Η Ducati παρουσιάζει την Panigale V4 2027 με βελτιώσεις από το MotoGP

Η Ducati αποκάλυψε το νέο της υπερόπλο για το 2027, την Panigale V4, με την έκδοση S να εντάσσεται για πρώτη φορά στο πρόγραμμα «Ducati Factory Made». Το μοντέλο του 2027 φέρνει σημαντικές αναβαθμίσεις στα ηλεκτρονικά συστήματα, ενσωματώνοντας τεχνολογίες από το MotoGP, ενώ ο κινητήρας Desmosedici Stradale έχει βελτιωθεί για να προσφέρει αυξημένη ιπποδύναμη. Οι αλλαγές στοχεύουν στη βελτιστοποίηση της οδηγικής εμπειρίας και των επιδόσεων στην πίστα.

Η έκδοση V4 S και το πρόγραμμα «Ducati Factory Made»

Η έκδοση V4 S του 2027 αποτελεί πλέον μέρος του προγράμματος «Ducati Factory Made», προσφέροντας στους πελάτες τη δυνατότητα να επιλέξουν από μια μεγάλη ποικιλία εξατομικευμένων επιλογών. Συγκεκριμένα, διατίθενται 11 χρωματικές επιλογές, εκ των οποίων οι πέντε προέρχονται απευθείας από τον κατάλογο «Ad Personam» της Automobili Lamborghini. Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει στους αγοραστές να αποκτήσουν μια μοτοσικλέτα που αντικατοπτρίζει το προσωπικό τους στυλ.

Επιπλέον των χρωματικών επιλογών, οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν από μια σειρά εγκεκριμένων αξεσουάρ, τα οποία τοποθετούνται απευθείας κατά τη διάρκεια της παραγωγής. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα πακέτα «Front Brake PRO» και «PRO+», ένας ξηρός συμπλέκτης της STM, καθώς και ρυθμιζόμενα μαρσπιέ. Αυτές οι προσθήκες επιτρέπουν την περαιτέρω προσαρμογή της μοτοσικλέτας στις ανάγκες και τις προτιμήσεις του αναβάτη.

Εργονομικές βελτιώσεις και επιρροές από το MotoGP

Η έκδοση V4 S διαθέτει νέα ρυθμιζόμενα clip-on, τα οποία έχουν σχεδιαστεί ειδικά για χρήση στην πίστα. Η Ducati τα έχει τοποθετήσει 10 χιλιοστά ψηλότερα, δημιουργώντας μια πιο όρθια θέση οδήγησης. Αυτή η αλλαγή αντικατοπτρίζει μια τάση που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στο MotoGP, όπου η εργονομία παίζει καθοριστικό ρόλο στην απόδοση των αναβατών.

Η νέα θέση οδήγησης προσφέρει στους αναβάτες καλύτερη μόχλευση στο τιμόνι, γεγονός που βελτιώνει τον έλεγχο της μοτοσικλέτας. Παράλληλα, συμβάλλει στη μείωση της σωματικής καταπόνησης κατά τις αλλαγές κατεύθυνσης και το έντονο φρενάρισμα, επιτρέποντας στους αναβάτες να διατηρούν υψηλά επίπεδα απόδοσης για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Προηγμένα ηλεκτρονικά συστήματα

Σε σχέση με την 7η γενιά που παρουσιάστηκε μόλις προ διετίας, το V4 S του 2027, το οποίο αποτελεί την 8η πλέον γενιά, έχει δεχθεί σημαντικές αναβαθμίσεις στα ηλεκτρονικά συστήματα. Ένα από τα πιο αξιοσημείωτα νέα χαρακτηριστικά είναι το σύστημα «Dynamic Engine Brake» (Δυναμικό Φρένο Κινητήρα), το οποίο εμφανίζεται για πρώτη φορά στο συγκεκριμένο μοντέλο.

Το νέο αυτό σύστημα αντικαθιστά το προηγούμενο «Engine Brake Control» και αξιοποιεί τον αλγόριθμο DVO (Ducati Vehicle Observer) της εταιρείας. Ο αλγόριθμος αυτός ρυθμίζει το φρένο του κινητήρα ανάλογα με το πραγματικό φορτίο που ασκείται στο πίσω ελαστικό, προσφέροντας πιο ακριβή και αποτελεσματικό έλεγχο. Επιπλέον, το κορυφαίο πακέτο ηλεκτρονικών ενισχύεται με την προσθήκη του νέου συστήματος «Race Brake Control», το οποίο προέρχεται από τα πιο αποκλειστικά μοντέλα της γκάμας της Ducati, ενισχύοντας περαιτέρω τις δυνατότητες της μοτοσικλέτας στην πίστα.

Αναβαθμισμένος κινητήρας και επιδόσεις

Στην καρδιά του μοντέλου του 2027 βρίσκεται ένας βελτιωμένος κινητήρας Desmosedici Stradale 1.103 κ.εκ. Ο κινητήρας αυτός αποδίδει πλέον 218 ίππους, δύο περισσότερους από την προηγούμενη έκδοση, χάρη σε τροποποιήσεις που έγιναν για τη βελτίωση της ροής του αέρα και τη μείωση των μηχανικών τριβών. Αυτές οι αλλαγές συμβάλλουν στην αύξηση της συνολικής απόδοσης του συνόλου.

Η Ducati αναφέρει ότι τα μεγαλύτερα οφέλη από τις βελτιώσεις εντοπίζονται μεταξύ 12.000 και 14.000 σ.α.λ., συμπεριλαμβανομένης μιας μέγιστης αύξησης 3,5 ίππων στις 13.000 σ.α.λ. Επιπλέον, η εταιρεία επέλεξε μακρύτερη τελική σχέση μετάδοσης (17/42 αντί για 16/41), γεγονός που βοήθησε τη μοτοσικλέτα να αυξήσει την τελική της ταχύτητα κατά περίπου 12 χλμ./ώρα, προσφέροντας ακόμα πιο εντυπωσιακές επιδόσεις.

Επιλογές για ακόμα υψηλότερες επιδόσεις

Για τους πελάτες που επιθυμούν ακόμα υψηλότερες επιδόσεις και μια πιο αγωνιστική αίσθηση, διατίθεται ένα νέο σύστημα εξάτμισης Akrapovic Full Racing Exhaust PRO. Αυτό το σύστημα προσθέτει 10,8 ίππους και 5 λίβρες-πόδια (lb-ft) ροπής, ενισχύοντας σημαντικά την ισχύ της μοτοσικλέτας. Παράλληλα, συμβάλλει στη μείωση του βάρους της κατά 6,6 κιλά, βελτιώνοντας την αναλογία ισχύος προς βάρος.

Τέλος, η Ducati εισήγαγε ένα αναθεωρημένο σύστημα εξάτμισης, το οποίο συμπληρώνεται από μια νέα εισαγωγή αέρα υψηλής ροής. Η νέα εισαγωγή αέρα είναι 0,6% μεγαλύτερη, γεγονός που συντελεί στην καλύτερη τροφοδοσία του κινητήρα και στην περαιτέρω βελτίωση της απόδοσής του, ολοκληρώνοντας το πακέτο των αναβαθμίσεων για το μοντέλο του 2027.

Με πληροφορίες από: Gazzetta