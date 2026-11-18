Η Morbidelli πραγματοποιεί μια σημαντική είσοδο στον κόσμο των μεσαίων Adventure μοτοσικλετών, παρουσιάζοντας την οικογένεια T802. Πρόκειται για ένα νέο μοντέλο μεσαίου κυβισμού, το οποίο βασίζεται σε μία ενιαία πλατφόρμα και προσφέρεται σε τρεις διαφορετικές εκδόσεις. Κάθε παραλλαγή είναι σχεδιασμένη για να καλύπτει συγκεκριμένες ανάγκες των αναβατών, είτε κινούνται στην άσφαλτο, είτε σε χωμάτινες διαδρομές, είτε αναζητούν την απόλυτη off-road εμπειρία.

Ο δικύλινδρος κινητήρας και η κοινή βάση

Στην καρδιά κάθε μοντέλου της οικογένειας T802 βρίσκεται ένας νέος δικύλινδρος εν σειρά κινητήρας, χωρητικότητας 799 κυβικών εκατοστών. Ο κινητήρας αυτός διαθέτει αναλογία συμπίεσης 13:1, είναι υγρόψυκτος με διπλούς εκκεντροφόρους και οκτώ βαλβίδες, ενώ το βάρος του ανέρχεται μόλις στα 52 κιλά.

Όλα τα μοντέλα της σειράς μοιράζονται τον ίδιο κινητήρα, το πλαίσιο, τα ηλεκτρονικά συστήματα, τη διάταξη των χειριστηρίων και τις δυνατότητες συνδεσιμότητας. Η Morbidelli επέλεξε να δημιουργήσει μία ενιαία πλατφόρμα, προσδίδοντάς της τρεις διαφορετικούς χαρακτήρες, καθώς μία μοτοσικλέτα για όλους τους τύπους αναβατών θα αποτελούσε συμβιβασμό για τον καθένα ξεχωριστά.

Η έκδοση T802 X για τον δρόμο και τα ταξίδια

Η έκδοση T802 X έχει σχεδιαστεί ειδικά για χρήση στον δρόμο και για μακρινά ταξίδια, προσφέροντας άνεση τόσο στον αναβάτη όσο και στον συνεπιβάτη, καθώς και επαρκή χώρο για αποσκευές. Διαθέτει τροχούς με ακτίνες, 19 ιντσών μπροστά και 17 ιντσών πίσω, οι οποίοι συνδυάζονται με ελαστικά tubeless Metzeler Tourance διαστάσεων 110/80 R19 και 150/70 R17 αντίστοιχα.

Στο σύστημα πέδησης, η T802 X φέρει διπλούς πλευστούς δίσκους μπροστά, διαμέτρου 298 χιλιοστών, με τετραπίστονες ακτινικές δαγκάνες. Οι διαδρομές των αναρτήσεων ανέρχονται στα 210 χιλιοστά και στους δύο άξονες, ενώ η απόσταση από το έδαφος είναι 206 χιλιοστά. Το ύψος της σέλας, στα 830 χιλιοστά, είναι το χαμηλότερο από τα τρία μοντέλα. Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται σέλα για δύο άτομα, χαμηλό φτερό μπροστά και κεντρικό σταντ.

Η T802 XR για χωμάτινες διαδρομές

Το μοντέλο T802 XR απευθύνεται σε αναβάτες που επιθυμούν να εγκαταλείψουν την άσφαλτο και να εξερευνήσουν χαλικόδρομους και χωματόδρομους, κυρίως τα Σαββατοκύριακα. Αυτή η έκδοση εξοπλίζεται με τροχούς με ακτίνες, 21 ιντσών μπροστά και 18 ιντσών πίσω, καθώς και ελαστικά χωρίς αεροθάλαμο Pirelli Scorpion Rally STR, διαστάσεων 90/90-21 και 150/70 R18.

Τα φρένα της T802 XR περιλαμβάνουν δίσκους 320 χιλιοστών, ενώ διατηρεί τη διαδρομή αναρτήσεων των 210 χιλιοστών που συναντάμε και στο μοντέλο X. Η απόσταση από το έδαφος είναι αυξημένη στα 245 χιλιοστά και το ύψος της σέλας φτάνει τα 850 χιλιοστά. Διαθέτει ψηλό φτερό που προσφέρει προστασία από λάσπες και πέτρες, ενώ προσφέρει την ίδια άνεση και τη σέλα δύο ατόμων που διαθέτει και η έκδοση X. Το κεντρικό σταντ είναι διαθέσιμο ως προαιρετικός εξοπλισμός.

Η T802 XR Rally για τις πιο σκληρές περιπέτειες

Για τους αναβάτες που θέλουν να φτάσουν εκεί όπου τελειώνει ο δρόμος και αναζητούν την πιο χωματερή εκδοχή, η Morbidelli προσφέρει την T802 XR Rally. Αυτό το μοντέλο διαθέτει τους ίδιους τροχούς, ελαστικά και φρένα με την έκδοση XR. Ωστόσο, ξεχωρίζει για την ανάρτηση μεγαλύτερης διαδρομής, η οποία φτάνει τα 233 χιλιοστά μπροστά και τα 230 χιλιοστά πίσω.

Η απόσταση από το έδαφος της XR Rally είναι σημαντικά αυξημένη, φτάνοντας τα 270 χιλιοστά, ενώ το ύψος της σέλας ανέρχεται στα 875 χιλιοστά. Η σέλα είναι ενιαία, επίπεδη και τύπου ράλι, με επιφάνεια που προσφέρει πρόσφυση στα γόνατα, επιτρέποντας στον αναβάτη να κινείται ελεύθερα πάνω στη μοτοσικλέτα όταν οδηγεί όρθιος, καλύπτοντας τις απαιτήσεις των πιο δύσκολων εκτός δρόμου διαδρομών.

Με πληροφορίες από: Gazzetta