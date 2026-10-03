Η Mercedes-Benz φέρνει τη νέα GLA EQ Technology στην Ελλάδα

Η Mercedes-Benz ετοιμάζεται να φέρει στην Ελλάδα τη νέα GLA EQ Technology, ένα αμιγώς ηλεκτρικό SUV που αναμένεται να ενισχύσει την παρουσία της εταιρείας στην κατηγορία των ηλεκτρικών οχημάτων. Το νέο μοντέλο θα είναι αρχικά διαθέσιμο σε δύο εκδόσεις, προσφέροντας αυτονομία που μπορεί να φτάσει έως και τα 657 χιλιόμετρα. Η αρχική τιμή για την απόκτησή του έχει οριστεί στα 53.700 ευρώ, καθιστώντας το μία νέα επιλογή στην αγορά των ηλεκτρικών SUV.

Προηγμένη ηλεκτρική αρχιτεκτονική και φόρτιση

Η νέα Mercedes-Benz GLA EQ Technology βασίζεται σε μία σύγχρονη ηλεκτρική αρχιτεκτονική, η οποία λειτουργεί στα 800 Volt. Αυτή η τεχνολογία επιτρέπει την υποστήριξη ταχείας φόρτισης συνεχούς ρεύματος (DC) με ισχύ που μπορεί να φτάσει έως τα 320 kW, προσφέροντας σημαντικά οφέλη στον χρόνο ανεφοδιασμού της μπαταρίας.

Σε έναν κατάλληλο σταθμό φόρτισης 800 Volt, η GLA EQ Technology έχει τη δυνατότητα να ανακτήσει έως και 270 χιλιόμετρα αυτονομίας μέσα σε μόλις 10 λεπτά. Παράλληλα, η φόρτιση εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) είναι επίσης δυνατή, με ισχύ που φτάνει έως τα 22 kW, προσφέροντας ευελιξία στις επιλογές φόρτισης για τους οδηγούς.

Οι εκδόσεις για την ελληνική αγορά

Στην ελληνική αγορά, η νέα ηλεκτρική GLA θα προσφέρεται αρχικά σε δύο διαφορετικές εκδόσεις, καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες και προτιμήσεις. Η πρώτη έκδοση είναι η GLA 250+ electric, η οποία διαθέτει ισχύ 200 kW και τροφοδοτείται από μία μπαταρία NMC αξιοποιήσιμης χωρητικότητας 85 kWh.

Η δεύτερη διαθέσιμη έκδοση είναι η GLA 350 4MATIC electric, η οποία προσφέρει αυξημένη ισχύ 260 kW και είναι εξοπλισμένη με σύστημα τετρακίνησης. Αυτή η έκδοση επιταχύνει από τα 0 στα 100 χιλιόμετρα την ώρα σε μόλις 5,4 δευτερόλεπτα, ενώ χρησιμοποιεί επίσης μπαταρία αξιοποιήσιμης χωρητικότητας 85 kWh, όπως και η GLA 250+ electric.

Ευρυχωρία και πρακτικότητα

Η νέα ηλεκτρική GLA έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την ευρυχωρία και την πρακτικότητα για τους επιβάτες και τις αποσκευές. Διαθέτει μακρύτερο μεταξόνιο σε σύγκριση με την προηγούμενη γενιά του μοντέλου, γεγονός που συμβάλλει στην αύξηση του διαθέσιμου χώρου στο εσωτερικό της καμπίνας. Αυτό μεταφράζεται σε περισσότερο χώρο για τους πίσω επιβάτες, προσφέροντας μεγαλύτερη άνεση κατά τη διάρκεια των μετακινήσεων.

Όσον αφορά τον χώρο αποσκευών, η νέα Mercedes-Benz GLA EQ Technology προσφέρει χωρητικότητα έως 410 λίτρα. Εάν απαιτηθεί επιπλέον χώρος, τα πίσω καθίσματα μπορούν να αναδιπλωθούν, αυξάνοντας τη χωρητικότητα έως τα 1.400 λίτρα. Επιπλέον, το μοντέλο διαθέτει και έναν εμπρός χώρο αποσκευών, γνωστό ως «frunk», με χωρητικότητα 107 λίτρων, προσφέροντας επιπλέον λύσεις αποθήκευσης.

Ψηφιακή εμπειρία στην καμπίνα

Στο εσωτερικό της καμπίνας, η νέα ηλεκτρική GLA προσφέρει μία αναβαθμισμένη ψηφιακή εμπειρία, ενσωματώνοντας προηγμένες τεχνολογίες. Το MBUX Superscreen κυριαρχεί στον πίνακα οργάνων, παρέχοντας στον οδηγό και τον συνοδηγό άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες και λειτουργίες. Επιπλέον, ο MBUX Virtual Assistant, ο οποίος αξιοποιεί τεχνολογία generative AI, προσφέρει μία πιο έξυπνη και διαισθητική αλληλεπίδραση με το όχημα.

Η πλοήγηση γίνεται εύκολη και ακριβής χάρη στην ενσωμάτωση των Google Maps. Μία ιδιαίτερα χρήσιμη λειτουργία είναι το Electric Intelligence, το οποίο αναλαμβάνει να υπολογίσει τη βέλτιστη διαδρομή, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες φόρτισης του οχήματος και προτείνοντας τις κατάλληλες στάσεις για ανεφοδιασμό της μπαταρίας.

Εξωτερική σχεδίαση με ιδιαίτερες λεπτομέρειες

Η νέα Mercedes-Benz GLA EQ Technology ξεχωρίζει και για την εξωτερική της εμφάνιση, η οποία συνδυάζει την κομψότητα με σύγχρονα στοιχεία. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της σχεδίασης είναι η φωτιζόμενη εμβληματική μάσκα του οχήματος. Αυτή η μάσκα συνδυάζει ένα χρωμιωμένο πλαίσιο με μία επιφάνεια smoked-glass, προσδίδοντας μία ιδιαίτερη αισθητική.

Στο κέντρο της μάσκας δεσπόζει το κεντρικό αστέρι της μάρκας, το οποίο τονίζεται από τον φωτισμό, αναδεικνύοντας την ταυτότητα της Mercedes-Benz. Αυτά τα σχεδιαστικά στοιχεία συμβάλλουν στη δημιουργία μιας ξεχωριστής παρουσίας για τη νέα ηλεκτρική GLA στους δρόμους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta