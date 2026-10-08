Η BMW παρουσιάζει την F 450 R, μια νέα μοτοσικλέτα δρόμου

Η BMW Motorrad προχωρά στην παρουσίαση της F 450 R, μιας νέας μοτοσικλέτας που έρχεται να συμπληρώσει τη γκάμα της, αποτελώντας την ασφάλτινη εκδοχή του πολυσυζητημένου και καταξιωμένου BMW F 450 GS. Το νέο μοντέλο, όπως προκύπτει από το δελτίο τύπου της εταιρείας, είναι σχεδιασμένο για να προσφέρει μέγιστη οδηγική απόλαυση στους δρόμους, συνδυάζοντας δυναμισμό και την εμβληματική σχεδιαστική φιλοσοφία της BMW.

Χαρακτηριστικά και σχεδιαστική φιλοσοφία

Η F 450 R περιγράφεται ως μια μικρή μοτοσικλέτα που ενσωματώνει όλα τα χαρακτηριστικά ενός γνήσιου μοντέλου δρόμου, αποτελώντας τη φυσική εξέλιξη της χωμάτινης αδερφής της. Πρόκειται για μια δυναμική naked μοτοσικλέτα, ειδικά σχεδιασμένη για την κατηγορία των 48 ίππων, απευθυνόμενη σε κατόχους διπλώματος Α2.

Η έμφαση κατά τον σχεδιασμό δόθηκε στην οδηγική απόλαυση, η οποία επιτυγχάνεται μέσα από μια προσεκτικά μελετημένη γεωμετρία και πλαίσιο, καθώς και τη σχολαστική βελτιστοποίηση του βάρους. Η σχεδίασή της ακολουθεί πιστά τη σύγχρονη αισθητική του κορυφαίων επιδόσεων S 1000 R, υπογραμμίζοντας οπτικά τον σπορ χαρακτήρα του νέου μοντέλου.

Ο δικύλινδρος κινητήρας και οι επιδόσεις

Στην καρδιά της F 450 R βρίσκεται ένας ομαλός και γεμάτος χαρακτήρα δικύλινδρος σε σειρά κινητήρας. Τα κομβία του στροφαλοφόρου άξονα έχουν μετατόπιση κατά 135 μοίρες, συμβάλλοντας σε μια δυναμική οδηγική εμπειρία. Για τη χρήση της συγκεκριμένης μοτοσικλέτας, ο κινητήρας έχει ρυθμιστεί ειδικά για οδήγηση στο δρόμο, προσδίδοντας έναν ιδιαίτερα χαρακτηριστικό ήχο.

Ο κινητήρας αποδίδει ισχύ 35kW, δηλαδή 48 ίππους, στις 8.750 στροφές ανά λεπτό, ενώ η μέγιστη ροπή του ανέρχεται στα 43Nm στις 6.750 στροφές ανά λεπτό. Αυτά τα χαρακτηριστικά εξασφαλίζουν δυναμική επιτάχυνση και άμεση απόκριση στις εν κινήσει επιταχύνσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 80% της διαθέσιμης ροπής είναι ήδη παρόν από τις 3.000 στροφές, προσφέροντας ισχυρή ώθηση από χαμηλά.

Τεχνικές προδιαγραφές και αυτονομία

Οι επιδόσεις του κινητήρα, με κυβισμό 420 κ.εκ., καθίστανται εφικτές χάρη στη χρήση υλικών υψηλής τεχνολογίας και τη βελτιστοποιημένη εσωτερική τριβή. Ως αποτέλεσμα, ο κινητήρας συγκαταλέγεται στα πιο συμπαγή και ισχυρά σύνολα της κατηγορίας των δικύλινδρων σε σειρά μοντέλων που απευθύνονται σε κατόχους διπλώματος Α2.

Εκτός από την ισχύ, η F 450 R πληροί τις αυστηρές προδιαγραφές Euro 5+ και διακρίνεται για την ιδιαίτερη αποδοτικότητά της. Η κατανάλωση καυσίμου ανέρχεται μόλις στα 3,8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Με το ρεζερβουάρ καυσίμου χωρητικότητας 14 λίτρων, η μοτοσικλέτα επιτυγχάνει αυτονομία άνω των 350 χιλιομέτρων. Το διάστημα συντήρησης ορίζεται στα 10.000 χιλιόμετρα, σύμφωνα με τα πρότυπα της BMW Motorrad.

Συστήματα μετάδοσης και υποβοήθησης οδήγησης

Για την ενίσχυση της άνεσης και του ελέγχου, ειδικά στην κίνηση της πόλης, κατά τους ελιγμούς και σε επαρχιακούς δρόμους με στροφές, η F 450 R μπορεί να εξοπλιστεί με τον προαιρετικό συμπλέκτη Easy Ride Clutch (ERC). Το σύστημα αυτό ενεργοποιεί τη σύμπλεξη ανάλογα με τις στροφές του κινητήρα, προσφέροντας μια πιο ομαλή εμπειρίας οδήγησης.

Επιπλέον, η μοτοσικλέτα διαθέτει το σύστημα Shift Assistant Pro, το οποίο επιτρέπει αλλαγές ταχυτήτων, τόσο ανεβάσματα όσο και κατεβάσματα, χωρίς τη χειροκίνητη χρήση του συμπλέκτη. Η μανέτα του συμπλέκτη παραμένει διαθέσιμη για σκόπιμη παρέμβαση από τον αναβάτη. Το κιβώτιο ταχυτήτων είναι έξι σχέσεων και μεταδίδει τη ροπή στη δευτερεύουσα μετάδοση μέσω αλυσίδας τύπου X-ring. Το σύστημα Shift Assistant Pro περιλαμβάνεται ως βασικός εξοπλισμός σε όλες τις εκδόσεις της F 450 R.

Με πληροφορίες από: Gazzetta