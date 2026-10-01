Νέες κινηματογραφικές πρεμιέρες από σήμερα Πέμπτη

Μία από τις πιο συναρπαστικές κινηματογραφικές εβδομάδες των τελευταίων μηνών ξεκινά απόψε, Πέμπτη 1η Οκτωβρίου 2026, καθώς ο μήνας μπαίνει με αισιοδοξία για τους λάτρεις του σινεμά. Συνολικά έξι νέες ταινίες κάνουν πρεμιέρα στις αίθουσες, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα ειδών και προσφέροντας επιλογές για όλα τα γούστα του κοινού. Ανάμεσα στις νέες κυκλοφορίες ξεχωρίζουν η οσκαρική σάτιρα «Ντίγκερ» και το πολύκροτο ντοκιμαντέρ «ΝΑΖΑ».

«Ντίγκερ»: Η φιλόδοξη σάτιρα του Ινιαρίτου

Μία από τις πλέον πολυαναμενόμενες ταινίες της χρονιάς είναι το «Ντίγκερ» («Digger»), μία αμερικάνικης παραγωγής κωμωδία του 2026. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο δύο φορές τιμημένος με Όσκαρ, κορυφαίος Μεξικανός σκηνοθέτης Αλεχάντρο Γκονζάλες Ινιαρίτου, ο οποίος διευθύνει τον σούπερ σταρ Τομ Κρουζ. Ο Κρουζ εμφανίζεται μεταμορφωμένος σε έναν ρόλο που μπορεί να τον θυμίζει έπειτα από 20 χρόνια, αποτελώντας ένα μεγάλο στοίχημα για το πολυπόθητο Όσκαρ.

Το «Ντίγκερ» περιγράφεται ως μία μαύρη κωμωδία και ξέφρενη σάτιρα, όπου η πραγματικότητα ξεπερνά την ίδια τη μυθοπλασία. Στο πλευρό του Τομ Κρουζ, οι συμπρωταγωνιστές του, ο βετεράνος Τζον Γκούντμαν και ο ανερχόμενος Ριζ Άχμεντ, φαίνονται από τώρα διεκδικητές του χρυσού αγαλματιδίου για τον β’ ρόλο. Το καστ συμπληρώνουν οι Σάντρα Χίλερ, Μάικλ Στούλμπαργκ και Τζέσι Πλέμονς.

Για τον σκηνοθέτη Ινιαρίτου, η ταινία μοιάζει με ένα τολμηρό βήμα, καθώς προσφεύγει στο πνεύμα του Κιούμπρικ και τον «Dr. Strangelove», αποτελώντας μία αναμέτρηση με τον ίδιο τον εαυτό του. Η παραγωγή της Warner Bros δαπάνησε ένα ποσό που μπορεί να ξεπερνά τα 150 εκατομμύρια δολάρια, προσβλέποντας σε έναν οσκαρικό θρίαμβο και σε εκατομμύρια εισιτήρια σε όλο τον κόσμο.

Το φιλμ αναμένεται να διχάσει το κοινό, με κάποιους να απορρίπτουν την υπερβολή και τους σεναριακούς και σκηνοθετικούς ακροβατισμούς του. Άλλοι πάλι αναμένεται να το λατρέψουν για την τρέλα του, την καλλιτεχνική του επάρκεια και τον εντυπωσιακό σχεδιασμό παραγωγής, καθώς και για τις ερμηνείες των συμπρωταγωνιστών. Το νόημα της ταινίας εστιάζει σε μία τραχιά αποτύπωση του άκρατου καπιταλισμού και των τραγικών επιπτώσεών του στο περιβάλλον, αλλά και στην πολιτική γελοιότητα που τον συνοδεύει.

Θρίλερ και φεστιβαλικό Δράμα

Ανάμεσα στις νέες κυκλοφορίες βρίσκεται και το θρίλερ «Το Ημερολόγιο της Βέριτι». Στην ταινία αυτή πρωταγωνιστούν οι Αν Χάθαγουεϊ και Ντακότα Τζόνσον, σε ρόλους που αναμένεται να καθηλώσουν τους θεατές.

Επίσης, το φεστιβαλικό δράμα «Σιωπηλή Φίλη» της πολυβραβευμένης Ίλντιγκο Ενιέντι αξίζει της προσοχής του κινηματογραφικού κοινού. Η ταινία αποτελεί μία ακόμη προσθήκη στην πλούσια φιλμογραφία της σκηνοθέτιδας, η οποία έχει διακριθεί σε πολλά φεστιβάλ.

Ντοκιμαντέρ και περιπέτειες

Για τους λάτρεις του ντοκιμαντέρ, το πολύκροτο «ΝΑΖΑ» μεταφέρει τη φρίκη ενός σύγχρονου πολέμου. Η ταινία προσφέρει μία ωμή ματιά στις επιπτώσεις των πολεμικών συγκρούσεων, φέρνοντας στην οθόνη εικόνες και μαρτυρίες που συγκλονίζουν.

Στις αίθουσες προβάλλεται και η περιπέτεια εποχής «Η Εξέγερση», με πρωταγωνιστή τον Άντριου Γκάρφιλντ. Η ταινία υπόσχεται δράση και αγωνία, μεταφέροντας τους θεατές σε μία άλλη εποχή με την πλοκή της.

Γαλλική κινηματογραφία και παιδικές επιλογές

Η γαλλική κινηματογραφία επιστρέφει με μία ταινία που εστιάζει στον εμβληματικό ηγέτη, Ντε Γκολ. Η συγκεκριμένη παραγωγή αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον όσων επιθυμούν να παρακολουθήσουν μία ιστορική αφήγηση μέσα από το πρίσμα του γαλλικού κινηματογράφου.

Τέλος, για τους μικρούς φίλους του σινεμά, προβάλλεται το παιδικό animation «Ο Tad και το Μαγικό Λυχνάρι». Η ταινία προσφέρει ψυχαγωγία και περιπέτεια για όλη την οικογένεια, με κινούμενα σχέδια που θα ενθουσιάσουν τα παιδιά.

Με πληροφορίες από: Newsit