζουν την ορατότητα. Η έκπτωση αφορά τόσο τα αναλώσιμα ενός προγραμματισμένου σέρβις όσο και μεμονωμένα είδη, τα οποία μπορεί να χρειάζονται αντικατάσταση εκτός του τακτικού ραντεβού συντήρησης.

Εκπτώσεις σε ανταλλακτικά επισκευής και γνήσια αξεσουάρ

Πέρα από τα είδη τακτικής συντήρησης, το πρόγραμμα All Clear Service επεκτείνει τις εκπτώσεις και σε ανταλλακτικά που σχετίζονται με επισκευές. Η έκπτωση 25% εφαρμόζεται σε κρίσιμα εξαρτήματα που συμβάλλουν στην ασφάλεια και την απόδοση του οχήματος. Στη λίστα των ανταλλακτικών επισκευής περιλαμβάνονται η μπαταρία, τα τακάκια, οι δισκόπλακες, οι σιαγόνες και τα ταμπούρα, τα οποία είναι όλα απαραίτητα για το σύστημα πέδησης.

Η προσφορά καλύπτει επίσης τον συμπλέκτη, τα αμορτισέρ και την εξάτμιση, εξαρτήματα που επηρεάζουν την οδική συμπεριφορά και την άνεση. Τέλος, η έκπτωση ισχύει για εξωτερικούς ιμάντες, σετ ιμάντα χρονισμού και προθερμαντήρες. Ξεχωριστά από τα ανταλλακτικά συντήρησης και επισκευής, παρέχεται επίσης έκπτωση 25% σε όλα τα γνήσια αξεσουάρ της Nissan, προσφέροντας τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες να αναβαθμίσουν ή να εξατομικεύσουν το όχημά τους.

Δωρεάν οδική βοήθεια Nissan Assistance

Ένα επιπλέον όφελος που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα All Clear Service είναι η δωρεάν παροχή οδικής βοήθειας Nissan Assistance για ένα ολόκληρο έτος. Η συγκεκριμένη κάλυψη προσφέρει ασφάλεια και ηρεμία στους οδηγούς, γνωρίζοντας ότι θα έχουν υποστήριξη σε περίπτωση ανάγκης, οπουδήποτε κι αν βρίσκονται.

Η κάλυψη της Nissan Assistance είναι πανευρωπαϊκή, γεγονός που την καθιστά ιδιαίτερα χρήσιμη για όσους προγραμματίζουν οδικό ταξίδι εκτός των συνόρων της Ελλάδας. Πριν από ένα τέτοιο ταξίδι, οι οδηγοί έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν αναλυτικά από το εξουσιοδοτημένο δίκτυο της Nissan για τους όρους της κάλυψης και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ζητήσουν βοήθεια, αν αυτή καταστεί αναγκαία.

Πληροφορίες και επικοινωνία

Οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες οχημάτων Nissan μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα All Clear Service και τον δωρεάν χειμερινό έλεγχο. Όλες οι απαραίτητες λεπτομέρειες παρέχονται από το δίκτυο των εξουσιοδοτημένων επισκευαστών της Nissan, οι οποίοι είναι στη διάθεσή τους για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Επιπλέον, αναλυτικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες και στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας, nissan.gr. Κατά την επικοινωνία για τον προγραμματισμό ενός ραντεβού, οι ιδιοκτήτες μπορούν να επιβεβαιώσουν ποια από τα προσφερόμενα ανταλλακτικά με έκπτωση αντιστοιχούν ειδικά στο δικό τους μοντέλο Nissan, εξασφαλίζοντας την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta