Η Royal Enfield παρουσιάζει το Himalayan 750 για νέες περιπέτειες

Η Royal Enfield παρουσιάζει το Himalayan 750, το νεότερο μέλος της οικογένειας Himalayan, το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο σε κυβισμό μοντέλο στην ιστορία της εταιρείας. Η νέα μοτοσικλέτα έρχεται να συνεχίσει μια δεκαετή παράδοση, κάνοντας την περιπέτεια προσιτή σε όλους τους αναβάτες. Σύμφωνα με τον κατασκευαστή, το Himalayan 750 αποτελεί μια δυναμική νέα έκφραση του αυθεντικού πνεύματος που χαρακτηρίζει τη σειρά Himalayan.

Η εξέλιξη της σειράς Himalayan

Η ιστορία της σειράς Himalayan ξεκίνησε το 2016 με το Himalayan 411, ένα μοντέλο που δημιούργησε μια εντελώς νέα κατηγορία στην αγορά των μοτοσικλετών. Το 411 έκανε την περιπετειώδη οδήγηση προσιτή σε ένα ευρύ κοινό, πυροδοτώντας ένα παγκόσμιο κίνημα αναβατών. Η σχεδίασή του βασίστηκε σε δεκαετίες γνώσεων και εμπειριών, διαμορφωμένη από τους ατρόμητους αναβάτες που ανέβηκαν με τις μοτοσικλέτες Royal Enfield στα ψηλότερα ορεινά περάσματα.

Μετά την επιτυχία του 411, ακολούθησε το διεθνώς καταξιωμένο Himalayan 450, ενώ πιο πρόσφατα κυκλοφόρησε και το 440, ανταποκρινόμενο στη μεγάλη ζήτηση. Όπως και τα προηγούμενα μοντέλα, το Himalayan 750 έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει μια βαθιά βιωματική οδηγική εμπειρία. Διαθέτει την κατάλληλη ισορροπία τεχνολογίας, η οποία έχει ως στόχο να υποστηρίζει τον αναβάτη, χωρίς να επισκιάζει το ακατέργαστο και ατίθασο πνεύμα του ταξιδιού.

Τεχνικά χαρακτηριστικά και επιδόσεις

Το Himalayan 750 συνεχίζει την παράδοση του «από αναβάτες, για αναβάτες», αλλά σε μια νέα μορφή, σχεδιασμένη για να αναζητά νέους ορίζοντες και περιπέτειες, επιτρέποντας μακρινά ταξίδια. Με την ατσάλινη ραχοκοκαλιά του, το Himalayan 750 έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρει τους αναβάτες πιο μακριά από ποτέ, αντιμετωπίζοντας κάθε πρόκληση.

Στην καρδιά της μοτοσικλέτας βρίσκεται ένας αεροελαιόψυκτος παράλληλος δικύλινδρος κινητήρας 743cc, γεμάτος χαρακτήρα. Ο κινητήρας αυτός αποδίδει ροπή 63Nm στις 5.000 σ.α.λ. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 90% αυτής της ροπής είναι διαθέσιμο ήδη από τις 3.500 σ.α.λ., προσφέροντας ακατάπαυστη δύναμη. Αυτή η δύναμη επιτρέπει στη μοτοσικλέτα να αντιμετωπίσει κάθε έδαφος και να «μετακινήσει βουνά», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται.

Τεχνολογία και οδηγική υποστήριξη

Σχεδιασμένο για κάθε στυλ οδήγησης, το Himalayan 750 αλλάζει χαρακτήρα με το πάτημα ενός κουμπιού. Διαθέτει πέντε προσεκτικά ρυθμισμένα προγράμματα οδήγησης, τα οποία προσαρμόζουν την απόδοση της μοτοσικλέτας στις εκάστοτε συνθήκες. Επιπλέον, είναι εξοπλισμένο με μια αδρανειακή μονάδα μέτρησης έξι αξόνων (IMU), σύστημα cornering ABS και ευαίσθητο στην κλίση έλεγχο πρόσφυσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη ασφάλεια και έλεγχο.

Στα χαρακτηριστικά που κρατούν τον αναβάτη σε πλήρη έλεγχο περιλαμβάνονται επίσης το cruise control και οι tubeless ζάντες 19 και 17 ιντσών, οι οποίες είναι διαθέσιμες τόσο σε έκδοση αλουμινίου όσο και ακτινωτή. Το ταξιδιωτικό DNA της μοτοσικλέτας ενισχύεται από πρακτικά χαρακτηριστικά όπως η ρυθμιζόμενη ζελατίνα, οι ξεχωριστές σέλες για τον αναβάτη και τον συνεπιβάτη, καθώς και το ωφέλιμο φορτίο των 195 κιλών, που επιτρέπει τη μεταφορά αρκετών αποσκευών για μακρινά ταξίδια.

Οι δηλώσεις του B. Govindarajan

Ο B. Govindarajan, Διευθύνων Σύμβουλος της Eicher Motors Ltd και Chief Executive Officer της Royal Enfield, μίλησε για το Himalayan 750. Στην τοποθέτησή του, δήλωσε ότι πριν από μια δεκαετία η εταιρεία δημιούργησε την κατηγορία των adventure touring μοτοσικλετών μεσαίου κυβισμού. Από τότε, η σειρά Himalayan, με μια κοινότητα άνω των 320.000 αναβατών σε όλο τον κόσμο, έχει εξελιχθεί σημαντικά.

Ο κ. Govindarajan τόνισε ότι το Himalayan έχει μετατραπεί από μια μοτοσικλέτα φτιαγμένη για τα βουνά σε ένα brand που έχει εμπνεύσει αναβάτες να εξερευνήσουν τον κόσμο με τους δικούς τους όρους. Η ανταπόκριση στα μοντέλα Himalayan 450 και 440 επιβεβαιώνει τη διαρκή αγάπη και την αφοσίωση των αναβατών για τη σειρά, κάτι που η εταιρεία φιλοδοξεί να συνεχίσει με το νέο 750.

Με πληροφορίες από: Gazzetta