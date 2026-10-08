Η Citroën στο σαλόνι αυτοκινήτου του Παρισιού 2026: Παρουσιάσεις και εκπλήξεις

Η Citroën ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού 2026, προσκαλώντας τα Μέσα Ενημέρωσης και το ευρύ κοινό να επισκεφθούν το περίπτερό της. Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί από τις 12 έως τις 18 Οκτωβρίου, στο Porte de Versailles, Hall 4, όπου η γαλλική μάρκα θα παρουσιάσει τις τελευταίες της καινοτομίες και ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων.

Η παρουσία της Citroën στο Porte de Versailles

Το περίπτερο της Citroën, με έκταση 930 τετραγωνικών μέτρων, θα αποτελέσει ένα ζωντανό χώρο καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης. Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να εξερευνήσουν τις διάφορες πτυχές της γκάμας της Citroën, από τα πιο πρόσφατα μοντέλα έως και ειδικές εκδόσεις που θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά.

Πέρα από την έκθεση οχημάτων, η Citroën έχει προγραμματίσει ένα πλούσιο πρόγραμμα συναντήσεων και ξεχωριστών δράσεων. Στόχος είναι να προσφερθεί μια διαφορετική οπτική στη μάρκα, αναδεικνύοντας το όραμά της για την αυτοκίνηση του μέλλοντος, ενώ παράλληλα παραμένει πιστή στην ιστορία της.

Το όραμα της μάρκας για το μέλλον

Εκπρόσωπος της Citroën δήλωσε ότι η μάρκα είναι στην ευχάριστη θέση να συμμετέχει σε αυτή τη μεγάλη γιορτή της αυτοκίνησης. Τόνισε ότι με μια πλήρως ανανεωμένη γκάμα, μια νέα γενιά μονοθεσίων Formula E και concept cars που εξερευνούν νέους τρόπους για να γίνει η ηλεκτρική κινητικότητα πιο απλή, πιο προσιτή και πιο επιθυμητή, η Citroën επιβεβαιώνει ένα όραμα που παραμένει πιστό στην ιστορία της, ενώ ταυτόχρονα κοιτάζει ξεκάθαρα προς το μέλλον.

Η δήλωση υπογράμμισε επίσης ότι η Citroën είναι μια δημοφιλής και ζωντανή μάρκα, και επιθυμεί να μοιραστεί αυτό το όραμα με το κοινό σε ένα περίπτερο σχεδιασμένο ως ένας πραγματικά ζωντανός χώρος καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης.

Αποκαλύψεις concept cars και συνεντεύξεις Τύπου

Στις 12 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων Τύπου στο περίπτερο της Citroën, θα πραγματοποιηθούν σημαντικές αποκαλύψεις. Ένα από τα κορυφαία σημεία της φετινής διοργάνωσης θα είναι η αποκάλυψη ενός concept car με έντονο συναισθηματικό χαρακτήρα. Το συγκεκριμένο μοντέλο αντλεί άμεση έμπνευση από το πνεύμα του εμβληματικού 2 CV και αναμένεται να αφήσει το αποτύπωμά του στην έκθεση.

Το πρώτο concept car αναβιώνει ένα εμβληματικό μοντέλο της μάρκας και μεταφέρει το πνεύμα του 2 CV στη σύγχρονη εποχή, με στόχο να κάνει την κινητικότητα πιο απλή, πιο προσιτή, πιο ανθρώπινη και πιο επιθυμητή. Επιπλέον, θα παρουσιαστεί και ένα δεύτερο concept car, το οποίο υπόσχεται να αποτελέσει μια έκπληξη και να ανεβάσει τους παλμούς των επισκεπτών.

Ειδικές εκδόσεις και νέα υπογραφή «Outdoor»

Στο πλαίσιο των παρουσιάσεων, θα γίνει για πρώτη φορά η παρουσίαση στο κοινό της ειδικής έκδοσης C3 Aircross Marine nationale. Με αυτή την έκδοση, η Citroën γιορτάζει την 400ή επέτειο του Γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού, αποκαλύπτοντας ένα στιβαρό και περιπετειώδες C3 Aircross, το οποίο φέρνει κοντά δύο ιστορικούς γαλλικούς θεσμούς.

Στο ίδιο πνεύμα περιπέτειας, προσαρμοσμένο στις καθημερινές μετακινήσεις, η Citroën θα αποκαλύψει σε παγκόσμια πρεμιέρα τη νέα υπογραφή «Outdoor». Αυτή η υπογραφή θα ενταχθεί στην γκάμα των μοντέλων Ami, C3 και C3 Aircross, προσδίδοντας έναν ξεχωριστό χαρακτήρα στα οχήματα.

Παρουσιάσεις C5 Aircross και Formula E

Η Citroën θα γιορτάσει επίσης την πρώτη επέτειο του C5 Aircross, παρουσιάζοντας το C5 Aircross Emeraude. Αυτή η έκδοση αποτελεί μια πρόσκληση για ταξίδι με απόλυτη άνεση, αναδεικνύοντας τα χαρακτηριστικά του μοντέλου που εστιάζουν στην οδηγική εμπειρία.

Τέλος, η μάρκα θα παρουσιάσει το GEN4 της Formula E. Το νέο μονοθέσιο της Formula E περιγράφεται ως πιο ισχυρό και ταχύτερο, σηματοδοτώντας το επόμενο επίπεδο στην παρουσία της Citroën στον χώρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Με πληροφορίες από: Topontiki