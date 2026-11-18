Ο Carpenter Brut, ο Γάλλος δημιουργός που έχει καταφέρει να συνδυάσει με μοναδικό τρόπο την ηλεκτρονική μουσική με την ένταση και την αισθητική του heavy metal, ετοιμάζεται για την εμφάνισή του στην Αθήνα. Ο καλλιτέχνης θα βρεθεί στο Floyd Live Music Venue την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή εμπειρία. Με αφορμή αυτή την επικείμενη συναυλία, παρουσιάζονται ενδιαφέρουσες πτυχές της καλλιτεχνικής του διαδρομής, που τον έχουν αναδείξει σε έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους εκπροσώπους της σύγχρονης ηλεκτρονικής σκηνής.

Η επιθυμία για metal χωρίς κιθάρες

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της μουσικής του Carpenter Brut είναι η ικανότητά του να παραπέμπει στον ήχο μιας metal μπάντας, χωρίς ωστόσο να χρησιμοποιεί τα παραδοσιακά όργανα του είδους. Ο ίδιος έχει αποδείξει ότι η ίδια ένταση μπορεί να επιτευχθεί και χωρίς την παρουσία δύο κιθαρών, αμφισβητώντας τα καθιερωμένα μουσικά πρότυπα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της προσέγγισης αποτελεί το άλμπουμ του «Leather Terror» που κυκλοφόρησε το 2022. Το συγκεκριμένο έργο βασίστηκε εξ ολοκλήρου σε έναν επιθετικό, ηλεκτρονικό ήχο, όπου τα synthesizers ανέλαβαν τον ρόλο που παραδοσιακά έχουν τα riffs στις metal συνθέσεις. Όπως έχει εξηγήσει ο Carpenter Brut σε συνέντευξή του στο Metal Hammer, η αρχική του ιδέα ήταν να δημιουργήσει ένα άλμπουμ που θα μπορούσε να λειτουργήσει ως metal, χωρίς όμως να χρησιμοποιήσει κανένα φυσικό όργανο.

Η σύνδεση με το Hotline Miami και η αναγνώριση από τους gamers

Η μουσική του Carpenter Brut βρήκε πρόσφορο έδαφος και στον κόσμο των βιντεοπαιχνιδιών, συστήνοντας τον καλλιτέχνη σε ένα ευρύτερο κοινό gamers. Το «Hotline Miami 2: Wrong Number», το οποίο κυκλοφόρησε το 2015, αποτέλεσε το ιδανικό περιβάλλον για τις συνθέσεις του, χάρη στην χαρακτηριστική pixel-art αισθητική του και την ακραία βία που το διακατέχει.

Στο soundtrack του παιχνιδιού ενσωματώθηκαν αρμονικά τα κομμάτια «Roller Mobster» και «Le Perv», τα οποία συνέβαλαν στην ατμόσφαιρα του τίτλου. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ο Carpenter Brut δεν συνέθεσε αυτά τα συγκεκριμένα κομμάτια ειδικά για το videogame. Αντιθέτως, οι δημιουργοί του «Hotline Miami 2» χρησιμοποίησαν μουσική που είχε ήδη κυκλοφορήσει στα πρώτα EPs του Γάλλου καλλιτέχνη, αναδεικνύοντας την διαχρονική αξία των πρώιμων έργων του.

Από μουσικό βίντεο σε ταινία επιστημονικής φαντασίας

Η καλλιτεχνική του πορεία επεκτάθηκε και στον οπτικοακουστικό τομέα, με μια συνεργασία που εξελίχθηκε από ένα μουσικό βίντεο σε μια ολοκληρωμένη ταινία επιστημονικής φαντασίας. Το εντυπωσιακό βίντεο για το κομμάτι «Turbo Killer», σε σκηνοθεσία των Seth Ickerman, αναδείχθηκε σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα έργα του Carpenter Brut, κερδίζοντας τις εντυπώσεις του κοινού.

Η επιτυχημένη αυτή συνεργασία συνεχίστηκε και οδήγησε στη δημιουργία του «Blood Machines» το 2019, μιας παραγωγής επιστημονικής φαντασίας για την οποία ο Carpenter Brut συνέθεσε πρωτότυπη μουσική. Ο ίδιος έχει εξηγήσει ότι το «Blood Machines» είχε αρχικά σχεδιαστεί ως ένα απλό μουσικό βίντεο, προτού οι Seth Ickerman αποφασίσουν να αναπτύξουν την ιδέα και να την μετατρέψουν σε μια πλήρη ταινία, αναδεικνύοντας το εύρος της δημιουργικότητάς τους.

Η τριλογία του Bret Halford: Ένας serial killer που γίνεται cyborg

Ο Carpenter Brut έχει δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη τριλογία άλμπουμ που αφηγείται την ιστορία του Bret Halford, ενός χαρακτήρα που εξελίσσεται μέσα στον χρόνο και τις συνθήκες. Η τριλογία αποτελείται από τα «Leather Teeth» (2018), «Leather Terror» (2022) και «Leather Temple» (2026), με το τελευταίο να αναμένεται.

Η αφήγηση ακολουθεί την πορεία του Bret Halford, ενός περιθωριοποιημένου νεαρού που μεταμορφώνεται αρχικά σε rock star. Στη συνέχεια, εξελίσσεται σε δολοφόνο και, μετά από μια περίοδο κρυογονικής κατάψυξης, επιστρέφει στο δυστοπικό μέλλον του 2077 ως cyborg. Σύμφωνα με τον Carpenter Brut, η εξέλιξη αυτού του φανταστικού χαρακτήρα αντικατοπτρίζει και τη δική του μουσική πορεία, καθώς κάθε άλμπουμ του προσφέρει μια ευκαιρία να επανεφεύρει τον εαυτό του και τον ήχο του, διατηρώντας μια συνεχή δημιουργική εξέλιξη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta