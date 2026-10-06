Η παράσταση «McNeal» έρχεται στον Νέο Ακάδημο με τον Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη

Μια από τις πιο φιλόδοξες και σύγχρονες θεατρικές παραγωγές της νέας σεζόν έρχεται στο Θέατρο Νέος Ακάδημος, με την παράσταση «McNeal». Πρόκειται για το αριστούργημα του βραβευμένου με Πούλιτζερ συγγραφέα Ayad Akhtar, το οποίο θα παρουσιαστεί με τον Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη στον εμβληματικό ρόλο του Jacob McNeal. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο καταξιωμένος Χρήστος Σουγάρης, σηματοδοτώντας την πρώτη του συνεργασία με τον γνωστό ηθοποιό.

Το «McNeal» και η διεθνής του πορεία

Το έργο «McNeal» του Ayad Akhtar έχει ήδη σημειώσει τεράστια επιτυχία στο εξωτερικό. Συγκεκριμένα, ανέβηκε με διθυραμβικές κριτικές στο Lincoln Center της Νέας Υόρκης, όπου αποτέλεσε το απόλυτο talk-of-the-town της θεατρικής σεζόν. Οι κριτικές εκείνη την περίοδο εξήραν τη θεματική του τόλμη και τη σκηνική του πρωτοπορία, αναδεικνύοντάς το ως ένα έργο που θέτει κρίσιμα ερωτήματα για την εποχή μας.

Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης στον ρόλο του Jacob McNeal

Μετά τη διετή σαρωτική επιτυχία της παράστασης «Η Φάλαινα», ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης αναλαμβάνει τώρα τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Jacob McNeal. Ο χαρακτήρας αυτός είναι ένας διάσημος, αμφιλεγόμενος και αυτοκαταστροφικός συγγραφέας, ο οποίος βρίσκεται στο απόγειο της καριέρας του. Μάλιστα, διεκδικεί το Βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας, γεγονός που υπογραμμίζει την αναγνώρισή του στον λογοτεχνικό κόσμο.

Η ερμηνεία του Δαδακαρίδη αναμένεται να αναδείξει τις πολυσύνθετες πτυχές του Jacob McNeal, καθώς ο συγγραφέας έρχεται αντιμέτωπος με προσωπικές και δημιουργικές προκλήσεις. Η συνεργασία του με τον Χρήστο Σουγάρη στη σκηνοθεσία προσθέτει ένα επιπλέον ενδιαφέρον στο καλλιτεχνικό αποτέλεσμα.

Η υπόθεση: Ένα ψυχολογικό και ψηφιακό θρίλερ

Στο κέντρο της ιστορίας του «McNeal» βρίσκεται η προσωπική και επαγγελματική κατάρρευση του Jacob McNeal. Καθώς η σχέση του με τον γιο του, το παρελθόν του και η ίδια η δημιουργική του διαδικασία αρχίζουν να καταρρέουν, ο McNeal έρχεται αντιμέτωπος με μία νέα και τρομακτική πραγματικότητα. Αυτή η πραγματικότητα δεν είναι άλλη από την Τεχνητή Νοημοσύνη, η οποία εισβάλλει δυναμικά στη ζωή και το έργο του.

Το έργο χαρακτηρίζεται ως ένα αιχμηρό ψυχολογικό και ψηφιακό θρίλερ. Θέτει με οξύτητα τα πιο κρίσιμα ερωτήματα της σύγχρονης εποχής, αναδεικνύοντας τις προκλήσεις που φέρνει η τεχνολογική εξέλιξη στην ανθρώπινη δημιουργία και ύπαρξη.

Θεματική τόλμη και σύγχρονα ερωτήματα

Το «McNeal» εξερευνά ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν την ανθρώπινη φύση και την επίδραση της τεχνολογίας. Μιλά για την εξουσία και τη ματαιοδοξία, καθώς και για τις δυναμικές της οικογένειας και της δημιουργίας. Ένα από τα κεντρικά ερωτήματα που τίθενται είναι τα όρια της καλλιτεχνικής ιδιοκτησίας σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία.

Το έργο αναδεικνύει πώς τα δεδομένα, οι λέξεις και η ίδια η ανθρώπινη σκέψη μπορούν πλέον να αναπαραχθούν και να παραποιηθούν μέσα σε δευτερόλεπτα, λόγω της τεχνητής νοημοσύνης. Κυρίως, θέτει το καίριο ερώτημα: μπορεί η τέχνη να παραμείνει ανθρώπινη σε έναν κόσμο όπου οι μηχανές αρχίζουν να δημιουργούν;

Μια υψηλής τεχνολογίας σκηνική εμπειρία

Η παράσταση «McNeal» ξεφεύγει από τα όρια μιας συμβατικής θεατρικής παραγωγής, προσφέροντας μια υψηλής τεχνολογίας σκηνική εμπειρία. Η παραγωγή χρησιμοποιεί cutting-edge video design, ψηφιακές προβολές, ειδικά εφέ και deepfake τεχνολογία. Όλα αυτά τα στοιχεία συνθέτουν έναν εντυπωσιακό κόσμο, όπου η πραγματικότητα, η μνήμη και η τεχνητή νοημοσύνη συγχέονται διαρκώς.

Η σκηνή του Νέου Ακάδημου μετατρέπεται σε έναν ψηφιακό λαβύρινθο εικόνων, δεδομένων και ψευδαισθήσεων. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το κοινό δεν παρακολουθεί απλώς μια ιστορία, αλλά βυθίζεται ολοκληρωτικά στο διαταραγμένο σύμπαν του McNeal, βιώνοντας μια μοναδική οπτικοακουστική εμπειρία.

Ηχητικό τοπίο και πολυπρόσωπος θίασος

Τη μουσική της παράστασης υπογράφει ο σπουδαίος μουσικός και συνθέτης Φώτης Σιώτας. Δημιουργεί ένα ηχητικό τοπίο που είναι σκοτεινό, ηλεκτρισμένο και βαθιά κινηματογραφικό, συνομιλώντας διαρκώς με τον ψηφιακό και ψυχολογικό κόσμο του έργου.

Δίπλα στον Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη, ένας εξαιρετικός θίασος γνωστών και ανερχόμενων ηθοποιών συνθέτει ένα σύμπαν γεμάτο ένταση, μυστήριο και συναισθηματικές συγκρούσεις. Στο καστ συμμετέχουν η Γιώτα Φέστα, η Τζωρτζίνα Παλαιοθόδωρου, η Μαρίζα Τσάρη, ο Δημήτρης Σέρφας, η Αλίκη Ανδρειωμένου και η Μαρίτα Γαγάνη. Όλοι μαζί, εξερευνούν τα όρια ανάμεσα στον άνθρωπο και την τεχνητή νοημοσύνη, τα οποία γίνονται όλο και πιο δυσδιάκριτα.

Με πληροφορίες από: Topontiki