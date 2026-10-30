Χιλιάδες οδηγοί ηλεκτρικών αυτοκινήτων στρέφονται στα υβριδικά, δείχνει νέα έρευνα

Μια νέα έρευνα αποτυπώνει την αυξανόμενη τάση ιδιοκτητών αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων να στρέφονται προς τα υβριδικά μοντέλα για την επόμενη αγορά τους. Η μελέτη, γνωστή ως EV Index 2026, αναδεικνύει μια ενδιαφέρουσα αντίφαση: ενώ η καθημερινή συμβίωση με ένα ηλεκτρικό όχημα μπορεί να είναι καλύτερη από τις αρχικές προσδοκίες, ένα σημαντικό ποσοστό οδηγών αναζητά μεγαλύτερη ευελιξία στις μετακινήσεις του.

Η «κόπωση» απέναντι στις ελλιπείς δημόσιες υποδομές φόρτισης φαίνεται να αποτελεί βασικό παράγοντα αυτής της μεταστροφής, ωθώντας τους καταναλωτές να εξετάσουν εναλλακτικές λύσεις στην αγορά των οχημάτων.

Η αύξηση του ενδιαφέροντος για τα υβριδικά οχήματα

Η έρευνα EV Index 2026, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις εταιρείες HERE Technologies και SBD Automotive, κατέγραψε μια σημαντική αλλαγή στην πρόθεση αγοράς των οδηγών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της, το ποσοστό των οδηγών ηλεκτρικών οχημάτων που δηλώνουν ότι σχεδιάζουν να αγοράσουν υβριδικό ή plug-in υβριδικό ως επόμενο αυτοκίνητο έφτασε στο 28%.

Το ποσοστό αυτό σημειώνει αύξηση πέντε ποσοστιαίων μονάδων σε σύγκριση με το 23% που είχε καταγραφεί το 2025, γεγονός που υποδηλώνει μια σαφή μετατόπιση των προτιμήσεων. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε ένα ευρύ δείγμα, περιλαμβάνοντας περισσότερους από 4.000 οδηγούς σε οκτώ διαφορετικές χώρες: στις ΗΠΑ, στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Ιταλία, στην Ισπανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ινδία και στην Αυστραλία.

Η ελκυστικότητα των υβριδικών και οι προβληματισμοί για τη φόρτιση

Η δυνατότητα ηλεκτρικής κίνησης, σε συνδυασμό με την προσφορά μεγαλύτερης ευελιξίας στα μακρινά ταξίδια, αποτελεί βασικό στοιχείο που καθιστά τα υβριδικά οχήματα ιδιαίτερα ελκυστικά στους καταναλωτές. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, οι συγκεκριμένες τεχνολογίες προσελκύουν οδηγούς που επιθυμούν τον εξηλεκτρισμό, αλλά ταυτόχρονα εκφράζουν προβληματισμούς σχετικά με τις μετακινήσεις τους σε περιοχές όπου η υποδομή φόρτισης δεν θεωρείται αξιόπιστη.

Τα δημοσιευμένα στοιχεία της έρευνας περιλαμβάνουν τα υβριδικά και τα plug-in υβριδικά στην ίδια ποσοστιαία κατανομή, χωρίς να γίνεται ξεχωριστή διάκριση μεταξύ των δύο κατηγοριών. Αυτή η προσέγγιση υπογραμμίζει τη συνολική τάση προς λύσεις που συνδυάζουν την ηλεκτρική κίνηση με την αυτονομία των συμβατικών καυσίμων.

Η παραμονή στην ηλεκτροκίνηση και οι γεωγραφικές διαφορές

Παρόλα αυτά, η έρευνα δείχνει ότι η πλειονότητα των ιδιοκτητών δεν απομακρύνεται από τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα. Συγκεκριμένα, το 64% των κατόχων που συμμετείχαν στην έρευνα δηλώνει ότι είναι πιθανό να αγοράσει ξανά ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Αυτό το ποσοστό υποδηλώνει ότι η ηλεκτροκίνηση διατηρεί μια ισχυρή βάση υποστηρικτών.

Ωστόσο, παρατηρούνται σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των χωρών, αναδεικνύοντας τις διαφορετικές συνθήκες και προτιμήσεις ανά περιοχή. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η αντίστοιχη πρόθεση φτάνει στο 87%, ενώ στη Γερμανία ανέρχεται στο 78%. Αντίθετα, στην Ιταλία, το ποσοστό αυτό περιορίζεται σημαντικά στο 48%, υποδεικνύοντας ενδεχομένως διαφορετικούς παράγοντες που επηρεάζουν την αγοραστική συμπεριφορά.

Η συνολική εικόνα, λοιπόν, δεν παραπέμπει σε μια γενικευμένη εγκατάλειψη της ηλεκτροκίνησης, αλλά καταδεικνύει ότι ένα αυξανόμενο τμήμα των σημερινών χρηστών εξετάζει και άλλες λύσεις για το επόμενο αυτοκίνητό του, αναζητώντας την ιδανική ισορροπία μεταξύ τεχνολογίας και πρακτικότητας.

Η αντίφαση της θετικής εμπειρίας και της πρόθεσης αγοράς

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα της μελέτης είναι ότι η πραγματική χρήση των ηλεκτρικών οχημάτων συχνά περιορίζει τις αρχικές ανησυχίες των οδηγών. Το 68% των κατόχων ηλεκτρικών δηλώνει ότι η εμπειρία φόρτισης ήταν καλύτερη από ό,τι περίμενε, ενώ ένα ποσοστό 67% αναφέρει το ίδιο για την αυτονομία του οχήματος.

Τα εντυπωσιακά αυτά ποσοστά συνυπάρχουν με το αυξανόμενο ενδιαφέρον για τα υβριδικά οχήματα. Η θετική αξιολόγηση της φόρτισης και της αυτονομίας, επομένως, δεν μεταφράζεται αυτόματα σε πρόθεση επαναγοράς αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος. Όπως επισημαίνεται στην παρουσίαση της έρευνας, το βασικό ζητούμενο είναι να γίνει πλήρως κατανοητό γιατί τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα δεν καλύπτουν όλες τις ανάγκες μετακίνησης ορισμένων ιδιοκτητών, ακόμα και όταν εκείνοι αξιολογούν θετικά τη συνολική τους εμπειρία με αυτά.

Με πληροφορίες από: Gazzetta