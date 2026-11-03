COTY 2027: Αυτή είναι η επτάδα των φιναλίστ – Ιστορική πρωτιά με μόνο ηλεκτρικά μοντέλα

Η τελική επτάδα των υποψηφίων για τον τίτλο του Ευρωπαϊκού Αυτοκινήτου της Χρονιάς (COTY) για το 2027 ανακοινώθηκε, φέρνοντας μια ιστορική πρωτιά στον θεσμό. Για πρώτη φορά στην ιστορία του COTY, και τα επτά μοντέλα που προκρίθηκαν στον τελικό είναι αμιγώς ηλεκτρικά, χωρίς κανένα από αυτά να διαθέτει κινητήρα εσωτερικής καύσης. Τα BMW iX3, Cupra Raval, Hyundai Ioniq 3, Kia EV2, Renault Twingo, Volkswagen ID.Polo και Volvo EX60 διεκδικούν τον κορυφαίο τίτλο, με στόχο να διαδεχθούν τη Mercedes-Benz CLA.

Η ιστορική επτάδα του COTY 2027

Η νέα επτάδα των φιναλίστ για το Ευρωπαϊκό Αυτοκινήτο της Χρονιάς 2027 συνδυάζει προτάσεις διαφορετικού μεγέθους και προσανατολισμού. Κοινός παρονομαστής όλων των υποψηφίων είναι η ηλεκτροκίνηση, γεγονός που σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στην πορεία του θεσμού. Τα μοντέλα που θα διεκδικήσουν τον τίτλο, παρατίθενται με αλφαβητική σειρά: BMW iX3, Cupra Raval, Hyundai Ioniq 3, Kia EV2, Renault Twingo, Volkswagen ID.Polo και Volvo EX60.

Αυτή είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού που κανένα από τα αυτοκίνητα της τελικής φάσης δεν διαθέτει κινητήρα εσωτερικής καύσης. Η σύνθεση της λίστας δίνει ιδιαίτερο βάρος στα compact μοντέλα, ωστόσο η διεκδίκηση δεν περιορίζεται σε μία μόνο κατηγορία. Αυτή η ιδιαιτερότητα του COTY επιτρέπει σε αυτοκίνητα με διαφορετικές διαστάσεις, τιμές και δυνατότητες να κρίνονται για έναν κοινό τίτλο, χωρίς να υπάρχουν ξεχωριστοί νικητές ανά κατηγορία.

Ο θεσμός του ευρωπαϊκού αυτοκινήτου της χρονιάς

Το Car of the Year, ευρέως γνωστό ως COTY, αποτελεί τον καθιερωμένο ευρωπαϊκό θεσμό για την ανάδειξη του Αυτοκινήτου της Χρονιάς. Ο νικητής επιλέγεται από μια ανεξάρτητη επιτροπή, η οποία αποτελείται από δημοσιογράφους αυτοκινήτου προερχόμενους από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Οι δημοσιογράφοι αυτοί έχουν ως έργο τους την αξιολόγηση των νέων μοντέλων που διατίθενται στην ευρωπαϊκή αγορά.

Τα κριτήρια βάσει των οποίων αξιολογούνται τα υποψήφια οχήματα είναι πολλαπλά και περιλαμβάνουν τη σχεδίαση, την άνεση, την ασφάλεια, την οικονομία, την οδική συμπεριφορά, τις επιδόσεις, την πρακτικότητα και την τιμή. Όλες αυτές οι παράμετροι συνεκτιμώνται για την τελική επιλογή, διασφαλίζοντας μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση των χαρακτηριστικών κάθε μοντέλου.

Βαρύτητα στην τεχνολογική καινοτομία και την αξία

Ιδιαίτερη βαρύτητα στα κριτήρια αξιολόγησης δίνεται στην τεχνολογική καινοτομία που ενσωματώνουν τα οχήματα, καθώς και στη σχέση αξίας-τιμής που προσφέρουν στην αγορά. Αυτό σημαίνει ότι ο τίτλος του Ευρωπαϊκού Αυτοκινήτου της Χρονιάς δεν απονέμεται απλώς στο ταχύτερο, το ακριβότερο ή το πιο ισχυρό αυτοκίνητο. Αντιθέτως, αναζητείται ένα μοντέλο που να συνδυάζει μια σειρά από ποιοτικά χαρακτηριστικά, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη πρόταση στον καταναλωτή.

Η φιλοσοφία του θεσμού επιτρέπει την αξιολόγηση αυτοκινήτων με διαφορετικές προδιαγραφές, από μικρά compact μοντέλα μέχρι μεγαλύτερα οχήματα, κάτω από την ίδια ομπρέλα. Η επιτροπή αναζητά το αυτοκίνητο που ξεχωρίζει συνολικά, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πτυχές της εμπειρίας οδήγησης και ιδιοκτησίας, με την καινοτομία και την προσφορά αξίας να αποτελούν βασικούς πυλώνες της κρίσης.

Τα επόμενα βήματα μέχρι την ανακοίνωση του νικητή

Το επόμενο σημαντικό βήμα στη διαδικασία ανάδειξης του Ευρωπαϊκού Αυτοκινήτου της Χρονιάς θα πραγματοποιηθεί στις 25 και 26 Νοεμβρίου. Κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών, τα μέλη της κριτικής επιτροπής θα συναντηθούν στην πίστα του Balocco, στην Ιταλία. Εκεί, θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν συγκριτικά τα επτά αυτοκίνητα που έχουν προκριθεί στον τελικό, προκειμένου να σχηματίσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα για τις επιδόσεις και τα χαρακτηριστικά τους.

Η τελική ψηφοφορία για την ανάδειξη του νικητή θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου. Κάθε κριτής διαθέτει 25 βαθμούς, τους οποίους κατανέμει σε τουλάχιστον πέντε από τους επτά φιναλίστ. Δεν επιτρέπεται να δοθούν περισσότεροι από 10 βαθμοί σε ένα μόνο μοντέλο, ενώ κάθε ψήφος πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας θα ανακοινωθεί επίσημα στις 8 Ιανουαρίου 2027, στο πλαίσιο του Σαλονιού Αυτοκινήτου των Βρυξελλών. Εκεί θα φανεί ποιο από τα επτά ηλεκτρικά μοντέλα θα διαδεχθεί τη Mercedes-Benz CLA, σε μια διοργάνωση που ήδη έχει εξασφαλίσει τη θέση της στην ιστορία του θεσμού λόγω της αποκλειστικά ηλεκτρικής σύνθεσης του τελικού.

Με πληροφορίες από: Gazzetta