Νέο μπαράζ ρωσικών πυραυλικών επιθέσεων στο Κίεβο και πλήγματα από ουκρανικά drones στο Λίπετσκ

Νέο κύμα ρωσικών πυραυλικών επιθέσεων έπληξε το Κίεβο τα ξημερώματα, προκαλώντας τραυματισμούς και υλικές ζημιές στην ουκρανική πρωτεύουσα. Την ίδια στιγμή, πλήγματα από ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταγράφηκαν στη ρωσική περιφέρεια του Λίπετσκ.

Οι στρατιωτικές αυτές επιχειρήσεις σημειώνονται εν μέσω διπλωματικών επαφών του Αμερικανού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ με ηγετικά στελέχη σε Ουκρανία και Ρωσία, προσθέτοντας μια διάσταση στις εξελίξεις.

Νέα κλιμάκωση στο Κίεβο με εκτεταμένη επίθεση

Η ουκρανική πρωτεύουσα βρέθηκε αντιμέτωπη με νέο κύμα ρωσικών πυραυλικών επιθέσεων τα ξημερώματα, σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλείται το πρακτορείο Reuters. Αυτό σηματοδοτεί μια νέα κλιμάκωση των πληγμάτων κατά του Κιέβου μέσα σε λίγες ώρες.

Στο πλαίσιο αυτής της επίθεσης, αναφέρθηκε ότι η Ρωσία εκτόξευσε μεγάλης κλίμακας βαλλιστικούς πυραύλους. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον 25 πύραυλοι διαφόρων τύπων, οι οποίοι στόχευαν κυρίως τις ενεργειακές υποδομές της πόλης. Δεν υπήρξαν αναφορές για αναχαιτίσεις των πυραύλων αυτών.

Μεταξύ των εκτοξεύσεων, ένας πύραυλος κρουζ τύπου Zircon/Oniks-M εκτοξεύτηκε επίσης προς την πόλη, εντείνοντας την απειλή για τις υποδομές και τους κατοίκους.

Προηγούμενη επίθεση με τραυματισμούς και ζημιές

Νωρίτερα, είχε προηγηθεί μια άλλη επίθεση στο Κίεβο, η οποία είχε σοβαρές συνέπειες. Από αυτή την επίθεση, έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές σε διάφορες δομές της πόλης.

Συγκεκριμένα, οι ζημιές αφορούσαν κατοικίες, ένα πρατήριο καυσίμων και ένα συνεργείο αυτοκινήτων, υπογραμμίζοντας τον αντίκτυπο των πληγμάτων στην καθημερινότητα των πολιτών και τις αστικές υποδομές.

Πλήγματα από drones στη ρωσική περιφέρεια Λίπετσκ

Την ίδια ώρα, πλήγματα από ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταγράφηκαν στη ρωσική περιφέρεια του Λίπετσκ. Αυτή η περιοχή εντοπίζεται περίπου 400 χιλιόμετρα νότια της Μόσχας, γεγονός που τοποθετεί τις στρατιωτικές επιχειρήσεις βαθύτερα εντός του ρωσικού εδάφους.

Ο περιφερειάρχης Ίγκορ Αρταμόνοφ παρείχε ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις μέσω της πλατφόρμας Telegram. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που κοινοποίησε, ένας άνδρας υπέστη τραυματισμούς ως αποτέλεσμα των πληγμάτων. Επιπρόσθετα, κτήρια κατοικιών και μία κλινική υπέστησαν ζημιές, αναδεικνύοντας τον αντίκτυπο των επιθέσεων στις αστικές και υγειονομικές υποδομές της περιοχής.

Στο Λίπετσκ, στη δυτική Ρωσία, αναφέρθηκαν εκρήσεις, ενώ ακούστηκαν ήχοι από drones και ισχυρές εκρήξεις στην ευρύτερη περιοχή, όπως μεταδόθηκε από το ουκρανικό κανάλι παρακολούθησης @Exilenova_plus. Η συγκεκριμένη περιφέρεια έχει βιώσει επανειλημμένες εναέριες ειδοποιήσεις, οι οποίες σχετίζονται με ουκρανικές επιχειρήσεις drones μεγάλης εμβέλειας που στοχεύουν σημεία εντός της Ρωσίας.

Ωστόσο, η ακριβής αιτία των τελευταίων εκρήξεων, καθώς και οι πιθανοί στόχοι που επλήγησαν και η έκταση των τυχόν ζημιών, παραμένουν ανεπιβεβαίωτες. Αυτό αφήνει ανοιχτά ερωτήματα σχετικά με την πλήρη εικόνα των επιπτώσεων από την πρόσφατη επίθεση.

Διπλωματικές επαφές εν μέσω κλιμάκωσης

Οι στρατιωτικές αυτές επιχειρήσεις εκτυλίσσονται σε μια περίοδο όπου καταγράφονται διπλωματικές επαφές υψηλού επιπέδου. Ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ βρίσκεται σε επαφή με ηγετικά στελέχη τόσο στην Ουκρανία όσο και στη Ρωσία.

Αυτές οι επαφές υπογραμμίζουν το ευρύτερο πλαίσιο στο οποίο λαμβάνουν χώρα οι στρατιωτικές ενέργειες, με τις διπλωματικές προσπάθειες να συνεχίζονται παρά την κλιμάκωση των επιθέσεων και στις δύο πλευρές.

Με πληροφορίες από: Enikos