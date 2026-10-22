Τέσσερις άνθρωποι, εκ των οποίων δύο αστυνομικοί, τραυματίστηκαν στον Κολωνό από έκρηξη που σημειώθηκε στο κλιμακοστάσιο πολυκατοικίας στην οδό Πλάτωνος. Ο μηχανισμός ήταν αυτοσχέδιος και είχε τοποθετηθεί μέσα σε μια σακούλα που περιείχε ναρκωτικά, ενεργοποιούμενος κατά τη διάρκεια ελέγχου από αστυνομικό. Οι αρχές διερευνούν την υπόθεση, εστιάζοντας στο ποιος άφησε την παγιδευμένη σακούλα και για ποιον προοριζόταν.

Η στιγμή της έκρηξης και οι τραυματίες

Η έκρηξη σημειώθηκε στις 15:34 το απόγευμα, στο κλιμακοστάσιο πολυκατοικίας στην οδό Πλάτωνος στον Κολωνό. Όλα ξεκίνησαν όταν ο διαχειριστής της πολυκατοικίας εντόπισε μια ύποπτη σακούλα κάτω από τη σκάλα της εισόδου και, διαπιστώνοντας το περιεχόμενό της, ειδοποίησε την Άμεση Δράση. Στο σημείο έφτασε περιπολικό του Τμήματος Ασφάλειας Κολωνού, με πλήρωμα έναν ανθυπαστυνόμο και μια γυναίκα αστυνομικό.

Ο ανθυπαστυνόμος άρχισε να ελέγχει το περιεχόμενο της σακούλας, όταν, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, πάτησε άθελά του ένα μπουτόν. Το μπουτόν αυτό ήταν συνδεδεμένο με τον αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει έκρηξη. Από το ωστικό κύμα και τα θραύσματα τραυματίστηκαν οι δύο αστυνομικοί και οι δύο πολίτες που βρίσκονταν κοντά, δηλαδή ο διαχειριστής και ένας ιδιοκτήτης της πολυκατοικίας. Ο αστυνομικός που χειριζόταν τη σακούλα δέχθηκε το μεγαλύτερο μέρος της έκρηξης.

Το περιεχόμενο της ύποπτης σακούλας

Μέσα στην ύποπτη σακούλα, την οποία εντόπισε αρχικά ο διαχειριστής, βρέθηκαν ναρκωτικά χάπια, μικρές συσκευασίες ναρκωτικών ουσιών, καθώς και μια ζυγαριά ακριβείας. Κανείς από τους παρευρισκόμενους δεν γνώριζε ότι ανάμεσα σε αυτά τα αντικείμενα είχε τοποθετηθεί και ο αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός. Ο διαχειριστής, αφού διαπίστωσε ότι τα αντικείμενα παρέπεμπαν σε διακίνηση ναρκωτικών, ενημέρωσε τις αρχές και έναν ιδιοκτήτη που κατοικεί στην πολυκατοικία, περιμένοντας μαζί τους αστυνομικούς.

Οι δύο πολίτες υπέδειξαν τη σακούλα στους αστυνομικούς, οι οποίοι ξεκίνησαν τον έλεγχο. Κατά την έρευνα του περιεχομένου της, ο άνδρας αστυνομικός επιβεβαίωσε την ύπαρξη των ναρκωτικών ουσιών και της ζυγαριάς, πριν από την ανεπιθύμητη ενεργοποίηση του μηχανισμού.

Ο αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός

Από τα υπολείμματα που βρέθηκαν στον τόπο της έκρηξης, το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών πραγματοποιεί έρευνα για τον ακριβή τρόπο λειτουργίας και ενεργοποίησης του μηχανισμού. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο μηχανισμός φαίνεται να αποτελείτο από μια δισκέτα, πιθανόν από ηλεκτρική κουζίνα ή ζυγαριά κουζίνας, μια μπαταρία και ένα μπουτόν, το οποίο λειτουργούσε ως πυροκροτητής, καθώς και άγνωστη εκρηκτική ύλη.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η συσκευή με τη δισκέτα θα μπορούσε να χωρέσει περίπου 500 γραμμάρια εκρηκτικής ύλης. Ωστόσο, η ποσότητα της εκρηκτικής ύλης θεωρείται ότι ήταν μικρότερη, καθώς η έκρηξη ήταν σχετικά μικρής ισχύος. Παρόλα αυτά, η ισχύς της ήταν αρκετή για να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς σε όσους βρίσκονταν σε μικρή απόσταση από το σημείο της έκρηξης.

Οι έρευνες της ΕΛΑΣ και τα σενάρια

Οι αρχές προσπαθούν να απαντήσουν σε δύο βασικά ερωτήματα: ποιος άφησε την παγιδευμένη σακούλα στο σημείο και για ποιον προοριζόταν ο εκρηκτικός μηχανισμός. Οι αξιωματικοί της ΕΛΑΣ εκτιμούν ότι πρόκειται για υπόθεση του κοινού εγκλήματος. Για τον λόγο αυτό, την έρευνα έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), ενώ ενημερώθηκε και η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία.

Στο πλαίσιο των ερευνών, συλλέγονται στοιχεία και μαρτυρίες από την περιοχή, καθώς και υλικό από κάμερες, με στόχο τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών. Οι αστυνομικοί δεν αποκλείουν το σενάριο ο πραγματικός στόχος του μηχανισμού να ήταν ο παραλήπτης των ναρκωτικών, για αυτό το λόγο την έρευνα κάνει και το Τμήμα Ανθρωποκτονιών. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει ένας 45χρονος κάτοικος της πολυκατοικίας, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται με υποθέσεις ναρκωτικών.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos