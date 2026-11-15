Η Honda παρουσιάζει το ανανεωμένο CBR1000RR-R Fireblade για το 2027

Η Honda ανακοίνωσε το νέο CBR1000RR-R Fireblade για το 2027, ένα μοντέλο που σηματοδοτεί μια σημαντική εξέλιξη στην κατηγορία. Η εταιρεία άλλαξε την παραδοσιακή διαδικασία εξέλιξης της «πύρινης λεπίδας», δίνοντας έμφαση στις απαιτήσεις του πρωταθλήματος WorldSBK πριν ακόμη ξεκινήσει η μαζική παραγωγή. Αυτή η προσέγγιση είχε ως αποτέλεσμα ένα όχημα που φιλοδοξεί να αποτελέσει τη βάση για μια εξαιρετικά ανταγωνιστική αγωνιστική μοτοσικλέτα.

Ανάπτυξη με αγωνιστικές προδιαγραφές

Το νέο Honda CBR1000RR-R Fireblade αποτελεί ένα τεράστιο άλμα προόδου, καθώς σχεδιάστηκε εξαρχής με την πολύτιμη συνδρομή της τεχνογνωσίας και των γνώσεων της αγωνιστικής ομάδας HRC. Ο βασικός και μοναδικός σκοπός αυτής της συνεργασίας ήταν να δημιουργηθεί μια μοτοσικλέτα που θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ιδανική βάση για αγωνιστική χρήση.

Η εστίαση στις απαιτήσεις του πρωταθλήματος WorldSBK από τα πρώτα στάδια της εξέλιξης υπογραμμίζει την αγωνιστική φιλοσοφία πίσω από το μοντέλο του 2027. Αυτή η στρατηγική επιτρέπει την ενσωμάτωση χαρακτηριστικών και τεχνολογιών που είναι απαραίτητες για τις υψηλές επιδόσεις στην πίστα.

Νέο πλαίσιο και αναρτήσεις

Στον τομέα του πλαισίου, το νέο Fireblade διαθέτει ένα εντελώς καινούργιο πλαίσιο αλουμινίου. Αυτό το πλαίσιο έχει αναθεωρημένη ισορροπία ακαμψίας και γεωμετρία τιμονιού, στοιχεία που συμβάλλουν στην καλύτερη οδική συμπεριφορά και ακρίβεια. Επιπλέον, συνδυάζεται με ένα ελαφρύτερο ψαλίδι, το οποίο μειώνει το μη αναρτώμενο βάρος.

Όσον αφορά τις αναρτήσεις, το ανεστραμμένο (USD) πιρούνι Showa Big Piston Fork (BPF) διαμέτρου 43 mm συγκρατείται από επανασχεδιασμένες πλάκες πιρουνιού, τόσο στην πάνω όσο και στην κάτω πλευρά. Το αμορτισέρ Showa BFRC-Lite έχει πλέον νέα θέση, καθώς εδράζεται στο κάτω μέρος του κινητήρα, μια αλλαγή που ενδεχομένως επηρεάζει το κέντρο βάρους και τη δυναμική της μοτοσικλέτας.

Ισχυρότερος κινητήρας και μειωμένο βάρος

Ο τετρακύλινδρος σε σειρά κινητήρας του Fireblade, με κοντή διαδρομή εμβόλων και σύστημα κίνησης εκκεντροφόρων που συνδυάζει αλυσίδα και γρανάζια, αποδίδει εντυπωσιακή μέγιστη ισχύ 217,5 ίππων στις 14.000 στροφές ανά λεπτό. Η ροπή του φτάνει τα 114 Nm στις 10.500 στροφές.

Για την ενίσχυση της απόδοσης, έχουν ενσωματωθεί νέα μεταβλητά χωνιά εισαγωγής (Variable Air Funnels) δύο σταδίων, τα οποία διατηρούν την απόδοση στις υψηλές στροφές, ενώ παράλληλα ενισχύουν την ισχύ στις μεσαίες. Το σύστημα γκαζιού «Throttle By Wire» (TBW) με δύο μοτέρ εξασφαλίζει ομαλό έλεγχο τόσο κατά την επιτάχυνση όσο και κατά το φρενάρισμα με τον κινητήρα. Ο νέος χρονισμός των εκκεντροφόρων, οι δυνατότητες ρύθμισης στα γρανάζια τους και το αναβαθμισμένο σύστημα βαλβίδων τροφοδοτούν τους θαλάμους καύσης και τα έμβολα με κατεργασμένες κεφαλές, επιτυγχάνοντας υψηλότερη σχέση συμπίεσης.

Σημαντική είναι και η μείωση του βάρους, καθώς η χρήση καλυμμάτων κινητήρα από μαγνήσιο και βιδών αλουμινίου, μαζί με τα ελαφρύτερα κάρτερ, οδηγεί σε συνολική μείωση του βάρους (με πλήρη υγρά) κατά 1 κιλό σε σύγκριση με το μοντέλο του 2024. Το τελικό της εξάτμισης είναι ένα ελαφρύ και συμπαγές σύστημα της Akrapovič, συμβάλλοντας περαιτέρω στη βελτιστοποίηση του βάρους.

Προηγμένα ηλεκτρονικά και αεροδυναμική

Η διαχείριση των ηλεκτρονικών συστημάτων πραγματοποιείται από μία Μονάδα Μέτρησης Αδράνειας (IMU) έξι αξόνων. Αυτή η μονάδα ελέγχει όλα τα ηλεκτρονικά βοηθήματα, καθώς και το ηλεκτρονικό αμορτισέρ τιμονιού τριών επιπέδων της Honda (HESD), προσφέροντας βελτιωμένη σταθερότητα και έλεγχο.

Το εντελώς νέο αεροδυναμικό πακέτο, σχεδιασμένο σε συνεργασία με την HRC με γνώμονα την ταχύτητα, περιλαμβάνει ένα φέρινγκ με ενσωματωμένο αεροδυναμικό βοήθημα στο κεντρικό τμήμα. Αυτή η σχεδίαση παράγει την ίδια κάθετη δύναμη (downforce) με τον προηγούμενο σχεδιασμό που διέθετε πτερύγια (winglets), αλλά με πιο ενσωματωμένο τρόπο. Ένας νέος προβολέας LED ενσωματώνει φώτα ημέρας (DRL), προσφέροντας βελτιωμένη ορατότητα.

Βελτιώσεις σε τροχούς και εργονομία

Οι τροχοί έχουν νέα, ελαφρύτερη σχεδίαση, συμβάλλοντας στη μείωση του μη αναρτώμενου βάρους και στην καλύτερη απόκριση της μοτοσικλέτας. Οι εμπρόσθιοι δίσκοι των 330 mm συνδυάζονται με δαγκάνες της Nissin, εξασφαλίζοντας ισχυρή και αποτελεσματική πέδηση.

Στο σύστημα μετάδοσης, οι σχέσεις έχουν αναθεωρηθεί, με την 1η ταχύτητα να είναι κατά 5% πιο «μακριά». Όσον αφορά την εργονομία και τα περιφερειακά, το ρεζερβουάρ καυσίμου είναι πλέον κατασκευασμένο από τιτάνιο, ενώ το ύψος της σέλας έχει αυξηθεί. Μια οθόνη TFT 5 ιντσών και ένας διακόπτης τεσσάρων κατευθύνσεων επιτρέπουν τον διαισθητικό έλεγχο όλων των συστημάτων της μοτοσικλέτας, προσφέροντας στον αναβάτη πλήρη πρόσβαση στις λειτουργίες της.

Με πληροφορίες από: Gazzetta