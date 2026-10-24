Τα τρία οικογενειακά SUV που ξεχωρίζουν στην ελληνική αγορά και οι τιμές τους

Τα οικογενειακά SUV αποτελούν μία από τις σημαντικότερες κατηγορίες στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου, προσελκύοντας το ενδιαφέρον των καταναλωτών με ποικίλες προτάσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ) για το πρώτο εννεάμηνο του 2026, τρία μοντέλα ξεχώρισαν στις ταξινομήσεις της κατηγορίας C-SUV. Πρόκειται για τα Toyota C-HR, BMW X1 και MG ZS Max, τα οποία κατέλαβαν τις τρεις πρώτες θέσεις.

Η δυναμική των οικογενειακών SUV στην Ελλάδα

Η κατηγορία των οικογενειακών SUV στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό, προσφέροντας επιλογές που καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες και οικονομικές δυνατότητες. Από προσιτά μοντέλα με συμβατικούς κινητήρες μέχρι υβριδικές και premium επιλογές, η αγορά παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΕΑΑ για το πρώτο εννεάμηνο του 2026, η συνολική κατηγορία των C-SUV αριθμεί 23.582 ταξινομήσεις.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, τα τρία κορυφαία μοντέλα – το Toyota C-HR, η BMW X1 και το MG ZS Max – συγκέντρωσαν συνολικά 6.174 ταξινομήσεις. Αυτό σημαίνει ότι περισσότερα από ένα στα τέσσερα C-SUV που ταξινομήθηκαν στην Ελλάδα κατά το συγκεκριμένο διάστημα ανήκουν σε αυτή την τριάδα, υπογραμμίζοντας την κυρίαρχη θέση τους στην αγορά.

Το Toyota C-HR στην κορυφή των προτιμήσεων

Το Toyota C-HR αναδείχθηκε στην πρώτη θέση των ταξινομήσεων για το πρώτο εννεάμηνο του 2026, καταγράφοντας 2.718 πωλήσεις. Το μοντέλο εξασφάλισε μερίδιο αγοράς 11,53% στην κατηγορία C-SUV, διατηρώντας καθαρό προβάδισμα 948 αυτοκινήτων από τη δεύτερη BMW X1.

Η επίδοσή του διατηρήθηκε ισχυρή και τον Σεπτέμβριο, με 312 ταξινομήσεις, γεγονός που του εξασφάλισε την πρώτη θέση και στη μηνιαία κατάταξη. Η ελληνική γκάμα του Toyota C-HR ξεκινά από τις 28.300 ευρώ για την υβριδική έκδοση, ενώ η plug-in hybrid πρόταση διατίθεται από 36.970 ευρώ. Το πλήρως υβριδικό σύστημα δεν απαιτεί σύνδεση σε πρίζα, ενώ η επαναφορτιζόμενη έκδοση απευθύνεται σε όσους μπορούν να αξιοποιούν συστηματικά τη φόρτιση για τις καθημερινές τους μετακινήσεις.

Με μήκος περίπου 4,36 μέτρα, το C-HR διατηρεί σχετικά συμπαγείς εξωτερικές διαστάσεις. Η έντονα κεκλιμένη οροφή και οι αιχμηρές επιφάνειες του αμαξώματος του προσδίδουν μια ξεχωριστή παρουσία. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι 2.718 ταξινομήσεις αφορούν αποκλειστικά το C-HR και δεν περιλαμβάνουν το αμιγώς ηλεκτρικό C-HR+.

Η premium παρουσία της BMW X1

Στη δεύτερη θέση της κατάταξης βρίσκεται η BMW X1, με 1.770 ταξινομήσεις και μερίδιο αγοράς 7,51%. Η επίδοση αυτή αποδεικνύει ότι μια premium πρόταση μπορεί να διεκδικήσει υψηλή θέση στη συνολική κατάταξη της κατηγορίας των C-SUV στην Ελλάδα.

Η παρουσία της BMW X1 έγινε ακόμη πιο αισθητή τον Σεπτέμβριο, καθώς με 298 ταξινομήσεις, βρέθηκε μόλις 14 αυτοκίνητα πίσω από το Toyota C-HR. Το μηνιαίο μερίδιό της έφτασε στο 9,0%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της στην αγορά.

Το MG ZS Max και οι διαφορετικές στρατηγικές στην κατηγορία

Την τριάδα των κορυφαίων οικογενειακών SUV συμπληρώνει το MG ZS Max, το οποίο, μαζί με το Toyota C-HR και τη BMW X1, καταλαμβάνει τις τρεις πρώτες θέσεις στις ταξινομήσεις του πρώτου εννεαμήνου του 2026. Το MG προτάσσει ένα σαφώς χαμηλότερο κόστος εισόδου, αποτελώντας μια ελκυστική επιλογή για τους καταναλωτές που αναζητούν οικονομικές λύσεις.

Το ενδιαφέρον της συγκεκριμένης τριάδας έγκειται στο ότι δεν πρόκειται για τρεις προτάσεις με παραπλήσιες τιμές ή φιλοσοφία. Το Toyota C-HR δίνει έμφαση στον εξηλεκτρισμό και τη σχεδίαση, η BMW X1 εκπροσωπεί την premium πλευρά της κατηγορίας, ενώ το MG ZS Max εστιάζει σε ένα πιο προσιτό κόστος. Αυτή η ποικιλία στις προσεγγίσεις των κορυφαίων μοντέλων αντικατοπτρίζει τις διαφορετικές προτιμήσεις και ανάγκες του ελληνικού αγοραστικού κοινού.

Με πληροφορίες από: Topontiki