Το ολοκαίνουργιο MG4 Urban έρχεται στην Ελλάδα για πανελλαδική πρεμιέρα

Μια νέα προσθήκη στην ηλεκτρική γκάμα της MG, το ολοκαίνουργιο MG4 Urban, έρχεται στην Ελλάδα. Το μοντέλο θα πραγματοποιήσει την πανελλαδική του πρεμιέρα στην Έκθεση Αυτοκινήτου της Αθήνας, σηματοδοτώντας την επέκταση της παρουσίας της εταιρείας στην ελληνική αγορά ηλεκτρικών οχημάτων. Ο σχεδιασμός του έχει έναν ξεκάθαρο προσανατολισμό στη σύγχρονη καθημερινή μετακίνηση, προσφέροντας λύσεις για τις ανάγκες των οδηγών στην πόλη και όχι μόνο.

Ο προσανατολισμός του MG4 Urban

Το MG4 Urban αποτελεί μια νέα προσθήκη στην ηλεκτρική γκάμα της MG, η οποία έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τις απαιτήσεις της σύγχρονης καθημερινής μετακίνησης. Η φιλοσοφία πίσω από το μοντέλο εστιάζει στην παροχή μιας πρακτικής, αποδοτικής και φιλικής προς το περιβάλλον λύσης για τους αστικούς οδηγούς.

Η παρουσία του στην Ελλάδα αναμένεται να ενισχύσει τις επιλογές των καταναλωτών στην κατηγορία των ηλεκτρικών οχημάτων, προσφέροντας ένα πακέτο που συνδυάζει την τεχνολογία με την ευχρηστία για τις καθημερινές διαδρομές.

Τεχνικά χαρακτηριστικά και αυτονομία

Το ολοκαίνουργιο MG4 Urban βασίζεται στην πλατφόρμα E3, μια αρχιτεκτονική που έχει σχεδιαστεί ειδικά για ηλεκτρικά οχήματα. Στην ευρωπαϊκή γκάμα, το μοντέλο διατίθεται με δύο επιλογές μπαταριών LFP, χωρητικότητας 42,8 kWh και 53,9 kWh.

Όσον αφορά την αυτονομία, το MG4 Urban μπορεί να φτάσει έως τα 416 χιλιόμετρα με μία μόνο φόρτιση, προσφέροντας επαρκή κάλυψη για τις περισσότερες καθημερινές ανάγκες μετακίνησης. Η φόρτιση της μπαταρίας των 53,9 kWh είναι ιδιαίτερα γρήγορη, καθώς μπορεί να πραγματοποιηθεί από 10% σε 80% σε έως και 28 λεπτά, χρησιμοποιώντας ισχύ DC έως 87 kW.

Χώροι και πρακτικότητα

Ένα από τα σημαντικά στοιχεία του MG4 Urban είναι η πρακτικότητά του, η οποία αντικατοπτρίζεται στους διαθέσιμους χώρους. Ο χώρος αποσκευών του οχήματος φτάνει έως τα 577 λίτρα, προσφέροντας επαρκή χωρητικότητα για τις καθημερινές ανάγκες και τα ψώνια.

Για περιπτώσεις που απαιτείται μεγαλύτερος χώρος μεταφοράς, με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων, ο διαθέσιμος χώρος μπορεί να αγγίξει τα 1.364 λίτρα. Αυτή η ευελιξία καθιστά το MG4 Urban κατάλληλο για διάφορες χρήσεις, από την καθημερινή μετακίνηση μέχρι τη μεταφορά μεγαλύτερων αντικειμένων.

Η ψηφιακή εμπειρία στην καμπίνα

Η ψηφιακή εμπειρία βρίσκεται στο επίκεντρο του εσωτερικού σχεδιασμού του MG4 Urban. Η καμπίνα του οχήματος είναι εξοπλισμένη με μια κεντρική HD οθόνη αφής 12,8 ιντσών, η οποία λειτουργεί ως το κέντρο ελέγχου για τις λειτουργίες του αυτοκινήτου και το σύστημα ψυχαγωγίας. Επιπλέον, υπάρχει ένας ψηφιακός πίνακας οργάνων 7 ιντσών, ο οποίος παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στον οδηγό με σαφήνεια.

Για την απρόσκοπτη συνδεσιμότητα, το MG4 Urban προσφέρει ασύρματη σύνδεση Apple CarPlay και Android Auto. Αυτό επιτρέπει στους χρήστες να ενσωματώσουν εύκολα τα smartphones τους στο σύστημα του αυτοκινήτου, έχοντας πρόσβαση σε εφαρμογές, πλοήγηση και επικοινωνία με ασφάλεια και ευκολία κατά την οδήγηση.

Με πληροφορίες από: Topontiki