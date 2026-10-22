Το Novacinema2 τιμά τον β΄ παγκόσμιο πόλεμο με αφιέρωμα «Οι άνθρωποι πίσω από την ιστορία»

Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, με κεντρικό άξονα τις ανθρώπινες ιστορίες που διαμορφώθηκαν μέσα σε αυτή τη μεγάλη στιγμή της παγκόσμιας ιστορίας, διοργανώνει το Novacinema2. Το αφιέρωμα, με τίτλο «Οι άνθρωποι πίσω από την ιστορία», θα προβάλλει βραβευμένες ταινίες back-to-back, προσφέροντας μια ξεχωριστή οπτική στις προσωπικές διαδρομές και τις εμπειρίες της εποχής. Οι προβολές θα πραγματοποιηθούν από τις 24 έως τις 28 Οκτωβρίου, κάθε βράδυ, ξεκινώντας στις 22:00.

Το αφιέρωμα «Οι άνθρωποι πίσω από την ιστορία»

Το Novacinema2 επιλέγει να φωτίσει τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο μέσα από την ανθρώπινη διάσταση, παρουσιάζοντας ταινίες που εστιάζουν στους πρωταγωνιστές και τις ζωές τους, μακριά από τις μεγάλες μάχες και τις στρατιωτικές στρατηγικές. Αυτό το εμβληματικό αφιέρωμα δίνει έμφαση στις προσωπικές ιστορίες, τις θυσίες και τις αποφάσεις που καθόρισαν την πορεία πολλών ανθρώπων κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Οι επιλεγμένες ταινίες, όλες βραβευμένες, προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα αφηγήσεων, αναδεικνύοντας τις διαφορετικές πτυχές της ανθρώπινης εμπειρίας σε καιρούς πολέμου. Από την αντίσταση και την επιβίωση μέχρι τις ηθικές διενέξεις και τις προσωπικές τραγωδίες, το αφιέρωμα στοχεύει να μεταφέρει το βάρος και την πολυπλοκότητα της εποχής μέσα από τα μάτια των ανθρώπων που την έζησαν.

Οι πρώτες προβολές του αφιερώματος (24-25 Οκτωβρίου)

Το πρόγραμμα των προβολών θα ξεκινήσει την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου, προσφέροντας στους θεατές δύο σημαντικές ταινίες διαδοχικά, αρχίζοντας στις 22:00. Η βραδιά θα περιλαμβάνει την προβολή των ταινιών «The Book Thief» και «Schindler’s List». Αυτές οι επιλογές αναδεικνύουν διαφορετικές πτυχές της ζωής και του αγώνα κατά τη διάρκεια του πολέμου, εστιάζοντας σε προσωπικές ιστορίες αντοχής και ανθρωπιάς.

Το αφιέρωμα θα συνεχιστεί την Σάββατο 25 Οκτωβρίου, με δύο ακόμα ταινίες που θα προβληθούν back-to-back, ξεκινώντας επίσης στις 22:00. Για αυτή τη βραδιά, το Novacinema2 έχει επιλέξει τις ταινίες «Escape from Germany» και «The King’s Speech». Οι συγκεκριμένες προβολές προσφέρουν μια συνέχεια στην εξερεύνηση των ανθρώπινων επιπτώσεων και των ιστορικών γεγονότων του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, μέσα από διαφορετικές αφηγηματικές προσεγγίσεις.

Το πρόγραμμα των επόμενων ημερών (26-28 Οκτωβρίου)

Την Κυριακή 26 Οκτωβρίου, το αφιέρωμα «Οι άνθρωποι πίσω από την ιστορία» θα συνεχιστεί με την προβολή δύο ακόμη ταινιών, «Lee» και «Saint -Exupery», οι οποίες θα προβληθούν διαδοχικά από τις 22:00. Αυτές οι επιλογές διευρύνουν την οπτική γωνία του αφιερώματος, παρουσιάζοντας νέες πτυχές και χαρακτήρες που συνδέονται με την περίοδο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Η Δευτέρα 27 Οκτωβρίου θα φέρει στις οθόνες των τηλεθεατών τις ταινίες «Fuhrer and Seducer» και «The Brutalist», οι οποίες θα προβληθούν επίσης back-to-back, αρχίζοντας στις 22:00. Τέλος, το αφιέρωμα θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 28 Οκτωβρίου με την προβολή των ταινιών «Nuremberg» και «The Book Thief». Η επανάληψη της ταινίας «The Book Thief» στο κλείσιμο του αφιερώματος προσφέρει μια ακόμα ευκαιρία στους θεατές να παρακολουθήσουν αυτή την ιστορία, κλείνοντας τον κύκλο των προβολών.

Ευελιξία θέασης με την πλατφόρμα Nova TV

Πέρα από τις προγραμματισμένες προβολές στο Novacinema2, οι θεατές έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν το αφιέρωμα και On Demand, μέσα από την πλατφόρμα Nova TV. Αυτή η επιλογή προσφέρει την ευελιξία να παρακολουθήσουν τις ταινίες όποτε το επιθυμούν, προσαρμόζοντας τη θέαση στο δικό τους πρόγραμμα. Η πλατφόρμα Nova TV διαθέτει μια εκτεταμένη βιβλιοθήκη με περισσότερες από 6.000 ταινίες και επεισόδια σειρών, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα προτιμήσεων.

Η εμπειρία θέασης ενισχύεται περαιτέρω με τη λειτουργία Preview Videos, η οποία επιτρέπει στους χρήστες να πάρουν μια πρώτη γεύση από το περιεχόμενο πριν αποφασίσουν τι θα παρακολουθήσουν. Επιπλέον, η πλατφόρμα προσφέρει τη δυνατότητα offline θέασης, επιτρέποντας στους συνδρομητές να κατεβάζουν τις αγαπημένες τους ταινίες και σειρές. Με αυτό τον τρόπο, μπορούν να τις απολαύσουν ακόμα και σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο, προσφέροντας πλήρη ελευθερία και άνεση.

Με πληροφορίες από: Topontiki