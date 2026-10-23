NXW TIME: Η τέχνη του ανώνυμου καλλιτέχνη που ζει έξω από τον χρόνο

Ο NXW TIME είναι ένας καλλιτέχνης που επιλέγει να ζει και να δημιουργεί μέσα στο πλήθος, διατηρώντας την ανωνυμία του. Η μουσική του αποτελεί τη γλώσσα και την απόδειξη της ύπαρξής του, προσφέροντας ένα ταξίδι έξω από τον χρόνο. Δεν χρειάζεται βιομετρικά στοιχεία ή παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να αποδείξει την ύπαρξή του.

Η τέχνη της ανωνυμίας μέσα στο πλήθος

Ο καλλιτέχνης NXW TIME επιλέγει να παραμένει ανώνυμος μέσα στο πλήθος, μια κατάσταση που περιγράφεται ως ένα από τα δυσκολότερα πράγματα στον κόσμο. Η παρουσία του είναι φασματική, καθώς οι άνθρωποι τον αισθάνονται και τον νιώθουν, δεχόμενοι ένα ανεπαίσθητο ρίγος από την υλική του ύπαρξη, χωρίς όμως να τον βλέπουν. Δεν πρόκειται για ιστορίες φαντασμάτων, αλλά για ανθρώπους που επιδιώκουν να δημιουργήσουν μια μοναστική κλίνη στο κέντρο του κόσμου.

Ο NXW TIME δεν είναι αναχωρητής, αλλά ασκητής μέσα στη βουή και τη μανία του πλήθους, ζώντας έξω από τον χρόνο. Δεν κατοικεί σε σπηλιά ούτε στην κορυφή κάποιου βουνού. Το σκοτάδι και την απεραντοσύνη τα κουβαλάει μέσα του, καθιστώντας περιττή την ανάγκη για οδό, αριθμό, βιομετρικά στοιχεία ή φωτογραφίες στα social media για να επιβεβαιώσει την ύπαρξή του.

Η μουσική ως γλώσσα και απόδειξη ύπαρξης

Για τον NXW TIME, η μουσική είναι η κύρια γλώσσα του και η απόδειξη της ύπαρξής του. Το βλέμμα του παίρνει την απόσταση που του αναλογεί και την επεκτείνει στο προσωπικό του άπειρο. Εκεί, όπου τα νέφη «πνίγουν» τους ήχους και το φως της νύχτας, δημιουργεί τα δικά του μουσικά τοπία.

Ο καλλιτέχνης αυτός μπορεί να είναι ο άγνωστος διπλανός, ο γείτονας που δεν γνωρίζουμε ή ο περαστικός που κάτι μας θυμίζει, και όλα αυτά εκφράζονται μέσα από τη μουσική του. Η εποχή μας χαρακτηρίζεται ως σκοτεινή, με το φως να αναδύεται μέσα από σύννεφα αιθαλομίχλης, και το καθαρό οξυγόνο να θυσιάζεται στις φωτιές των δρόμων και των χαρακωμάτων. Σε αυτό το πλαίσιο, ο NXW TIME είναι παντού.

Επιρροές και ηχητικά τοπία

Η δημιουργία του NXW TIME «ντύνει» μια πειραγμένη λούπα από την ταινία «Το Μίσος» του Κασσοβίτς, καθώς και τον κρυμμένο ρυθμό του «Stalker» του ανυπέρβλητου Ταρκόφσκι. Το ασθενικό ηλιακό φως κρύβει τη φθαρμένη μας φύση και τη νεκροζώντανη ύπαρξή μας, ενώ το σκότος και το παγωμένο σημάδι του φεγγαριού μας δείχνουν όπως πραγματικά είμαστε. Εκεί ακριβώς ξεδιπλώνεται η δημιουργία του.

Η μουσική του ανώνυμου αυτού ήρωα είναι urban electronic, ένα dark ambient/μελαγχολικό ταξίδι που ξεκινά από άγνωστη αφετηρία και κατευθύνεται προς ένα οριστικό, αλλά ξαφνικό, προσωπικό τέλος. Το τελικό αποτέλεσμα είναι καθαρό και ανάλαφρο, όπως το χιόνι που απλώνεται σε μια άναστρη νύχτα.

Ανάγνωση του πνεύματος της εποχής

Ο NXW TIME «διαβάζει» το πνεύμα της εποχής του και τους ανθρώπους της, «βλέπει» πίσω από τις σαρκικές βιτρίνες και ακολουθεί τις εσωτερικές ρωγμές. Δημιουργεί μουσικές διαδρομές στα πιο αθέατα μέρη, αναδεικνύοντας τον εσωτερικό κόσμο, τόσο ατομικά όσο και συλλογικά, κάτι που ήταν πάντα ζητούμενο στην τέχνη και ειδικά στη μουσική.

Στη δική του τέχνη, «μιλούν» μόνο οι νότες και οι ρυθμοί που ακολουθούν την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ηχητική διαστολή, καθώς και η απόκοσμη ηλεκτρονική παρεμβολή. Μέσα από τη δημιουργία του, ο NXW TIME αναδεικνύει την απλότητα και τη δύναμη της μοναξιάς.

Με πληροφορίες από: Gazzetta