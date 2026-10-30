Η Alfa Romeo Junior Ibrida Business με τιμή προ φόρων κάτω από 20.000 ευρώ

Η Alfa Romeo ανακοίνωσε την προσθήκη της έκδοσης Ibrida Business στην γκάμα του μοντέλου Junior, διευρύνοντας τις επιλογές για τους εταιρικούς χρήστες. Το νέο μοντέλο διατίθεται αποκλειστικά μέσω μακροχρόνιας μίσθωσης, με τη Λιανική Τιμή Προ Φόρων να ορίζεται στις 19.972 ευρώ. Η εταιρεία επισημαίνει ότι η παραχώρηση του οχήματος για επαγγελματική χρήση δεν συνεπάγεται επιβάρυνση με φόρο εταιρικής χρήσης.

Διαθεσιμότητα και όροι μίσθωσης

Η έκδοση Junior Ibrida Business είναι σχεδιασμένη για να καλύψει τις ανάγκες των εταιρικών πελατών, προσφέροντας μια λύση μετακίνησης μέσω μακροχρόνιας μίσθωσης. Η ανακοινωθείσα τιμή των 19.972 ευρώ αφορά την αξία του αυτοκινήτου πριν από την επιβολή των φόρων. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι αυτό το ποσό δεν αποτελεί την τελική τιμή αγοράς του οχήματος ούτε το μηνιαίο κόστος μίσθωσης.

Για την πλήρη ενημέρωση σχετικά με το ακριβές μηνιαίο μίσθωμα, τη διαθεσιμότητα του μοντέλου και τους επιμέρους όρους που διέπουν τη σύμβαση, οι ενδιαφερόμενοι εταιρικοί χρήστες καλούνται να απευθύνονται απευθείας στις εταιρείες μακροχρόνιας μίσθωσης. Η επίσημη ανακοίνωση δεν περιλαμβάνει συγκεκριμένο μηνιαίο μίσθωμα ή αναλυτικούς όρους συμβολαίου, καθώς η προσφορά διαμορφώνεται από την εκάστοτε εταιρεία μίσθωσης.

Υβριδικό σύστημα κίνησης και επιδόσεις

Η Junior Ibrida Business ενσωματώνει ένα προηγμένο υβριδικό σύστημα 48V, το οποίο προσφέρει συνδυαστική ισχύ 145 ίππων. Στην καρδιά του συστήματος βρίσκεται ένας υπερτροφοδοτούμενος βενζινοκινητήρας, ο οποίος συνεργάζεται αρμονικά με ένα αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη έξι σχέσεων. Εντός του κιβωτίου ταχυτήτων έχει ενσωματωθεί ένας ηλεκτροκινητήρας, ο οποίος αποδίδει ισχύ 29 ίππων, ήτοι 21 kW.

Αυτή η τεχνολογική διάταξη επιτρέπει στο όχημα να κινείται αμιγώς ηλεκτρικά, όταν οι συνθήκες λειτουργίας το επιτρέπουν. Όσον αφορά την αποδοτικότητα, η ανακοινωμένη κατανάλωση βενζίνης, σύμφωνα με το πρωτόκολλο WLTP, ανέρχεται σε 4,9 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Τα χαρακτηριστικά αυτά καθιστούν το μοντέλο μια αποδοτική επιλογή για την καθημερινή επαγγελματική χρήση.

Εξωτερικός εξοπλισμός και διαστάσεις

Σχεδιαστικά, η έκδοση Business της Junior ξεχωρίζει με στοιχεία που ενισχύουν την πρακτικότητα και την αισθητική της. Διαθέτει προβολείς και πίσω φώτα τεχνολογίας LED, προσφέροντας βελτιωμένη ορατότητα και σύγχρονη εμφάνιση. Οι ζάντες αλουμινίου των 18 ιντσών συμβάλλουν στην δυναμική παρουσία του οχήματος στο δρόμο.

Επιπλέον, οι χειρολαβές των θυρών είναι βαμμένες στο χρώμα του αμαξώματος, ενώ τα καλύμματα των εξωτερικών καθρεπτών είναι σε μαύρο χρώμα, δημιουργώντας μια διακριτική αντίθεση. Με συνολικό μήκος 4,17 μέτρα, η Alfa Romeo Junior τοποθετείται στην κατηγορία των μικρών SUV, αποτελώντας το εισαγωγικό μοντέλο στην ευρύτερη γκάμα της ιταλικής αυτοκινητοβιομηχανίας.

Εσωτερικό, τεχνολογία και συστήματα υποβοήθησης

Στο εσωτερικό της καμπίνας, η έκδοση Business προσφέρει ένα περιβάλλον προσανατολισμένο στην άνεση και την εργονομία του οδηγού και των επιβατών. Το τιμόνι είναι επενδυμένο με οικολογικό δέρμα, ενώ ο αυτόματος κλιματισμός εξασφαλίζει ιδανικές συνθήκες θερμοκρασίας. Ένα κεντρικό υποβραχιόνιο εμπρός προσφέρει πρόσθετη άνεση κατά τη διάρκεια των μετακινήσεων.

Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων έχει διαγώνιο 10,25 ιντσών, παρέχοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στον οδηγό με ευκρίνεια. Αυτός συνδυάζεται με μια κεντρική οθόνη αφής 10,1 ιντσών, η οποία αποτελεί το κέντρο ελέγχου του συστήματος infotainment. Η συνδεσιμότητα είναι πλήρης, καθώς περιλαμβάνει ασύρματο Apple CarPlay και Android Auto, επιτρέποντας την εύκολη ενσωμάτωση των λειτουργιών του smartphone. Τέλος, στον εξοπλισμό του οχήματος έχουν προστεθεί και διάφορα συστήματα υποβοήθησης του οδηγού, ενισχύοντας την ασφάλεια και την ευκολία οδήγησης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta