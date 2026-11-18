Η γκάμα του μικρού ηλεκτρικού CUPRA Raval εμπλουτίζεται με την προσθήκη της νέας έκδοσης Plus Edge, η οποία έρχεται με το πακέτο Edge στον βασικό της εξοπλισμό. Το νέο μοντέλο διαθέτει ηλεκτροκινητήρα 135 ίππων και μπαταρία χωρητικότητας 37 kWh. Η τιμή του, μετά την εφαρμογή εμπορικής έκπτωσης, ορίζεται στα 27.900 ευρώ, προσφέροντας μια επιπλέον επιλογή στους ενδιαφερόμενους για ηλεκτρικά οχήματα.

Η νέα έκδοση plus edge και ο εξοπλισμός της

Το CUPRA Raval διευρύνει την ελληνική του γκάμα με την εισαγωγή της έκδοσης Plus Edge, η οποία ξεχωρίζει για την έμφαση που δίνει στον εξοπλισμό καθημερινής χρήσης. Η συγκεκριμένη επιλογή τοποθετείται στην ιεραρχία των μοντέλων πάνω από την ήδη υπάρχουσα έκδοση Plus, προσφέροντας αναβαθμισμένα χαρακτηριστικά.

Βασικό στοιχείο της νέας αυτής έκδοσης είναι η ενσωμάτωση του πακέτου Edge στον στάνταρ εξοπλισμό του οχήματος. Αυτή η προσθήκη αναμένεται να ενισχύσει την πρακτικότητα και την άνεση για τους οδηγούς στην καθημερινή τους μετακίνηση, καθιστώντας το Raval Plus Edge μια πιο ολοκληρωμένη πρόταση στην κατηγορία των μικρών ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Τεχνικά χαρακτηριστικά και αυτονομία

Στον πυρήνα της κίνησης του CUPRA Raval Plus Edge βρίσκεται ένας ηλεκτροκινητήρας, ο οποίος αποδίδει ισχύ 135 ίππων. Αυτή η ιπποδύναμη εξασφαλίζει επαρκή επιδόσεις για τις αστικές και περιαστικές μετακινήσεις, συνδυάζοντας την οικολογική συνείδηση με την οδηγική απόλαυση.

Για την τροφοδοσία του ηλεκτροκινητήρα, το όχημα είναι εξοπλισμένο με μια μπαταρία χωρητικότητας 37 kWh. Η συγκεκριμένη χωρητικότητα επιτρέπει την κάλυψη ικανοποιητικών αποστάσεων με μία φόρτιση, καθιστώντας το Raval Plus Edge κατάλληλο για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών μετακίνησης, χωρίς την ανάγκη συχνής επαναφόρτισης.

Αναλυτικά η τιμή και οι εκπτώσεις

Σύμφωνα με τον επίσημο τιμοκατάλογο της CUPRA, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από τις 11 Νοεμβρίου του 2026, η τιμή καταλόγου για την έκδοση Plus Edge του Raval ανέρχεται στις 30.400 ευρώ. Ωστόσο, η εταιρεία προσφέρει μια εμπορική έκπτωση ύψους 2.500 ευρώ, καθιστώντας το μοντέλο πιο προσιτό στο αγοραστικό κοινό.

Με την εφαρμογή αυτής της εμπορικής έκπτωσης, η τελική τιμή του CUPRA Raval Plus Edge διαμορφώνεται στις 27.900 ευρώ. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι στο ποσό αυτό δεν έχει ακόμη αφαιρεθεί η κρατική επιδότηση που χορηγείται για την αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων, η οποία ανέρχεται στα 3.000 ευρώ.

Η θέση του μοντέλου στην αγορά

Η προσθήκη της έκδοσης Plus Edge ενισχύει την παρουσία του CUPRA Raval στην αγορά των μικρών ηλεκτρικών οχημάτων, προσφέροντας μια ανταγωνιστική πρόταση. Με τον συνδυασμό του πλούσιου εξοπλισμού, των τεχνικών χαρακτηριστικών και της διαμορφωμένης τιμής, το μοντέλο στοχεύει να προσελκύσει ένα ευρύ φάσμα καταναλωτών που αναζητούν ένα σύγχρονο και αποδοτικό ηλεκτρικό αυτοκίνητο.

Η στρατηγική της CUPRA να προσφέρει ένα πακέτο εξοπλισμού που εστιάζει στην καθημερινή χρήση, σε συνδυασμό με την εμπορική έκπτωση, καθιστά το Raval Plus Edge μια ενδιαφέρουσα επιλογή στον χώρο της ηλεκτροκίνησης, πριν ακόμα συνυπολογιστεί το όφελος από την κρατική επιδότηση.

Με πληροφορίες από: Topontiki