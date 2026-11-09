Το Nissan Qashqai με νέα τιμή και σημαντικές εκπτώσεις

Το Nissan Qashqai, ένα όχημα που αποτελεί σημείο αναφοράς στην αγορά αυτοκινήτου, είναι πλέον διαθέσιμο με ανανεωμένη τιμολογιακή πολιτική. Το μοντέλο, το οποίο δημιούργησε την κατηγορία των Crossover και πλέον έχει συγχωνευθεί με αυτή των SUV, προσφέρεται με σημαντικές εκπτώσεις που φτάνουν έως και τις 5.100 ευρώ.

Το μοντέλο που δημιούργησε μια κατηγορία

Το Nissan Qashqai έχει καθιερωθεί ως ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα οχήματα στην αυτοκινητοβιομηχανία, χάρη στον πρωτοποριακό του ρόλο. Ήταν το μοντέλο που ουσιαστικά δημιούργησε την κατηγορία των Crossover, μια κατηγορία που με την πάροδο του χρόνου συγχωνεύτηκε με αυτή των SUV, διαμορφώνοντας έτσι ένα νέο τοπίο στην αγορά.

Η παρουσία του Qashqai στην κατηγορία των C-SUV θεωρείται κομβική, καθώς συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά μοντέλα, προσφέροντας έναν συνδυασμό χαρακτηριστικών που το καθιστούν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και δημοφιλές στο κοινό.

Οι διαθέσιμες εκδόσεις κινητήρων

Το Nissan Qashqai είναι διαθέσιμο στην αγορά με δύο βασικές επιλογές κινητήρων, καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες και προτιμήσεις των οδηγών. Η πρώτη επιλογή αφορά μια ήπια υβριδική έκδοση, η οποία ενσωματώνει έναν κινητήρα βενζίνης 1.3 λίτρων. Αυτός ο κινητήρας προσφέρει αξιόλογη ισχύ, φτάνοντας τους 158 ίππους, εξασφαλίζοντας έτσι ικανοποιητικές επιδόσεις και οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου.

Η δεύτερη διαθέσιμη επιλογή είναι μια φουλ υβριδική έκδοση, γνωστή ως e-Power. Αυτή η έκδοση διαθέτει ένα μοτέρ 1.5 λίτρων, το οποίο αποδίδει συνολική ισχύ 204 ίππων. Η τεχνολογία e-Power προσφέρει μια διαφορετική οδηγική εμπειρία, καθώς ο βενζινοκινητήρας λειτουργεί κυρίως ως γεννήτρια για την φόρτιση της μπαταρίας, ενώ την κίνηση του οχήματος αναλαμβάνει ο ηλεκτροκινητήρας.

Νέα τιμολογιακή πολιτική και εκπτώσεις

Η εισαγωγική εταιρεία του Nissan Qashqai στην Ελλάδα ανακοίνωσε μια νέα, πιο ελκυστική τιμολογιακή πολιτική για το δημοφιλές μοντέλο. Πλέον, η ήπια υβριδική έκδοση του Qashqai, η οποία συνδυάζεται με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων, είναι διαθέσιμη με τιμή εκκίνησης από 26.490 ευρώ.

Αυτή η νέα τιμή συνοδεύεται από σημαντικές εκπτώσεις, οι οποίες μπορούν να φτάσουν έως και τα 5.100 ευρώ, καθιστώντας την απόκτηση του μοντέλου πιο προσιτή. Για όσους προτιμούν την ευκολία ενός αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων, η αντίστοιχη έκδοση του ήπια υβριδικού Qashqai προσφέρεται στην τιμή των 28.990 ευρώ.

Χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν

Πέρα από τις επιλογές κινητήρων και την ανανεωμένη τιμολογιακή πολιτική, το Nissan Qashqai διακρίνεται για ένα σύνολο χαρακτηριστικών που ενισχύουν τη θέση του στην κατηγορία των C-SUV. Με ισχύ 158 ίππων στην ήπια υβριδική του έκδοση, το μοντέλο ενσωματώνει προηγμένη υβριδική τεχνολογία, η οποία συμβάλλει στην αποδοτικότητα και την οδηγική εμπειρία.

Η δυναμική σχεδίαση του Qashqai, με τις σύγχρονες γραμμές και την επιβλητική του παρουσία, το καθιστά άμεσα αναγνωρίσιμο στους δρόμους. Παράλληλα, προσφέρει κορυφαία επίπεδα άνεσης τόσο για τον οδηγό όσο και για τους επιβάτες, καθιστώντας τις μετακινήσεις ευχάριστες. Επιπλέον, το όχημα είναι εξοπλισμένο με προηγμένα συστήματα τεχνολογίας και ασφάλειας, τα οποία ενισχύουν την ενεργητική και παθητική ασφάλεια, προσφέροντας ηρεμία και σιγουριά κατά την οδήγηση.

Με πληροφορίες από: Newsit