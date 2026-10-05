«Νίκος Ξυλούρης, ο αρχάγγελος της Κρήτης» για δεύτερη χρονιά στο θέατρο ΗΒΗ

Η βραβευμένη μουσικοθεατρική παράσταση «Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης» επιστρέφει για δεύτερη συνεχή χρονιά στο θέατρο ΗΒΗ. Η πρεμιέρα έχει οριστεί για την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, προσφέροντας στο κοινό μια βιωματική εμπειρία που συνδέει τη μαρτυρία, την τέχνη και τη συγκίνηση. Το έργο ζωντανεύει τη ζωή και την πορεία του σπουδαίου Κρητικού τραγουδιστή και λυράρη, Νίκου Ξυλούρη.

Η επιστροφή μιας βραβευμένης παραγωγής

Η παράσταση, γραμμένη από τη Ζαχαρένια Πετράκη, έχει ήδη διακριθεί, κερδίζοντας το 1ο βραβείο καλύτερου νεοελληνικού έργου στα 12α Θεατρικά Βραβεία Κοινού All4fun. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Νικορέστης Χανιωτάκης, ο οποίος είναι και ο καλλιτεχνικός διευθυντής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κρήτης. Η παραγωγή της ανήκει στις εταιρείες Stages Network και Αθηναϊκά Θέατρα.

Πριν την επιστροφή της στην Αθήνα, η παράσταση ολοκλήρωσε μια θριαμβευτική καλοκαιρινή περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιοδείας, απέσπασε διθυραμβικές κριτικές από τον Τύπο, επιβεβαιώνοντας την απήλησή της στο κοινό και τους κριτικούς.

Η ζωή και το έργο του «Αρχάγγελου της Κρήτης» επί σκηνής

Για πρώτη φορά, η ζωή και το έργο του Νίκου Ξυλούρη, ενός μεγάλου Έλληνα καλλιτέχνη και συμβόλου, παρουσιάζονται στο θέατρο μέσα από μια υψηλών αξιώσεων παραγωγή. Η παράσταση διαθέτει έναν πολυπληθή θίασο και συμμετέχουν σε αυτήν σημαντικοί καλλιτέχνες τόσο από τον χώρο του θεάτρου όσο και της μουσικής. Ο «Αρχάγγελος της Κρήτης», όπως αποκαλούσαν τον Ψαρονίκο, ζωντανεύει στη σκηνή με ζωντανή μουσική, αδημοσίευτο φωτογραφικό υλικό, πολύτιμα ηχητικά ντοκουμέντα και αφήγηση.

Το έργο στοχεύει να συστήσει τη μορφή του Ξυλούρη όχι μόνο ως μια φωνή-σύμβολο, αλλά και ως το εσωτερικό σύμπαν ενός ανθρώπου που τραγουδούσε με την ψυχή ενός ολόκληρου λαού. Το κείμενο της παράστασης είναι αποτέλεσμα πολυετούς έρευνας και αξιοποίησης αρχειακού υλικού, εξασφαλίζοντας την αυθεντικότητα της παρουσίασης.

Τα εμβληματικά τραγούδια και οι νέες ενορχηστρώσεις

Οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τα εμβληματικά τραγούδια του Νίκου Ξυλούρη, τα οποία παρουσιάζονται σε νέες ενορχηστρώσεις που έχει επιμεληθεί ο Ανδρέας Κατσιγιάννης. Η μουσική αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παράστασης, συμβάλλοντας στη βιωματική της διάσταση.

Στην τελική διαμόρφωση του κειμένου συνέβαλε ουσιαστικά η Ουρανία Ξυλούρη, η σύντροφος της ζωής του Νίκου και θεματοφύλακας της μνήμης του. Με οδηγό τις αφηγήσεις της και άξονα τα τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή, η παράσταση δεν αποτυπώνει μόνο το μεγαλείο της φωνής του καλλιτέχνη, αλλά αποκαλύπτει κυρίως το ηθικό και πνευματικό βάρος μιας προσωπικότητας που σφράγισε τον νεότερο ελληνικό πολιτισμό.

Σημαντικές προσωπικότητες αναβιώνουν

Μέσα από την παράσταση, αναβιώνουν προσωπικότητες που υπήρξαν σταθμοί στην καλλιτεχνική και πολιτιστική ζωή της Ελλάδας. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται ονόματα όπως η Τζένη Καρέζη, ο Κώστας Καζάκος και ο Χρήστος Λεοντής, οι οποίοι συνδέθηκαν με τον Νίκο Ξυλούρη. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται επίσης στη σχέση του Νίκου με τον Σταύρο Ξαρχάκο.

Η σχέση αυτή ξεκίνησε με τον σημαντικό δίσκο «Διόνυσε Καλοκαίρι μας» και εξελίχθηκε σε μια δυνατή φιλία μεταξύ των δύο καλλιτεχνών. Η παράσταση τελεί υπό την αιγίδα του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κρήτης, υπογραμμίζοντας την πολιτιστική της σημασία και την αναγνώριση που λαμβάνει.

Η πορεία του «Αηδονιού της Κρήτης»

Η παράσταση ξεδιπλώνει τη ζωή και την καλλιτεχνική πορεία του σπουδαίου Κρητικού τραγουδιστή και λυράρη, Νίκου Ξυλούρη, γνωστού και ως «Αηδονιού της Κρήτης». Ακολουθούνται τα βήματά του από τα παιδικά του χρόνια στα Ανώγεια, μια περίοδο που σημαδεύτηκε από τη σκιά της Κατοχής. Η αφήγηση φτάνει μέχρι τις ημέρες του θριάμβου του στις αθηναϊκές μπουάτ της δεκαετίας του ’70, όπου καθιερώθηκε ως μια εμβληματική μορφή της ελληνικής μουσικής.

Με πληροφορίες από: Topontiki