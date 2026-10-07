Το νέο Kia Seltos στην Ελλάδα: Τιμή, εκδόσεις και χαρακτηριστικά

Το νέο Kia Seltos έφτασε στην Ελλάδα, κάνοντας το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο και αποτελώντας τη δεύτερη γενιά ενός από τα πιο σημαντικά SUV της κορεατικής μάρκας σε παγκόσμιο επίπεδο. Το μοντέλο ανήκει στην κατηγορία των C-SUV και είναι πλέον διαθέσιμο στην ελληνική αγορά, με την τιμή εκκίνησης να έχει οριστεί στα 28.990 ευρώ. Η νέα αυτή γενιά έχει επανασχεδιαστεί ουσιαστικά σε πολλούς τομείς, όπως η πλατφόρμα, η τεχνολογία, οι προσφερόμενοι χώροι και τα διαθέσιμα συστήματα κίνησης.

Η άφιξη στην Ελλάδα και η προσαρμογή στην ευρωπαϊκή αγορά

Η Kia έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην προσαρμογή του νέου Seltos στις ιδιαίτερες απαιτήσεις και προτιμήσεις της ευρωπαϊκής αγοράς αυτοκινήτου. Για τον σκοπό αυτό, ένα σημαντικό μέρος της εξέλιξης του οχήματος, καθώς και των δοκιμών του, πραγματοποιήθηκε σε χώρες όπως η Ισπανία και η Σουηδία, εξασφαλίζοντας την βέλτιστη απόδοση και λειτουργικότητα στις ευρωπαϊκές συνθήκες.

Παράλληλα με την προσαρμογή, η γκάμα του νέου Seltos διευρύνεται σημαντικά. Πλέον, περιλαμβάνει μια νέα υβριδική έκδοση, η οποία προσφέρει αυξημένη αποδοτικότητα. Επιπλέον, ενσωματώνει το σύστημα τετρακίνησης e-AWD, το οποίο ενισχύει τις δυνατότητες του οχήματος σε διάφορες συνθήκες οδήγησης. Το μοντέλο φέρει επίσης τεχνολογίες που μέχρι πρότινος συναντούσαμε κυρίως στα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα της Kia, όπως η λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L), προσφέροντας επιπλέον ευελιξία στους χρήστες.

Αυξημένες διαστάσεις και βελτιωμένοι εσωτερικοί χώροι

Το νέο Kia Seltos βασίζεται στην πλατφόρμα K3 της Kia, γεγονός που του επιτρέπει να παρουσιάζεται αισθητά μεγαλύτερο σε σχέση με τον προκάτοχό του. Οι συνολικές του διαστάσεις έχουν αυξηθεί, με το μήκος να φτάνει πλέον τα 4.430 χιλιοστά, το πλάτος τα 1.830 χιλιοστά και το ύψος τα 1.600 χιλιοστά. Το μεταξόνιο του οχήματος ανέρχεται στα 2.690 χιλιοστά, συμβάλλοντας στην ευρυχωρία του εσωτερικού.

Συγκριτικά με την προηγούμενη γενιά, το νέο Seltos είναι κατά 45 χιλιοστά μακρύτερο και 30 χιλιοστά φαρδύτερο. Οι αυξημένες αυτές διαστάσεις έχουν ως αποτέλεσμα την καλύτερη εκμετάλλευση του εσωτερικού χώρου. Το μεγαλύτερο μεταξόνιο, συγκεκριμένα, προσφέρει επιπλέον 25 χιλιοστά στον χώρο για τα πόδια των πίσω επιβατών, ενώ ο χώρος για το κεφάλι έχει αυξηθεί έως και 14 χιλιοστά, βελτιώνοντας την άνεση των επιβαινόντων.

Όσον αφορά τον χώρο αποσκευών, η χωρητικότητα έχει αυξηθεί σημαντικά, φτάνοντας τα 536 λίτρα, μετρώντας σύμφωνα με το πρότυπο VDA. Τα πίσω καθίσματα προσφέρουν ευελιξία, καθώς αναδιπλώνονται σε αναλογία 60:40 και μπορούν να ρυθμιστούν ως προς την κλίση τους. Επιπλέον, το δάπεδο του χώρου αποσκευών διαθέτει δύο επίπεδα, επιτρέποντας την καλύτερη οργάνωση και εκμετάλλευση του διαθέσιμου όγκου.

Σχεδιαστική φιλοσοφία και εξωτερικά χαρακτηριστικά

Σχεδιαστικά, το νέο Kia Seltos υιοθετεί τη φιλοσοφία «Opposites United» της Kia, ενσωματώνοντας στοιχεία που αντλούν έμπνευση από τη σχεδιαστική γλώσσα των αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων της εταιρείας. Αυτή η προσέγγιση προσδίδει στο Seltos μια σύγχρονη και δυναμική εμφάνιση, ευθυγραμμίζοντάς το με την τρέχουσα αισθητική κατεύθυνση της μάρκας.

Στο εμπρός μέρος του οχήματος, ξεχωρίζουν τα κατακόρυφα φωτιστικά σώματα, τα οποία διαθέτουν τη χαρακτηριστική φωτεινή υπογραφή «Star Map», προσδίδοντας μια ξεχωριστή ταυτότητα. Στο προφίλ του Seltos, παρατηρούνται χωνευτές χειρολαβές, έντονοι θόλοι τροχών που τονίζουν τον SUV χαρακτήρα του, καθώς και πιο καθαρές επιφάνειες που συμβάλλουν στην αεροδυναμική και την κομψότητα. Οι διαθέσιμοι τροχοί μπορούν να φτάσουν έως τις 19 ίντσες, συμπληρώνοντας την επιβλητική του εμφάνιση.

Επιλογές κινητήρων και προηγμένα συστήματα κίνησης

Για την ευρωπαϊκή αγορά, το Kia Seltos θα προσφέρεται με δύο βασικές επιλογές συστημάτων κίνησης, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών. Η συμβατική έκδοση του μοντέλου εξοπλίζεται με έναν υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα 1,6 λίτρων T-GDI, ο οποίος αποδίδει ισχύ 180 ίππων και μέγιστη ροπή 265 Nm. Αυτός ο κινητήρας, ανάλογα με τη διαμόρφωση που θα επιλέξει ο αγοραστής, μπορεί να συνδυαστεί είτε με ένα χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων είτε με ένα αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη επτά σχέσεων, προσφέροντας ευελιξία στην οδήγηση.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η νέα υβριδική έκδοση του Seltos, η οποία χρησιμοποιεί έναν κινητήρα 1,6 λίτρων GDI. Αυτή η έκδοση θα είναι διαθέσιμη τόσο σε δικίνητη όσο και σε τετρακίνητη διαμόρφωση. Η δικίνητη υβριδική έκδοση αποδίδει συνολικά 154 ίππους, ενώ η έκδοση με το σύστημα τετρακίνησης e-AWD φτάνει τους 178 ίππους. Το σύστημα e-AWD προσφέρει τη δυνατότητα ακριβέστερης κατανομής της ροπής στους τροχούς, καθώς και καλύτερη διαχείριση της πρόσφυσης, ειδικά σε απαιτητικές συνθήκες οδήγησης, ενισχύοντας την ασφάλεια και την απόδοση.

Επιπλέον, η υβριδική έκδοση του νέου Seltos εξοπλίζεται με το προηγμένο σύστημα Smart Regenerative Braking 3.0. Αυτή η τεχνολογία επιτρέπει την αποτελεσματικότερη ανάκτηση ενέργειας κατά την πέδηση, μεταβάλλοντας δυναμικά την ένταση της ανάκτησης, συμβάλλοντας έτσι στην οικονομία καυσίμου και τη μείωση των εκπομπών ρύπων. Η ενσωμάτωση τέτοιων τεχνολογιών υπογραμμίζει την προσπάθεια της Kia για την παροχή σύγχρονων και αποδοτικών λύσεων στην κατηγορία των SUV.

Με πληροφορίες από: Gazzetta