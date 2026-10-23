Το νέο smart #2 είναι διαθέσιμο για παραγγελία στην Ελλάδα

Ανακοινώθηκε επίσημα η έναρξη των παραγγελιών για το νέο smart #2 στην ελληνική αγορά. Το εμβληματικό διθέσιο μοντέλο επιστρέφει στις εκθέσεις της μάρκας, ενισχύοντας τη γκάμα των #1, #3 και #5. Παρόλο που οι παραγγελίες έχουν ανοίξει, οι πρώτες παραδόσεις των οχημάτων στους πελάτες αναμένονται το καλοκαίρι του 2027.

Η επιστροφή του διθέσιου smart με ηλεκτροκίνηση

Το smart #2 έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα του στη διεθνή έκθεση αυτοκινήτου στο Παρίσι, όπου και διαπιστώθηκε η ανανέωσή του. Το νέο μοντέλο διατηρεί όλα τα χαρακτηριστικά που έκαναν το fortwo αγαπητό, ενώ παράλληλα ενσωματώνει την ηλεκτροκίνηση.

Αυτή η προσθήκη καθιστά το smart #2 ένα ιδανικό αστικό αυτοκίνητο, σχεδιασμένο για τις ανάγκες της πόλης, αλλά με δυνατότητες που ξεπερνούν τα στενά όρια της αστικής μετακίνησης. Η επιστροφή του #2 συμπληρώνει τη σύγχρονη σειρά των ηλεκτρικών μοντέλων της smart.

Σχεδιασμός για ευελιξία στην πόλη

Με διαστάσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις του αστικού περιβάλλοντος, το smart #2 έχει μήκος μόλις 2,746 μέτρα. Αυτές οι συμπαγείς διαστάσεις, σε συνδυασμό με έναν κύκλο στροφής 6,95 μέτρων, επιτρέπουν στο όχημα να κινείται με ιδιαίτερη ευκολία στους στενούς δρόμους της πόλης.

Ο σχεδιασμός του αποσκοπεί στη διευκόλυνση της καθημερινής αστικής χρήσης, προσφέροντας απαράμιλλη ευελιξία. Η έξυπνη αξιοποίηση του εσωτερικού χώρου ενισχύει την πρακτικότητα, ενώ η ενιαία διάταξη καθισμάτων τύπου πάγκου συμβάλλει στην άνεση των επιβαινόντων.

Ευρύχωρη καμπίνα και πρακτικές λύσεις

Η εργονομική διαμόρφωση της καμπίνας του smart #2 δημιουργεί ένα φιλόξενο και εντυπωσιακά ευρύχωρο περιβάλλον για τους επιβάτες. Παρά τις εξωτερικές του διαστάσεις, το εσωτερικό του οχήματος έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει μέγιστη άνεση και λειτουργικότητα.

Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό που ενισχύει την πρακτικότητα στην καθημερινή χρήση είναι η διαιρούμενη πίσω πόρτα. Αυτή η σχεδιαστική επιλογή προσφέρει μεγαλύτερη ευκολία στην πρόσβαση στον χώρο αποσκευών και στη φόρτωση αντικειμένων, κάνοντας την καθημερινότητα πιο εύκολη.

Υψηλή αυτονομία και αποδοτική λειτουργία

Το νέο smart #2 είναι εξοπλισμένο με μπαταρία τεχνολογίας LFP, η οποία έχει χωρητικότητα 35,8 kWh. Αυτή η μπαταρία έχει σχεδιαστεί ειδικά για να καλύπτει αποτελεσματικά τις καθημερινές ανάγκες μετακίνησης των οδηγών, προσφέροντας αξιοπιστία.

Με μία πλήρη φόρτιση, το όχημα προσφέρει αυτονομία που φτάνει έως και τα 290 χιλιόμετρα. Η κατανάλωση ενέργειας του smart #2 είναι ιδιαίτερα αποδοτική, ανερχόμενη σε 13,6 kWh ανά 100 χιλιόμετρα, συμβάλλοντας στην οικονομική του λειτουργία και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Γρήγορη φόρτιση και λειτουργία V2L

Όσον αφορά τη φόρτιση, το smart #2 υποστηρίζει ταχεία φόρτιση DC, με ισχύ που μπορεί να φτάσει έως τα 65 kW. Υπό ιδανικές συνθήκες, αυτή η δυνατότητα επιτρέπει την φόρτιση της μπαταρίας από το 10% έως το 80% της χωρητικότητάς της σε μόλις 20 λεπτά, προσφέροντας σημαντική εξοικονόμηση χρόνου στους χρήστες.

Επιπλέον, το μοντέλο διαθέτει τη λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L). Αυτή η καινοτόμος λειτουργία επιτρέπει την τροφοδοσία συμβατών εξωτερικών ηλεκτρικών συσκευών απευθείας από την μπαταρία του αυτοκινήτου, προσφέροντας ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία στην καθημερινή χρήση και σε διάφορες δραστηριότητες.

Διαθεσιμότητα και εκδόσεις στην ελληνική αγορά

Το νέο smart #2 είναι πλέον διαθέσιμο για παραγγελία σε όλη την Ελλάδα, μέσω του επίσημου δικτύου της smart. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στα σημεία πώλησης για να ενημερωθούν και να προχωρήσουν στην παραγγελία του οχήματος που τους ενδιαφέρει.

Το μοντέλο προσφέρεται σε τρεις διαφορετικές εκδόσεις, δίνοντας επιλογές στους υποψήφιους αγοραστές ανάλογα με τις ανάγκες και τις προτιμήσεις τους. Οι τελικές τιμές του smart #2 στην ελληνική αγορά διαμορφώνονται χωρίς να περιλαμβάνεται το όφελος που προκύπτει από το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά».

Με πληροφορίες από: Gazzetta