Η «Οδύσσεια» του Νόλαν σε τροχιά ρεκόρ εικοσαετίας στο ελληνικό box office

Η κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους «Οδύσσεια», σε σκηνοθεσία του Κρίστοφερ Νόλαν και με πρωταγωνιστή τον Ματ Ντέιμον, συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία στις ελληνικές αίθουσες. Η ταινία έχει ήδη ξεπεράσει το φράγμα του ενός εκατομμυρίου εισιτηρίων, επιβεβαιώνοντας την απόλυτη κυριαρχία της στο εγχώριο box office. Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στο αν θα καταφέρει να καταρρίψει το ιστορικό ρεκόρ εικοσαετίας για ξενόγλωσση παραγωγή στη χώρα μας.

Η κυριαρχία της «Οδύσσειας»

Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, με τον Ματ Ντέιμον στον πρωταγωνιστικό ρόλο, έχει αναδειχθεί στη μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία της χρονιάς. Η επιτυχία της δεν περιορίζεται μόνο στην Ελλάδα, αλλά επεκτείνεται και στο παγκόσμιο box office, όπου η ταινία έχει σημειώσει εξίσου εντυπωσιακές επιδόσεις.

Στους ελληνικούς κινηματογράφους, η κυριαρχία της είναι αδιαμφισβήτητη. Την τελευταία εβδομάδα, η ταινία προσέλκυσε επιπλέον 7.035 θεατές από 37 αίθουσες σε όλη την επικράτεια. Αυτό το πρόσθετο κοινό συνέβαλε στον διαμορφωμένο συνολικό αριθμό των 1.042.021 εισιτηρίων, θέτοντας την «Οδύσσεια» σε μια ξεχωριστή θέση στην ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου.

Η μάχη για το ρεκόρ εικοσαετίας

Με την εντυπωσιακή συγκομιδή εισιτηρίων που έχει ήδη επιτύχει, το έπος του Νόλαν βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από ένα ιστορικό ρεκόρ. Συγκεκριμένα, πλησιάζει το ρεκόρ εικοσαετίας για ξενόγλωσση παραγωγή στην Ελλάδα, ένα επίτευγμα που διατηρείται εδώ και πολλά χρόνια.

Το εν λόγω ρεκόρ κατέχουν από το 2007 οι «300» του Ζακ Σνάιντερ. Η ταινία εκείνη είχε καταφέρει να κόψει 1,2 εκατομμύρια εισιτήρια στις ελληνικές αίθουσες, καθιστώντας την την πιο επιτυχημένη ξενόγλωσση παραγωγή της τελευταίας εικοσαετίας στη χώρα μας. Η «Οδύσσεια» βρίσκεται πλέον σε μια άμεση μονομαχία για την κατάκτηση αυτής της κορυφής.

Η πορεία προς την κορυφή

Η «Οδύσσεια» συνεχίζει να προσελκύει το ενδιαφέρον του κοινού, διατηρώντας μια ασταμάτητη εισπρακτική τροχιά. Η σταθερή ροή εισιτηρίων, όπως αποδεικνύεται από τα πρόσθετα 7.035 εισιτήρια της τελευταίας εβδομάδας, υποδηλώνει ότι η ταινία έχει ακόμα δυναμική για να αυξήσει περαιτέρω τον συνολικό της αριθμό.

Η απόσταση από τα 1,2 εκατομμύρια εισιτήρια των «300» είναι πλέον μικρή, καθιστώντας την επίτευξη του ρεκόρ έναν ρεαλιστικό στόχο για την παραγωγή του Κρίστοφερ Νόλαν. Η κινηματογραφική κοινότητα παρακολουθεί με αγωνία την πορεία της ταινίας, αναμένοντας να δει αν θα καταφέρει να γράψει ιστορία στο ελληνικό box office.

Μελλοντικές υπερπαραγωγές και ο ανταγωνισμός

Ενώ η «Οδύσσεια» διεκδικεί το ρεκόρ εικοσαετίας, το βλέμμα της κινηματογραφικής βιομηχανίας στρέφεται και σε μελλοντικές υπερπαραγωγές που ενδέχεται να προσπαθήσουν να πλησιάσουν τα δικά της επιτεύγματα. Η επιτυχία της ταινίας του Νόλαν έχει θέσει έναν υψηλό πήχη για τις επερχόμενες κυκλοφορίες.

Μεταξύ των ταινιών που αναμένεται να προσελκύσουν μεγάλο κοινό και να διεκδικήσουν σημαντικά εισπρακτικά νούμερα, αναφέρονται το «Avengers: Doomsday» και το «Dune Part III». Μένει να φανεί αν αυτές οι παραγωγές θα καταφέρουν να φτάσουν ή να ξεπεράσουν την εντυπωσιακή πορεία της «Οδύσσειας» στις ελληνικές και παγκόσμιες αίθουσες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta