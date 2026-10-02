Η ταινία «Unabomber» στην κορυφή του Netflix παρά τις αρνητικές κριτικές

Μια νέα προσθήκη στην πλατφόρμα του Netflix, η ταινία «Unabomber» με πρωταγωνιστή τον Ράσελ Κρόου, έχει κατακτήσει παγκοσμίως την κορυφή της δεκάδας με τις ταινίες που βλέπουν όλοι. Παρά την εντυπωσιακή της απήχηση στο κοινό, η ταινία έχει δεχθεί σφοδρή κριτική από κινηματογραφικούς κύκλους και διεθνή μέσα, δημιουργώντας μια συζήτηση για την επιτυχία στην εποχή του streaming. Η παραγωγή, εμπνευσμένη από αληθινά γεγονότα, αφηγείται την ανατριχιαστική πορεία του Τεντ Καζίνσκι.

Η κυριαρχία στην πλατφόρμα

Η ταινία «Unabomber» βρίσκεται σταθερά στην πρώτη θέση της παγκόσμιας δεκάδας του Netflix τις τελευταίες ημέρες, μετά την κυκλοφορία της στις 25 Σεπτεμβρίου. Η δημοτικότητά της είναι τέτοια που έχει αναδειχθεί ως η ταινία του Netflix με τις περισσότερες προβολές σε δεκάδες χώρες αυτή τη στιγμή. Αυτή η μαζική τηλεθέαση υπογραμμίζει την ικανότητα της ταινίας να προσελκύει ένα ευρύ κοινό, ανεξάρτητα από τις αξιολογήσεις των κριτικών.

Η εντυπωσιακή της πορεία στην πλατφόρμα του streaming έρχεται σε αντίθεση με την υποδοχή της από τους κινηματογραφικούς κριτικούς. Αυτή η διαφορά στην απήχηση σηματοδοτεί μια ξεχωριστή εξέλιξη στον τρόπο που μια σύγχρονη ταινία θεωρείται επιτυχημένη στην ψηφιακή εποχή.

Η αληθινή ιστορία πίσω από την ταινία

Η ταινία «Unabomber» είναι μια true crime παραγωγή, εμπνευσμένη από αληθινά γεγονότα. Κεντρικό της θέμα είναι η ανατριχιαστική ιστορία και η πορεία του Τεντ Καζίνσκι, ενός προσώπου που από παιδί-θαύμα του Χάρβαρντ εξελίχθηκε στον διαβόητο «Unabomber».

Η αφήγηση εμβαθύνει στην προσωπικότητα και τις ενέργειες του εγκληματία, προσπαθώντας να σκιαγραφήσει τα γεγονότα που οδήγησαν στην διαμόρφωση αυτής της αμφιλεγόμενης φιγούρας. Ο ομώνυμος ρόλος του διαβόητου εγκληματία αναλαμβάνεται από τον ηθοποιό Τζέικομπ Τρέμπλεϊ.

Το καστ και η σκηνοθεσία

Τη σκηνοθεσία της ταινίας υπογράφει ο Δανός σκηνοθέτης Γιάνους Μετζ, γνωστός και από τη δουλειά του στη σειρά «True Detective». Ο Μετζ επιχειρεί να μεταφέρει στη μικρή οθόνη την πολυσύνθετη ιστορία του Unabomber, καθοδηγώντας ένα αξιόλογο καστ ηθοποιών.

Πέρα από τον βραβευμένο με Όσκαρ Ράσελ Κρόου, ο οποίος φέρει το βάρος του πρωταγωνιστικού ρόλου, στην ταινία συμμετέχουν επίσης οι Τζέικομπ Τρέμπλεϊ, Άναμπελ Γουόλις και Σέιλιν Γούντλεϊ. Ο Τζέικομπ Τρέμπλεϊ, που έγινε γνωστός από το θρίλερ «Room», υποδύεται τον ομώνυμο ρόλο του διαβόητου εγκληματία, προσδίδοντας μια ξεχωριστή διάσταση στην αφήγηση.

Οι αρνητικές κριτικές των ειδικών

Παρά την τεράστια επιτυχία της στην τηλεθέαση, η ταινία «Unabomber» έχει δεχθεί έντονη κριτική από διεθνή μέσα και πλατφόρμες αξιολόγησης, όπως το Rotten Tomatoes. Οι κριτικοί την κατακρίνουν για διάφορους λόγους, με τις αξιολογήσεις να είναι συχνά αρνητικές.

Ειδικότερα, το περιοδικό Variety έγραψε πως «οι διάλογοι δεν κεντρίζουν την φαντασία», ενώ το ScreenRant της έδωσε μόλις 5/10 αστέρια, σημειώνοντας πως «το Unabomber είναι μια περίεργη ταινία που είναι ταυτόχρονα αποσπασματική και, ειλικρινά, μοιάζει λίγο προβληματική». Ακόμη, το The Wrap την αποκάλεσε απλώς «αποτυχημένη», ενισχύοντας την εικόνα μιας ταινίας που δεν κατάφερε να πείσει τους ειδικούς.

Η διαφορά στην αντίληψη κοινού και κριτικών

Η δημοτικότητα της ταινίας «Unabomber» στο Netflix, σε συνδυασμό με την αρνητική κριτική που έχει λάβει, αναδεικνύει μια ενδιαφέρουσα διαφορά στην αντίληψη της επιτυχίας. Η ταινία αποδεικνύει ότι μπορεί να προσελκύσει μαζική τηλεθέαση ανεξάρτητα από τη συναίνεση των κριτικών, σηματοδοτώντας μια ξεχωριστή εξέλιξη στην εποχή του streaming σχετικά με το τι καθιστά μια σύγχρονη ταινία επιτυχημένη.

Είναι λογικό το κοινό να μην κινείται κάθε φορά σύμφωνα με τις κριτικές που διαβάζει. Οι κριτικοί στον κινηματογράφο εστιάζουν στην τεχνική αρτιότητα, τη δομή, την πρωτοτυπία, τα βαθύτερα μηνύματα και τη συμβολή του έργου στο είδος του. Αντίθετα, το κοινό αποζητά κυρίως τη συναισθηματική σύνδεση, την ψυχαγωγία και, στην τελική, τη φυγή από την καθημερινότητα, στοιχεία που φαίνεται να βρίσκει στην ταινία «Unabomber».

Με πληροφορίες από: Reader