Η OMODA παρουσίασε το νέο crossover X με αιχμηρή σχεδίαση και εκτός δρόμου δυνατότητες

Η OMODA παρουσίασε επίσημα το νέο της crossover, το OMODA X, στην Κίνα, αποκαλύπτοντας ένα όχημα με έντονη σχεδιαστική ταυτότητα και χαρακτηριστικά που διευρύνουν τον προσανατολισμό του πέρα από την απλή αστική χρήση. Η εταιρεία χρησιμοποιεί τον όρο «CROSS OFF-ROAD» για να περιγράψει τη νέα της πρόταση, υπογραμμίζοντας τη σύνδεση της πρακτικότητας ενός SUV με δυνατότητες για υπαίθριες δραστηριότητες και σπορ σχεδιαστικές αναφορές. Το μοντέλο διαθέτει μεγάλη απόσταση από το έδαφος, νυχτερινή όραση και φυσικά χειριστήρια για τις βασικές λειτουργίες, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη πρόταση στην κατηγορία των crossover.

Η παγκόσμια πρεμιέρα και ο προσανατολισμός του μοντέλου

Η παγκόσμια πρεμιέρα του OMODA X πραγματοποιήθηκε στις 21 Οκτωβρίου, στην πόλη Wuhu της Κίνας, στο πλαίσιο της εκδήλωσης OMODA X NIGHT. Η εκδήλωση αυτή εντάχθηκε στον ευρύτερο κύκλο του International User Summit 2026, όπου η εταιρεία επέλεξε να αποκαλύψει τη νέα της δημιουργία στο παγκόσμιο κοινό. Η παρουσίαση αυτή έδωσε έμφαση στην καινοτομία και τις φιλοδοξίες της OMODA να προσφέρει ένα όχημα που ξεπερνά τα καθιερωμένα όρια της κατηγορίας.

Ο όρος «CROSS OFF-ROAD» που υιοθετεί η OMODA για το X, σηματοδοτεί τη φιλοσοφία του μοντέλου, το οποίο συνδυάζει την πρακτικότητα και την ευελιξία ενός SUV με την ικανότητα να ανταποκρίνεται σε απαιτητικές συνθήκες εκτός δρόμου. Προς το παρόν, οι πληροφορίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα επικεντρώνονται κυρίως στην εμφάνιση του οχήματος, στην εσωτερική του καμπίνα και σε επιμέρους χαρακτηριστικά του εξοπλισμού, χωρίς να έχουν ανακοινωθεί λεπτομέρειες για τους κινητήρες, τις επιδόσεις ή τις τιμές διάθεσης.

Αιχμηρή σχεδίαση εμπνευσμένη από τα mecha

Το OMODA X υιοθετεί μια ιδιαίτερα δυναμική και αιχμηρή σχεδιαστική γλώσσα, η οποία το διαφοροποιεί από άλλα μοντέλα της κατηγορίας. Το αμάξωμα είναι φαρδύ, με τονισμένους ώμους και έντονα διαμορφωμένες επιφάνειες, δημιουργώντας μια σπορ σιλουέτα που συνδυάζεται με δυναμικές αναλογίες. Η σχεδιαστική έμπνευση, σύμφωνα με τη μάρκα, προέρχεται από την αισθητική των «mecha», δηλαδή τον φουτουριστικό κόσμο των μηχανών και των ρομποτικών κατασκευών που συναντώνται στην επιστημονική φαντασία.

Οι γεωμετρικές επιφάνειες και οι αιχμηρές λεπτομέρειες είναι χαρακτηριστικά στοιχεία αυτής της κατεύθυνσης, προσδίδοντας στο OMODA X μια ξεχωριστή εμφάνιση. Τα πίσω φωτιστικά σώματα, για παράδειγμα, έχουν σχεδιασμό που παραπέμπει σε κεραυνούς, ενισχύοντας την επιθετική και μοντέρνα αισθητική του οχήματος. Με αυτή την προσέγγιση, η OMODA επιδιώκει να δημιουργήσει μια διακριτή ταυτότητα για το X, αποφεύγοντας τις πιο ήπιες και συμβατικές καμπύλες που συχνά συναντώνται σε πολλά crossover της αγοράς.

Το εσωτερικό και οι ψηφιακές λειτουργίες

Ανάλογη με την εξωτερική σχεδίαση είναι και η προσέγγιση στο εσωτερικό του OMODA X, όπου κυριαρχεί μια γεωμετρική διάταξη του ταμπλό. Η κεντρική κονσόλα είναι αιωρούμενη και έχει σχήμα X, ενισχύοντας τη φουτουριστική αίσθηση της καμπίνας. Το ψηφιακό περιβάλλον είναι προηγμένο, αποτελούμενο από έναν πίνακα οργάνων 10,25 ιντσών και μια κεντρική οθόνη αφής 13,2 ιντσών, προσφέροντας στον οδηγό και τους επιβάτες πρόσβαση σε πληθώρα πληροφοριών και λειτουργιών.

Παρά την έντονη έμφαση στις ψηφιακές λειτουργίες και τις μεγάλες οθόνες, η OMODA επέλεξε να διατηρήσει φυσικά χειριστήρια για τον κλιματισμό και τα προγράμματα οδήγησης. Αυτή η λεπτομέρεια είναι ουσιαστική στη διάταξη της καμπίνας, καθώς επιτρέπει στους βασικούς χειρισμούς να μην μεταφέρονται αποκλειστικά στα μενού της οθόνης αφής, προσφέροντας ευκολία και ασφάλεια κατά την οδήγηση. Επιπλέον, για την αποθήκευση προσωπικών αντικειμένων και μικροεξοπλισμού, έχουν προβλεφθεί συνολικά 39 αποθηκευτικοί χώροι, αν και δεν έχουν ανακοινωθεί οι εξωτερικές διαστάσεις του μοντέλου ή η χωρητικότητα του χώρου αποσκευών.

Δυνατότητες πέρα από την άσφαλτο

Τα πρώτα στοιχεία που συνοδεύουν την πρεμιέρα του OMODA X δίνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον εκδρομικό χαρακτήρα του οχήματος, υπογραμμίζοντας τις δυνατότητές του πέρα από την άσφαλτο. Η απόσταση από το έδαφος είναι 200 χιλιοστά, ένα χαρακτηριστικό που συμβάλλει στην ευκολότερη διέλευση από ανώμαλα εδάφη. Επιπλέον, η OMODA αναφέρει μια σχεδιασμένη δυνατότητα διέλευσης από νερό βάθους άνω των 700 χιλιοστών, αν και διευκρινίζεται ότι πρόκειται για προδιαγραφές της εταιρείας, χωρίς να έχουν δημοσιοποιηθεί ακόμα αναλυτικά οι προϋποθέσεις αυτής της δυνατότητας.

Οι εκτός δρόμου ικανότητες του OMODA X συμπληρώνονται από την ικανότητα ρυμούλκησης, η οποία φτάνει τα 1.800 κιλά, προσφέροντας ευελιξία για τη μεταφορά τρέιλερ ή άλλων φορτίων. Το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο οροφής ανέρχεται στα 75 κιλά, παρέχοντας επιπλέον επιλογές για τη μεταφορά πρόσθετου εξοπλισμού, όπως σχάρες ποδηλάτων ή μπαγκαζιέρες. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σύστημα μετάδοσης, τις αναρτήσεις και τα διαθέσιμα συστήματα κίνησης αναμένονται να ανακοινωθούν στο μέλλον, συμπληρώνοντας την εικόνα των τεχνικών χαρακτηριστικών του νέου crossover.

Με πληροφορίες από: Gazzetta