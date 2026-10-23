Ο Κώστας Βαρώτσος μιλάει για την τέχνη του, τον «Δρομέα» και την επαφή με την πραγματικότητα

Ο διάσημος Έλληνας γλύπτης Κώστας Βαρώτσος παραχώρησε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη, μιλώντας για διάφορες πτυχές της ζωής και της καλλιτεχνικής του πορείας. Ο δημιουργός του εμβληματικού «Δρομέα» αναφέρθηκε στα χρόνια του στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, καθώς και στην ιστορική συνείδηση των Ελλήνων. Μέσα από τη συζήτηση, ο καλλιτέχνης έδειξε την ιδιαίτερη προσέγγισή του στην τέχνη, η οποία συνδέεται άμεσα με την καθημερινότητα και την κοινωνία.

Ο Κώστας Βαρώτσος: Ένας γλύπτης πέρα από τα στερεότυπα

Ο Κώστας Βαρώτσος, ένας από τους πλέον αναγνωρίσιμους και καταξιωμένους Έλληνες γλύπτες, ξεχωρίζει για την προσέγγισή του στην τέχνη και τη ζωή. Σε αντίθεση με τη φήμη που συχνά συνοδεύει τους καλλιτέχνες, παρουσιάζοντάς τους ως απρόσιτα πλάσματα που αιωρούνται πάνω από την καθημερινότητα, ο Βαρώτσος διαλύει αυτή την αίσθηση. Ο ίδιος δεν εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία, καθώς η παρουσία του είναι δυναμική και άμεση, σαν ένας οδοστρωτήρας που καταργεί τα στερεότυπα.

Η τέχνη του δεν περιορίζεται σε εξεζητημένους χώρους ή αφηρημένες έννοιες. Αντιθέτως, ο Κώστας Βαρώτσος είναι ένας άνθρωπος της γειτονιάς, της φιλοξενίας, που πιστεύει στην τέχνη η οποία συνδέεται οργανικά με τη ζωή. Αυτή η φιλοσοφία διαπερνά το σύνολο του έργου του και τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνεί με το κοινό.

Ο «Δρομέας» και η μαγεία του γυαλιού

Ανάμεσα στα πιο εμβληματικά έργα του Κώστα Βαρώτσου συγκαταλέγεται ο «Δρομέας», ένα γλυπτό που έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα στην αστική τοπογραφία. Ο Βαρώτσος είναι ο άνθρωπος που σκέφτηκε και δημιούργησε αυτό το αναγνωρίσιμο έργο, το οποίο αποτελεί σημείο αναφοράς για την σύγχρονη ελληνική γλυπτική.

Το βασικό υλικό που χρησιμοποιεί ο γλύπτης στα έργα του είναι το γυαλί. Μέσα από τη μαγεία του γυαλιού, ο Κώστας Βαρώτσος καταφέρνει να δώσει στα γλυπτά του μια μοναδική διάσταση, αξιοποιώντας τις ιδιότητές του για να δημιουργήσει έργα που εντυπωσιάζουν. Η επιλογή του γυαλιού ως κύριου μέσου αποτελεί ένα χαρακτηριστικό στοιχείο της καλλιτεχνικής του ταυτότητας και της τεχνικής του.

Η τέχνη σε φυσικά και αστικά τοπία ανά τον κόσμο

Το καλλιτεχνικό αποτύπωμα του Κώστα Βαρώτσου δεν περιορίζεται μόνο στην Ελλάδα. Τα έργα του έχουν βρει τη θέση τους σε φυσικά και αστικά τοπία ανά τον κόσμο, αφήνοντας το στίγμα του σε διεθνές επίπεδο. Η παρουσία των γλυπτών του σε διαφορετικές χώρες και πολιτισμούς αναδεικνύει την παγκόσμια απήχηση της δουλειάς του και την ικανότητά του να επικοινωνεί μέσα από την τέχνη του.

Αυτή η διεθνής αναγνώριση επιβεβαιώνει την επιρροή του Κώστα Βαρώτσου στον χώρο της σύγχρονης γλυπτικής. Τα έργα του, φτιαγμένα με το χαρακτηριστικό του υλικό, το γυαλί, ενσωματώνονται στα περιβάλλοντα όπου τοποθετούνται, δημιουργώντας έναν διάλογο με τον χώρο και τους ανθρώπους που τα αντικρίζουν.

Συζητώντας για τη ζωή, την πορεία και την ιστορική συνείδηση

Στο πλαίσιο της συνέντευξής του, ο Κώστας Βαρώτσος μοιράστηκε σκέψεις και εμπειρίες από τη ζωή του. Η συζήτηση κάλυψε την προσωπική του διαδρομή, προσφέροντας μια ματιά στις στιγμές και τις αποφάσεις που διαμόρφωσαν τον άνθρωπο και τον καλλιτέχνη. Αυτή η αναφορά στη ζωή του επιτρέπει στο κοινό να τον γνωρίσει καλύτερα, πέρα από το καλλιτεχνικό του έργο.

Επιπλέον, ο γλύπτης αναφέρθηκε στην πορεία του στον χώρο της τέχνης, περιγράφοντας την εξέλιξή του και τις προκλήσεις που αντιμετώπισε. Τα χρόνια του στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης αποτέλεσαν επίσης μέρος της συζήτησης, αναδεικνύοντας τη σημασία της ακαδημαϊκής του διαδρομής. Τέλος, ο Κώστας Βαρώτσος συζήτησε για την ιστορική συνείδηση των Ελλήνων, ένα θέμα που συχνά απασχολεί τους στοχαστές και τους καλλιτέχνες, προσφέροντας τη δική του οπτική γωνία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta