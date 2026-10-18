Η Ducati παρουσιάζει τη νέα Multistrada V4 S Grand Tour

Η Ducati παρουσιάζει την Multistrada V4 S Grand Tour, μια μοτοσυκλέτα που σχεδιάστηκε για ταξίδια μεγάλων αποστάσεων. Το νέο μοντέλο βασίζεται στην έκδοση V4 S και έρχεται εξοπλισμένο με όλα τα απαραίτητα για την υποστήριξη πολύ μακρινών διαδρομών. Η μοτοσυκλέτα φέρει μια σειρά από τεχνολογικά καλούδια, προσφέροντας άνεση και ασφάλεια στον αναβάτη.

Εξοπλισμός και συστήματα υποβοήθησης

Η Multistrada V4 S Grand Tour είναι εξοπλισμένη από το εργοστάσιο με πλαϊνές βαλίτσες, προσφέροντας άφθονο αποθηκευτικό χώρο για τα ταξίδια. Επιπλέον, διαθέτει ραντάρ τόσο στο μπροστινό όσο και στο πίσω μέρος της μοτοσυκλέτας, τα οποία υποστηρίζουν προηγμένες λειτουργίες ασφαλείας και υποβοήθησης οδήγησης. Η άνεση του αναβάτη εξασφαλίζεται με θερμαινόμενη σέλα και θερμαινόμενα γκριπ, στοιχεία ιδιαίτερα χρήσιμα σε ψυχρότερες συνθήκες.

Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται επίσης οι ηλεκτρονικές αναρτήσεις Skyhook, οι οποίες προσαρμόζονται στις συνθήκες του δρόμου, καθώς και το σύστημα TPMS (Tire Pressure Monitoring System) για τη διαρκή παρακολούθηση της πίεσης των ελαστικών. Το μπροστινό ραντάρ υποστηρίζει τη λειτουργία του Adaptive Cruise Control, το οποίο προσαρμόζει αυτόματα την ταχύτητα της μοτοσυκλέτας ανάλογα με το προπορευόμενο όχημα. Το πίσω ραντάρ, από την πλευρά του, υποστηρίζει το Blind Spot Detection, προειδοποιώντας τον αναβάτη για την ύπαρξη οχήματος στη «νεκρή» γωνία.

Προηγμένες τεχνολογίες ασφάλειας

Η νέα Multistrada V4 S Grand Tour ενσωματώνει το σύστημα Forward Collision Warning, το οποίο προειδοποιεί τον αναβάτη όταν ανιχνεύσει αυξημένο κίνδυνο σύγκρουσης με όχημα που βρίσκεται μπροστά. Ένα ακόμα προηγμένο σύστημα είναι το Ducati Vehicle Observer (DVO), το οποίο χρησιμοποιεί μοντέλα υπολογισμού που προσομοιώνουν τη λειτουργία πολλών επιπλέον «εικονικών» αισθητήρων. Με αυτόν τον τρόπο, εκτιμώνται με μεγαλύτερη ακρίβεια οι δυνάμεις που ασκούνται στη μοτοσυκλέτα, γεγονός που συμβάλλει στη βελτιστοποίηση του Cornering ABS και του Wheelie Control.

Το Electronic Combined Braking System διαχειρίζεται ηλεκτρονικά την κατανομή της πέδησης μεταξύ εμπρός και πίσω τροχού, προσαρμόζοντας την ανάλογα με τις συνθήκες οδήγησης και το φορτίο. Στα ηλεκτρονικά συστήματα περιλαμβάνονται επίσης το Traction Control, το Engine Brake Control με τρία επίπεδα ρύθμισης, το Vehicle Hold Control και το Quick Shift Up & Down. Μια ξεχωριστή λειτουργία είναι το Brake Light EVO, το οποίο ενεργοποιεί και τα φλας σε περίπτωση έντονης πέδησης, καθιστώντας τη μοτοσυκλέτα πιο αντιληπτή από τους οδηγούς που ακολουθούν.

Επιλογές οδήγησης και χειρισμός

Ο αναβάτης της Multistrada V4 S Grand Tour έχει στη διάθεσή του πέντε διαφορετικά Riding Modes: Sport, Touring, Urban, Wet και Enduro. Αυτές οι λειτουργίες επιτρέπουν την προσαρμογή της συμπεριφοράς της μοτοσυκλέτας σε διάφορες συνθήκες οδήγησης. Παράλληλα, υπάρχουν τέσσερα Power Modes, μέσω των οποίων ο αναβάτης μπορεί να αλλάξει την απόκριση και την απόδοση του κινητήρα ανάλογα με τις ανάγκες της χρήσης.

Ο χειρισμός όλων αυτών των συστημάτων γίνεται μέσω μιας έγχρωμης TFT οθόνης 6,5 ιντσών. Η οθόνη υποστηρίζει τον έλεγχο τηλεφώνου και μουσικής, ενώ προσφέρει και λειτουργία πλοήγησης με χάρτη απευθείας στον πίνακα οργάνων, μέσω smartphone mirroring. Αυτή η δυνατότητα ενισχύει την ευκολία και την πρακτικότητα κατά τη διάρκεια των ταξιδιών.

Ο κινητήρας V4 Granturismo

Στην καρδιά της Multistrada V4 S Grand Tour βρίσκεται ο γνωστός κινητήρας V4 Granturismo, χωρητικότητας 1.158 κυβικών εκατοστών. Ο κινητήρας αυτός αποδίδει 170 ίππους και ροπή 123,8 Nm, προσφέροντας την απαραίτητη ισχύ για κάθε είδους διαδρομή. Ένα από τα χαρακτηριστικά του είναι η αντικραδασμική διάταξη με αντίστροφα περιστρεφόμενο στρόφαλο, μια επιλογή που συμβάλλει στη μείωση μέρους των γυροσκοπικών δυνάμεων που δημιουργούν οι τροχοί και διευκολύνει την αλλαγή κατεύθυνσης της μοτοσυκλέτας.

Ο κινητήρας διαθέτει επίσης την τελευταία έκδοση του Extended Cylinder Deactivation. Αυτό το σύστημα επιτρέπει την απενεργοποίηση της πίσω σειράς κυλίνδρων όχι μόνο όταν η μοτοσυκλέτα είναι σταματημένη, αλλά και σε συγκεκριμένες συνθήκες, συμβάλλοντας στην αποδοτικότητα της λειτουργίας του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta