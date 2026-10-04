Το Geely E2 στην Ελλάδα: Ένα ηλεκτρικό μοντέλο με προσιτή τιμή

Η εταιρεία Geely διευρύνει την παρουσία της στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου, εισάγοντας το νέο της μοντέλο, το E2. Πρόκειται για ένα αμιγώς ηλεκτρικό compact όχημα, το οποίο έχει σχεδιαστεί με στόχο να συνδυάζει τις μικρές εξωτερικές διαστάσεις, που το καθιστούν ιδανικό για αστικές μετακινήσεις, με την παροχή άνετων χώρων, πλούσιου εξοπλισμού και υψηλής ποιότητας κατασκευής, χαρακτηριστικά που συνήθως συναντώνται σε οχήματα μεγαλύτερης κατηγορίας. Η βασική προτεινόμενη λιανική τιμή του E2 PRO, με την αξιοποίηση των διαθέσιμων προγραμμάτων, μπορεί να διαμορφωθεί σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικά επίπεδα, ξεκινώντας ακόμα και κάτω από τις 17.000 ευρώ.

Η ενίσχυση της Geely στην ελληνική αγορά

Η Geely συνεχίζει την στρατηγική της για την ενίσχυση της θέσης της στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου, παρουσιάζοντας το νέο της αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο, το E2. Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί την πρόθεση της εταιρείας να προσφέρει στους Έλληνες καταναλωτές περισσότερες επιλογές στον χώρο της ηλεκτροκίνησης, με έμφαση στα compact οχήματα.

Το Geely E2 έχει σχεδιαστεί ως ένα compact μοντέλο, το οποίο, παρά τις μικρές του εξωτερικές διαστάσεις, φιλοδοξεί να προσφέρει μια εμπειρία που παραπέμπει σε μεγαλύτερη κατηγορία. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της προσεκτικής σχεδίασης που εξασφαλίζει άνετους χώρους στο εσωτερικό, πλούσιο εξοπλισμό και μια αίσθηση ποιότητας που ξεχωρίζει.

Αναλυτικά η τιμή και τα προγράμματα επιδότησης

Η βασική προτεινόμενη λιανική τιμή για το μοντέλο Geely E2 PRO έχει καθοριστεί στα 21.990 ευρώ. Ωστόσο, η εταιρεία προσφέρει σημαντικές διευκολύνσεις και οικονομικά οφέλη για τους υποψήφιους αγοραστές, καθιστώντας την απόκτησή του πιο προσιτή.

Συγκεκριμένα, μέσω του προγράμματος FREEDOM Bonus, οι καταναλωτές μπορούν να λάβουν άμεσο οικονομικό όφελος ύψους 2.000 ευρώ. Με την εφαρμογή αυτής της έκπτωσης, η τελική τιμή του Geely E2 PRO διαμορφώνεται στα 19.990 ευρώ. Επιπλέον, για όσους επιλέξουν να αξιοποιήσουν και το κρατικό πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά III», η τιμή εκκίνησης του E2 μπορεί να μειωθεί περαιτέρω, ξεκινώντας από τα 16.990 ευρώ, προσφέροντας μια ιδιαίτερα ελκυστική πρόταση στην αγορά των ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Ευέλικτες επιλογές χρηματοδότησης για τους αγοραστές

Πέρα από τις άμεσες εκπτώσεις, η Geely παρέχει και ευέλικτες επιλογές χρηματοδότησης μέσω του προγράμματος FREEDOM Finance. Αυτό το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να καλύψει διαφορετικές ανάγκες και προτιμήσεις των καταναλωτών.

Οι διαθέσιμες επιλογές χρηματοδότησης περιλαμβάνουν τη δυνατότητα απόκτησης του οχήματος με 0% επιτόκιο για περίοδο 60 μηνών, προσφέροντας έτσι μια άτοκη λύση. Εναλλακτικά, υπάρχει η επιλογή χρηματοδότησης με επιτόκιο 3,9% για μεγαλύτερο διάστημα, συγκεκριμένα για 72 μήνες, με τη μηνιαία δόση να ξεκινά από τα 186 ευρώ. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι τα προγράμματα FREEDOM Bonus και FREEDOM Finance δεν μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους, επιτρέποντας στους αγοραστές να επιλέξουν την πιο συμφέρουσα για αυτούς προσφορά.

Σχεδιασμός και διαστάσεις για την πόλη

Το Geely E2 έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την πρακτικότητα και την ευελιξία στην καθημερινή χρήση, ιδιαίτερα μέσα στο αστικό περιβάλλον. Οι εξωτερικές του διαστάσεις το καθιστούν ένα αρκετά compact όχημα, με μήκος που φτάνει τα 4.135 χιλιοστά, πλάτος τα 1.805 χιλιοστά και ύψος τα 1.580 χιλιοστά. Αυτές οι διαστάσεις συμβάλλουν στην ευκολία ελιγμών και στάθμευσης στην πόλη.

Παρά τις σχετικά μικρές εξωτερικές του διαστάσεις, το Geely E2 διαθέτει ένα εντυπωσιακό μεταξόνιο που ανέρχεται στα 2.650 χιλιοστά. Αυτό το χαρακτηριστικό επιτρέπει στην Geely να εκμεταλλευτεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον διαθέσιμο χώρο στο εσωτερικό της καμπίνας, προσφέροντας έτσι άνεση στους επιβάτες και επαρκείς χώρους για τις αποσκευές τους, κάτι που το διαφοροποιεί από άλλα οχήματα της κατηγορίας του.

Με πληροφορίες από: Topontiki