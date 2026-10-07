Η Cyclone παρουσιάζει το RX2 125: Ένα adventure μοντέλο για κάθε διαδρομή

Η εταιρεία Cyclone προχωρά στη δημιουργία ενός τεχνολογικά προηγμένου και πλήρως εξοπλισμένου μοντέλου στην κατηγορία των 125 κυβικών εκατοστών, παρουσιάζοντας το νέο RX2 125. Το συγκεκριμένο μοντέλο Adventure έρχεται να καλύψει ένα κενό στην αγορά, καθώς οι προτάσεις για μικρού κυβισμού μοτοσυκλέτες αυτής της κατηγορίας ήταν μέχρι σήμερα ελάχιστες. Απευθύνεται τόσο σε ένα νεανικό κοινό όσο και σε κατόχους διπλώματος οδήγησης A1/Α2, ανεξαρτήτως ηλικίας, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο πακέτο δυνατοτήτων.

Κινητήρας και επιδόσεις

Το Cyclone RX2 125 εξοπλίζεται με έναν υγρόψυκτο, μονοκύλινδρο κινητήρα, ο οποίος διαθέτει τετραβάλβιδη κεφαλή και δύο εκκεντροφόρους επικεφαλής (DOHC). Η τροφοδοσία του γίνεται μέσω ηλεκτρονικά ελεγχόμενου ψεκασμού, ενώ πληροί τις προδιαγραφές Euro5+. Ο κινητήρας αυτός αποδίδει ισχύ 15 ίππων στις 9.500 στροφές ανά λεπτό και ροπή 11Nm στις 7.500 στροφές ανά λεπτό.

Σε ό,τι αφορά την κατανάλωση καυσίμου, το μοντέλο παρουσιάζει ιδιαίτερα χαμηλά νούμερα, καθώς σε μικτή χρήση δεν ξεπερνά τα 2,6 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Σε συνδυασμό με το ρεζερβουάρ καυσίμου χωρητικότητας 14 λίτρων, το RX2 125 προσφέρει στον αναβάτη τεράστια αυτονομία, μειώνοντας σημαντικά την ανάγκη για συχνούς ανεφοδιασμούς και το άγχος που αυτό συνεπάγεται στις μεγαλύτερες διαδρομές.

Τεχνολογικός εξοπλισμός και ασφάλεια

Ο adventure χαρακτήρας του Cyclone RX2 125 ενισχύεται από την ενσωμάτωση προηγμένης τεχνολογίας. Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται δικάναλο σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των τροχών (ABS) και σύστημα ελέγχου πρόσφυσης (TCS), αμφότερα με δυνατότητα απενεργοποίησης. Το σύστημα ελέγχου ευστάθειας, τελευταίας γενιάς, μπορεί να απενεργοποιηθεί πλήρως χρησιμοποιώντας έναν ειδικό διακόπτη στο τιμόνι. Αντίστοιχα, το σύστημα ABS, επίσης τελευταίας τεχνολογίας, προσφέρει τη δυνατότητα απενεργοποίησης είτε και στους δύο τροχούς είτε μόνο στον πίσω, αναδεικνύοντας τον πραγματικό Adventure προορισμό του μοντέλου.

Επιπλέον, το RX2 125 διαθέτει φωτισμό full LED, ο οποίος εξασφαλίζει άριστη ορατότητα σε όλες τις συνθήκες. Η οθόνη TFT 5 ιντσών, που αποτελεί μέρος του βασικού εξοπλισμού, προσφέρει λειτουργία πλοήγησης και Mirror Link, αναβαθμίζοντας την εμπειρία οδήγησης στην κατηγορία των 125 κυβικών. Αυτός ο συνδυασμός σχεδιασμού, εξοπλισμού και επιδόσεων καθιστά το μοντέλο έναν αξιόπιστο σύντροφο.

Πλαίσιο, αναρτήσεις και φρένα

Το πλαίσιο του Cyclone RX2 125 αποτελείται από μια ατσάλινη σωληνωτή δομή, τύπου χωροδικτυώματος, στην οποία είναι συγκολλημένο το υποπλαίσιο. Αυτή η κατασκευή προσδίδει την απαραίτητη στιβαρότητα για την αντιμετώπιση απαιτητικών διαδρομών. Η μοτοσυκλέτα είναι σχεδιασμένη για να ανταπεξέλθει σε κάθε οδική και οδηγική συνθήκη, προσφέροντας ολοκληρωμένη προστασία πλαισίου, κινητήρα και πιρουνιού.

Στο κομμάτι των αναρτήσεων, το RX2 διαθέτει ανεστραμμένο πιρούνι με καλάμια διαμέτρου 38 χιλιοστών στον εμπρός τροχό. Στον πίσω τροχό συναντάμε ανάρτηση τύπου monoshock με μοχλικό σύστημα, η οποία είναι ρυθμιζόμενη ως προς την απόσβεση συμπίεσης. Το σύστημα πέδησης αποτελείται από δισκόφρενα τύπου «μαργαρίτα», διαμέτρου 260 χιλιοστών στον εμπρός τροχό και 240 χιλιοστών στον πίσω, με δαγκάνες δύο εμβόλων, εξασφαλίζοντας αποτελεσματικό φρενάρισμα.

Σχεδιασμός και ταξιδιωτικές δυνατότητες

Το Cyclone RX2 125 έχει κατασκευαστεί με γνώμονα τις απαιτητικές διαδρομές και τον διττό χαρακτήρα της μοτοσυκλέτας. Η ψηλή ζελατίνα προσφέρει προστασία από τον αέρα, ενώ η ολοκληρωμένη προστασία πλαισίου, κινητήρα και πιρουνιού το καθιστούν έναν απόλυτα ακαταμάχητο και ιδιαίτερα αξιόπιστο σύντροφο σε κάθε είδους έδαφος. Ο εξοπλισμός του δεν του λείπει τίποτα, καθώς περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα χαρακτηριστικά για να ανταπεξέλθει σε κάθε συνθήκη.

Ένα από τα βασικά στοιχεία που ολοκληρώνουν τον ταξιδιωτικό του χαρακτήρα είναι η στάνταρ τριπλέτα βαλιτσών. Αυτή η παροχή προσφέρει τον απαιτούμενο χώρο αποθήκευσης, ακόμη και για πολυήμερα ταξίδια, καθιστώντας το RX2 125 μια πρακτική επιλογή για όσους αναζητούν την περιπέτεια και τις μακρινές διαδρομές με ένα μικρού κυβισμού μοντέλο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta