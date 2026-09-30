Νέες αποκαλυπτικές καταγγελίες συγγενών ασθενών βλέπουν το φως της δημοσιότητας για ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, όπου διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Η Περιφέρεια έχει αποφασίσει την ανάκληση της άδειας λειτουργίας τόσο της συγκεκριμένης κλινικής όσο και μιας δεύτερης, ιδιοκτησίας του ίδιου προσώπου, στη Θέρμη. Παράλληλα, έχει διαταχθεί εισαγγελική έρευνα για την υπόθεση.

Ανάκληση αδειών και συνεχιζόμενη λειτουργία

Η Περιφέρεια αποφάσισε την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της κλινικής στη Θεσσαλονίκη, καθώς και της δεύτερης κλινικής του ίδιου ιδιοκτήτη, η οποία βρίσκεται στη Θέρμη. Σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, εντός δεκαπέντε ημερών θα πρέπει να ολοκληρωθεί η εκκένωση των κτιρίων, προκειμένου να σφραγιστούν και να σταματήσει η λειτουργία τους.

Ωστόσο, η κλινική εξακολουθεί να λειτουργεί κανονικά, με τους εργαζόμενους να προσέρχονται στις θέσεις τους. Παράλληλα, αρκετοί ασθενείς παραμένουν εντός της δομής. Αν και ο ακριβής αριθμός των ασθενών δεν έχει γίνει γνωστός, εκτιμάται ότι η κλινική διαθέτει περίπου 50 με 60 κλίνες.

Εισαγγελική έρευνα και ερωτήματα

Ο εισαγγελέας έχει διατάξει έρευνα για να διερευνηθούν τυχόν ευθύνες σχετικά με τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν στην κλινική, καθώς και για τα παραστατικά βάσει των οποίων ο ΕΟΠΥΥ κατέβαλλε αποζημιώσεις. Ένα από τα βασικά ερωτήματα που προκύπτουν αφορά τον λόγο για τον οποίο οι ελεγκτικές αρχές, ενώ είχαν προχωρήσει σε ανάκληση άδειας για τη λειτουργία της κλινικής, δεν είχαν εντοπίσει το ογκολογικό τμήμα και δεν είχαν διαπιστώσει τη διενέργεια χημειοθεραπειών.

Στο πλαίσιο της έρευνας, εξετάζεται παράλληλα και το ενδεχόμενο ύπαρξης κυκλώματος παράνομων συνταγογραφήσεων, το οποίο ενδέχεται να συνδέεται με τη λειτουργία της κλινικής.

Μαρτυρίες συγγενών για περιττές εξετάσεις

Οι καταγγελίες συγγενών ασθενών για τα όσα συνέβαιναν στην κλινική συνεχίζονται. Ένας άνδρας περιέγραψε την εμπειρία του με τον πατέρα του, ο οποίος χρειάστηκε να νοσηλευτεί στην κλινική μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο. Όπως κατήγγειλε, οι υπεύθυνοι προέβαιναν σε εξετάσεις στον πατέρα του που δεν ήταν απαραίτητες, καθώς ο άνθρωπος βρισκόταν «στα τελευταία του».

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο πατέρας του κρατούνταν ζωντανός μόνο και μόνο για να λαμβάνονται χρήματα από τις εξετάσεις και τις θεραπείες που του έκαναν. Ο πατέρας του νοσηλεύτηκε για δύο μήνες, κατά τη διάρκεια των οποίων του έγιναν συνεχώς εξετάσεις και θεραπείες.

Καταγγελία για παράνομες χημειοθεραπείες και «εκτελεστήριο»

Μία κόρη κατήγγειλε την περίπτωση της 84χρονης μητέρας της, η οποία διαγνώστηκε με ένα μικρό ογκίδιο στο στομάχι το 2022. Η μητέρα εισήχθη στην κλινική τον Φεβρουάριο του 2023. Της είπαν ότι χρειαζόταν 3-4 χημειοθεραπείες και ότι θα έπαιρνε εξιτήριο μετά από δύο μήνες. Η κόρη πλήρωσε 12.000 ευρώ για αυτές τις συνεδρίες, χαρακτηρίζοντας την κλινική ως «εκτελεστήριο».

Η κόρη δήλωσε ότι η μητέρα της εισήχθη στην κλινική «υγιέστατη». Ωστόσο, μετά την πρώτη χημειοθεραπεία, η κατάστασή της επιδεινώθηκε ραγδαία. Η μητέρα της πέθανε στην κλινική τον Απρίλιο του 2023, ζυγίζοντας μόλις 27 κιλά. Η κόρη άκουγε τη μητέρα της να φωνάζει «πεινάω, διψάω» όλη μέρα.

Η αποκάλυψη και οι συνέπειες

Η κόρη ενημερώθηκε για τις παράνομες χημειοθεραπείες που γίνονταν στην κλινική από τις ειδήσεις. Μέχρι τότε, της είχαν πει ότι η μητέρα της λάμβανε «στοχευμένη θεραπεία». Μετά την αποκάλυψη, η κόρη προχώρησε σε μήνυση μέσω του δικηγόρου της, δηλώνοντας ότι η μητέρα της «δολοφονήθηκε» και ότι η κλινική ήταν ένα «εκτελεστήριο».

Η κατάσταση της μητέρας κατά τον θάνατό της ήταν τραγική: ήταν παράλυτη, γεμάτη κατακλίσεις, με σπασμένα πλευρά, σπασμένο ισχίο, σπασμένη κλείδα, σπασμένο χέρι και σπασμένο πόδι. Αυτές οι λεπτομέρειες ενισχύουν τις σοβαρές καταγγελίες για τις συνθήκες νοσηλείας και τις πρακτικές που ακολουθούνταν στην ιδιωτική κλινική.

Με πληροφορίες από: Enikos