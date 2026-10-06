Το Skoda Peaq έσπασε το ρεκόρ αυτονομίας για επταθέσια ηλεκτρικά SUV

Το νέο Skoda Peaq, η ηλεκτρική ναυαρχίδα της εταιρείας, κατάφερε να σημειώσει ένα εντυπωσιακό ρεκόρ αυτονομίας στην κατηγορία των επταθέσιων ηλεκτρικών SUV. Το όχημα διένυσε συνολικά 936 χιλιόμετρα με μία μόνο φόρτιση, ξεπερνώντας σημαντικά τις πιστοποιημένες τιμές του. Η δοκιμή πραγματοποιήθηκε σε μια απαιτητική διαδρομή που εκτεινόταν από την Τσεχία έως τις ακτές της Ολλανδίας, επιβεβαιώνοντας τις προηγμένες τεχνολογικές δυνατότητες του μοντέλου.

Το ταξίδι ρεκόρ από την Τσεχία στην Ολλανδία

Το Skoda Peaq ξεκίνησε το ταξίδι του από τη Mlada Boleslav της Τσεχίας, την έδρα της Skoda, με τελικό προορισμό το παραθαλάσσιο Zandvoort της Ολλανδίας. Η συνολική απόσταση που καλύφθηκε έφτασε τα 936 χιλιόμετρα, επίδοση που αποτελεί ρεκόρ για την κατηγορία των επταθέσιων ηλεκτρικών SUV. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, η μέση κατανάλωση ενέργειας του οχήματος καταγράφηκε σε μόλις 9,2 kWh ανά 100 χιλιόμετρα, υπογραμμίζοντας την εξαιρετική του αποδοτικότητα.

Η συγκεκριμένη δοκιμή σχεδιάστηκε με στόχο να αναδείξει τις μέγιστες δυνατότητες αποδοτικότητας του μοντέλου, ξεπερνώντας τις προβλεπόμενες τιμές αυτονομίας. Η εκκίνηση δόθηκε το μεσημέρι της 25ης Αυγούστου 2026, με το πλήρωμα να φτάνει στην Ολλανδία νωρίς το επόμενο πρωί και το ταξίδι να ολοκληρώνεται το απόγευμα στο Zandvoort.

Οι συντελεστές της προσπάθειας

Πίσω από αυτή την αξιοσημείωτη επίδοση βρέθηκαν δύο στελέχη της Skoda Auto. Ο Marek Jez, ο οποίος είναι επικεφαλής του μοντέλου Peaq, και ο Jakub Krs, υπεύθυνος για τη στρατηγική των μπαταριών υψηλής τάσης, ήταν οι οδηγοί που ανέλαβαν την πρόκληση. Η επιτυχία τους βασίστηκε σε προσεκτικό σχεδιασμό και στρατηγική.

Για να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή αυτονομία, οι δύο οδηγοί επέλεξαν με ιδιαίτερη προσοχή τη διαδρομή που θα ακολουθούσαν. Επιπλέον, υιοθέτησαν έναν τρόπο οδήγησης που ήταν πλήρως προσανατολισμένος στην εξοικονόμηση ενέργειας, κάνοντας στάσεις για αλλαγή οδηγού, ξεκούραση και φαγητό κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μέσα από τη Γερμανία.

Τεχνικά χαρακτηριστικά και υπέρβαση της πιστοποιημένης αυτονομίας

Το Skoda Peaq 90 που χρησιμοποιήθηκε στη δοκιμή ήταν εξοπλισμένο με μπαταρία συνολικής χωρητικότητας 91 kWh, εκ των οποίων οι 86 kWh είναι ωφέλιμες. Ο ηλεκτροκινητήρας του μοντέλου προσφέρει ισχύ 210 kW, ενώ η κίνηση μεταδίδεται στους πίσω τροχούς. Το όχημα διέθετε ζάντες 19 ιντσών και ελαστικά χαμηλής αντίστασης κύλισης, τα οποία αποτελούν μέρος του βασικού εξοπλισμού.

Η πιστοποιημένη αυτονομία του Peaq 90, σύμφωνα με τον κύκλο δοκιμών WLTP, ανέρχεται έως τα 647 χιλιόμετρα. Ωστόσο, στη συγκεκριμένη δοκιμή οικονομικής οδήγησης, το μοντέλο κάλυψε 289 χιλιόμετρα περισσότερα, ξεπερνώντας την τιμή WLTP κατά σχεδόν 45%. Στην εντυπωσιακή αυτή επίδοση συνέβαλε και η αεροδυναμική σχεδίαση του μοντέλου, με συντελεστή οπισθέλκουσας Cd 0,249, ο οποίος βοηθά στον περιορισμό της αντίστασης του αέρα και την αποτελεσματική αξιοποίηση της ενέργειας της μπαταρίας.

Εμπορική πορεία και παρουσίαση στην Ελλάδα

Το ενδιαφέρον του κοινού για το νέο Skoda Peaq είναι ήδη έντονο, όπως αποτυπώνεται στον αριθμό των παραγγελιών που έχουν καταγραφεί. Έως τις 2 Σεπτεμβρίου 2026, η Skoda είχε δεχθεί περισσότερες από 10.000 παραγγελίες για το συγκεκριμένο μοντέλο. Οι παραδόσεις στους πρώτους πελάτες αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα, σηματοδοτώντας την εμπορική του διάθεση.

Το Skoda Peaq παρουσιάστηκε πρόσφατα και στο ελληνικό κοινό, στο πλαίσιο της έκθεσης Auto Athina 2026. Η παρουσίαση αυτή έδωσε την ευκαιρία στους Έλληνες λάτρεις του αυτοκινήτου να γνωρίσουν από κοντά την ηλεκτρική ναυαρχίδα της Skoda και τις καινοτόμες τεχνολογίες που ενσωματώνει.

Με πληροφορίες από: Topontiki