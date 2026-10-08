Η Jaguar παρουσίασε την Type 01: Εγκαινιάζεται μια νέα εποχή για τη βρετανική μάρκα

Η Jaguar παρουσίασε τη νέα Type 01, ένα αμιγώς ηλεκτρικό τετράθυρο GT, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας εποχής για τη βρετανική μάρκα. Η παγκόσμια πρεμιέρα του μοντέλου πραγματοποιήθηκε στις 6 Οκτωβρίου στη Νέα Υόρκη, όπου αποκαλύφθηκε το ισχυρότερο μοντέλο δρόμου στην ιστορία της εταιρείας.

Το όχημα διαθέτει έως και 1.030 PS και τρεις ηλεκτροκινητήρες, ενώ βασίζεται σε μια νέα αρχιτεκτονική που αναπτύχθηκε ειδικά για τις ανάγκες του. Αυτή η παρουσίαση υπογραμμίζει τη συνολική αλλαγή κατεύθυνσης της Jaguar, τόσο στη σχεδίαση και την τεχνολογία, όσο και στην τοποθέτησή της στην αγορά.

Παγκόσμια πρεμιέρα και χαρακτηριστικά ισχύος

Η παγκόσμια πρεμιέρα της Jaguar Type 01 έλαβε χώρα στις 6 Οκτωβρίου στη Νέα Υόρκη, όπου η βρετανική εταιρεία αποκάλυψε το αμιγώς ηλεκτρικό τετράθυρο GT. Το νέο αυτό μοντέλο αποτελεί το ισχυρότερο όχημα δρόμου στην ιστορία της μάρκας, με τη μέγιστη απόδοση να φτάνει τους 1.030 PS.

Το σύστημα κίνησης της Type 01 χρησιμοποιεί τρεις ηλεκτροκινητήρες, οι οποίοι προσφέρουν μέγιστη ροπή 1.365 Nm. Η ανάπτυξή του βασίστηκε σε μια νέα αρχιτεκτονική, ειδικά σχεδιασμένη για τις απαιτήσεις του, εγκαινιάζοντας έτσι μια νέα εποχή για τη Jaguar.

Νέα σχεδιαστική φιλοσοφία και αναλογίες

Η Type 01 σηματοδοτεί μια συνολική αλλαγή κατεύθυνσης για τη Jaguar, η οποία εκτείνεται από τη σχεδίαση έως την τοποθέτησή της στην αγορά. Το νέο μοντέλο διατηρεί τη σύνδεση με τις αναλογίες των μεγάλων GT της μάρκας, ενσωματώνοντας στοιχεία που παραπέμπουν σε αυτή την κληρονομιά.

Η σιλουέτα του οχήματος χαρακτηρίζεται από ένα μακρύ καπό, χαμηλή οροφή, μικρό εμπρός πρόβολο και εκτεταμένο πίσω μέρος, δημιουργώντας μια έντονη παρουσία. Οι τροχοί των 23 ιντσών συμπληρώνουν την εικόνα, ενώ η εταιρεία αναφέρει τις E-type και XJS ως σημεία αναφοράς για τη σχεδιαστική της καταγωγή.

Ηλεκτρική αρχιτεκτονική και τεχνολογικές καινοτομίες

Κάτω από τις καθαρές επιφάνειες της Type 01 βρίσκεται η νέα Jaguar Electric Architecture, γνωστή ως JEA. Αυτή η αποκλειστικά ηλεκτρική αρχιτεκτονική επέτρεψε την υλοποίηση των συγκεκριμένων αναλογιών και αποτέλεσε τη βάση για την εξέλιξη του συστήματος κίνησης και του πλαισίου του οχήματος.

Η ανάπτυξη του μοντέλου συνοδεύτηκε από περισσότερες από 360 αιτήσεις κατοχύρωσης πατεντών, γεγονός που αποτυπώνει το εύρος των τεχνικών λύσεων που αναπτύχθηκαν. Η Type 01 σχεδιάζεται, εξελίσσεται και κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Επιδόσεις και δυναμική συμπεριφορά

Το σύστημα κίνησης της Type 01, με τους τρεις ηλεκτροκινητήρες, προσφέρει έξυπνη κατανομή ροπής και επιτρέπει εντυπωσιακές επιδόσεις. Η Jaguar ανακοινώνει επιτάχυνση από 0 στα 100 χλμ./ώρα σε μόλις 3,2 δευτερόλεπτα. Επιπλέον, η επιτάχυνση από τα 100 έως τα 180 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 4 δευτερόλεπτα, αναδεικνύοντας το απόθεμα ισχύος στις υψηλότερες ταχύτητες, ένα σημαντικό στοιχείο για τον χαρακτήρα ενός μεγάλου GT.

Στην εξέλιξη του μοντέλου συμμετείχε και η τεχνογνωσία της Jaguar TCS Racing από τη Formula E, με στόχο τη διαμόρφωση της απόκρισης και της δυναμικής συμπεριφοράς. Η κατανομή βάρους του οχήματος είναι 50:50, με την εταιρεία να περιγράφει ένα αυτοκίνητο που συνδυάζει άνεση στο ταξίδι και δυναμική απόκριση όταν ο οδηγός αυξάνει τον ρυθμό.

Μπαταρία και ηλεκτρική αυτονομία

Η Type 01 διαθέτει μπαταρία ωφέλιμης χωρητικότητας 118 kWh και ηλεκτρική αρχιτεκτονική 850V. Η Jaguar εκτιμά την αυτονομία του μοντέλου έως 720 χλμ. σύμφωνα με τον κύκλο WLTP.

Για την αμερικανική αγορά, η εκτιμώμενη αυτονομία, σύμφωνα με τον κύκλο EPA, ανέρχεται περίπου στα 644 χλμ. Αυτές οι τιμές αποτελούν τις αναμενόμενες επιδόσεις του οχήματος.

Διαθεσιμότητα και τιμή στην αγορά

Οι παραγγελίες για τη νέα Jaguar Type 01 θα ανοίξουν στις αρχές του 2027. Η τιμή εκκίνησης για τη βρετανική αγορά έχει οριστεί στις 130.000 λίρες.

Οι πρώτες παραδόσεις του μοντέλου στους πελάτες αναμένονται να πραγματοποιηθούν στο δεύτερο μισό της ίδιας χρονιάς, δηλαδή εντός του 2027.

Με πληροφορίες από: Gazzetta