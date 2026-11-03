Η TeoMotors φέρνει στην Ελλάδα τις κινεζικές μάρκες Baic και Arcfox

Δύο νέες κινεζικές μάρκες αυτοκινήτου, οι BAIC και ARCFOX, αναμένεται να κάνουν την εμφάνισή τους στην ελληνική αγορά. Την εισαγωγή και την εμπορική τους ανάπτυξη στην Ελλάδα αναλαμβάνει η TeoMotors Α.Ε., αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία του ονόματος Θεοχαράκη στον χώρο της αυτοκίνησης. Οι δύο μάρκες αποτελούν μέρος του ομίλου BAIC, ενός εκ των μεγαλύτερων και ιστορικότερων κατασκευαστών της Κίνας.

Ο όμιλος BAIC και η ιστορική του διαδρομή

Ο όμιλος BAIC, που ιδρύθηκε το 1958, κατέχει μια σταθερή θέση στη λίστα Fortune Global 500, αναδεικνύοντας το μέγεθος και την επιρροή του στην παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία. Η παράδοση των Κινέζων κατασκευαστών να έχουν μια μάρκα που να είναι και όνομα ομίλου συνεχίζεται και στην περίπτωση της BAIC.

Η ιστορία του ομίλου περιλαμβάνει σημαντικά ορόσημα, όπως η δημιουργία της Beijing Jeep Corporation το 1983. Αυτή αποτέλεσε την πρώτη διεθνή κοινοπραξία κατασκευής αυτοκινήτων στην Κίνα, ανοίγοντας τον δρόμο για μελλοντικές συνεργασίες της χώρας με κορυφαίους διεθνείς κατασκευαστές. Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, ο όμιλος προχώρησε στη σύναψη κι άλλων διεθνών κοινοπραξιών, δημιουργώντας τις Beijing Hyundai και Beijing Benz, σε συνεργασία με τη Hyundai και τη Mercedes-Benz αντίστοιχα.

Σύγχρονες συνεργασίες και τεχνολογική ανάπτυξη

Σήμερα, ο όμιλος BAIC δίνει έμφαση στην ανάπτυξη μιας νέας γενιάς μοντέλων, τα οποία περιλαμβάνουν υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα, καθώς και οχήματα με τεχνολογία επέκτασης αυτονομίας (REEV). Για την επίτευξη αυτού του στόχου, έχει συνάψει στρατηγικές συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες του κλάδου.

Συγκεκριμένα, συνεργάζεται με τη MAGNA για την ανάπτυξη και παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων, ενώ με τη Huawei συνεργάζεται στις προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες και την έξυπνη οδήγηση. Επιπλέον, η Baidu συμβάλλει στην αυτόνομη κινητικότητα. Παράλληλα, για την ενίσχυση της τεχνογνωσίας του στην ηλεκτροκίνηση, ο όμιλος διατηρεί συνεργασίες με προμηθευτές τεχνολογίας μπαταριών, όπως οι CATL και SK On.

Η είσοδος της TeoMotors στην ελληνική αγορά

Η TeoMotors, με την εμπειρία που φέρει από το όνομα Θεοχαράκη, το οποίο υπήρξε παλαιότερα εισαγωγέας των Peugeot και Renault – Dacia, στοχεύει στην επιτυχημένη εμπορική ανάπτυξη των BAIC και ARCFOX στην Ελλάδα. Η εταιρεία δεσμεύεται για την ολοκληρωμένη υποστήριξη των πελατών, προσφέροντας ένα πλήρες πακέτο υπηρεσιών.

Η στρατηγική αυτή κίνηση σηματοδοτεί την περαιτέρω διείσδυση κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών στην ελληνική αγορά, εμπλουτίζοντας τις επιλογές των καταναλωτών με νέα μοντέλα που ενσωματώνουν σύγχρονες τεχνολογίες.

Τα πρώτα μοντέλα BAIC στην Ελλάδα και μελλοντικά σχέδια

Το λανσάρισμα της μάρκας BAIC στην Ελλάδα αναμένεται να ξεκινήσει κατά το πρώτο δίμηνο του 2027. Η αρχική γκάμα των μοντέλων που θα εισαχθούν στη χώρα μας περιλαμβάνει το BAICX55, ένα φουλ υβριδικό SUV εκτεταμένης αυτονομίας. Το συγκεκριμένο μοντέλο διαθέτει θερμικό κινητήρα turbo 1.5lt και ηλεκτρομοτέρ, ενώ υπάρχει και έκδοση χωρίς υβριδική υποστήριξη.

Επίσης, στα πρώτα μοντέλα θα περιλαμβάνεται το BAICB30e, ένα φουλ υβριδικό SUV 4Χ4, το οποίο συνδυάζει την καθημερινή χρηστικότητα με έντονη διάθεση για περιπέτεια. Την αρχική προσφορά θα συμπληρώσει ένα διπλοκάμπινο PickUp της BAIC, καθώς η Ελλάδα παρουσιάζει ένα σημαντικό αγοραστικό κοινό για αυτόν τον τύπο οχήματος. Ο όμιλος BAIC έχει φιλόδοξα σχέδια για την ελληνική αγορά, καθώς αναμένονται συνολικά 11 νέα μοντέλα έως το 2028.

Με πληροφορίες από: Newsit