Η MagentaTV υποδέχεται τον Οκτώβριο με νέες σεζόν σειρών και κινηματογραφικές πρεμιέρες

Η MagentaTV υποδέχεται τον Οκτώβριο με ένα πλούσιο πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει πολυαναμενόμενες σειρές, μεγάλες κινηματογραφικές πρεμιέρες και ειδικά αφιερώματα. Μεταξύ των πρεμιέρων του μήνα ξεχωρίζουν η 4η σεζόν του «Tulsa King» με τον Σιλβέστερ Σταλόνε και η 2η σεζόν του «Dexter: Resurrection» με νέες περιπέτειες για τον Dexter Morgan. Επίσης, κάνει πρεμιέρα το νέο θρίλερ εκδίκησης «Kill Jackie» με την Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς.

Στις κινηματογραφικές αφίξεις πρωταγωνιστούν το «Ανελέητο Κυνήγι» με τον Μελ Γκίμπσον, ο «Μαγγελάνος», που αφηγείται την ιστορία του θρυλικού θαλασσοπόρου, και το πολυβραβευμένο «Δυστυχώς Βρίζω», βασισμένο σε αληθινά γεγονότα. Ο μήνας φέρνει, επιπλέον, το μουσικό ντοκιμαντέρ «Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft: The Tour», καθώς και ένα ξεχωριστό «Halloween Nights» αφιέρωμα με εννέα ταινίες τρόμου.

Νέες σεζόν με δυνατές επιστροφές

Ο Οκτώβριος φέρνει στη MagentaTV την πολυαναμενόμενη 4η σεζόν του «Tulsa King» του Τέιλορ Σέρινταν. Η σειρά κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, στην On Demand υπηρεσία της MagentaTV, και θα είναι διαθέσιμη 24 ώρες μετά την προβολή της στην Αμερική. Στη νέα σεζόν, ο Dwight Manfredi προσπαθεί να αφήσει πίσω του τις παράνομες δραστηριότητες και να μετατρέψει την αυτοκρατορία που έχτισε στην Tulsa σε μια νόμιμη και ισχυρή επιχειρηματική δύναμη.

Στο τέλος του μήνα, το Σάββατο 31 Οκτωβρίου, επιστρέφει και ο Dexter Morgan στη 2η σεζόν του «Dexter: Resurrection». Η προβολή θα γίνει στις 00:00 στο Magenta Series 1, 24 ώρες μετά την Αμερική, με διπλό επεισόδιο. Στη σειρά πρωταγωνιστούν οι Μάικλ Σ. Χολ και Ούμα Θέρμαν. Αυτή τη φορά, ο Dexter βρίσκεται στη Νέα Υόρκη ανάμεσα σε επικίνδυνους serial killers, με τον Μπράιαν Κοξ στον ρόλο του διαβόητου New York Ripper και τον Νταν Στίβενς ως Five Borough Killer.

Το θρίλερ εκδίκησης «Kill Jackie»

Πρεμιέρα κάνει επίσης το νέο θρίλερ εκδίκησης «Kill Jackie», το οποίο θα είναι διαθέσιμο το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, στις 22:00, στην On Demand υπηρεσία της MagentaTV, 24 ώρες μετά την Αμερική, με όλα τα επεισόδια. Στη σειρά πρωταγωνιστεί η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς.

Η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς υποδύεται μια πρώην διακινήτρια ναρκωτικών, η οποία αναγκάζεται να επιστρέψει στην επικίνδυνη ζωή που άφησε πίσω της. Αυτό συμβαίνει όταν δολοφόνοι από το παρελθόν αρχίζουν να την καταδιώκουν, αναγκάζοντάς την να αντιμετωπίσει τις συνέπειες των προηγούμενων επιλογών της.

Κινηματογραφικές αφίξεις του μήνα

Μεταξύ των κινηματογραφικών αφίξεων που ξεχωρίζουν τον Οκτώβριο είναι το «Ανελέητο Κυνήγι», μια ταινία στην οποία πρωταγωνιστεί ο Μελ Γκίμπσον. Η ταινία υπόσχεται έντονη δράση και αγωνία, προσφέροντας μια δυναμική ιστορία στο κοινό της MagentaTV.

Επιπλέον, το πρόγραμμα περιλαμβάνει την ταινία «Μαγγελάνος», η οποία αφηγείται την ιστορία του θρυλικού θαλασσοπόρου, προσφέροντας μια ματιά στις ιστορικές του περιπέτειες. Ακόμη, θα προβληθεί το πολυβραβευμένο και βασισμένο σε αληθινά γεγονότα φιλμ «Δυστυχώς Βρίζω», το οποίο έχει αποσπάσει σημαντικές διακρίσεις.

Επιστροφές αγαπημένων σειρών

Ο Οκτώβριος σηματοδοτεί και την επιστροφή άλλων δημοφιλών σειρών με νέες σεζόν. Το «CIA» επιστρέφει με τη 2η σεζόν του την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, στις 21:00, στο Magenta Series 1, 24 ώρες μετά την Αμερική. Οι Colin Glass και Bill Goodman βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο επικίνδυνων επιχειρήσεων. Επίσης, το «Maigret» κάνει πρεμιέρα με τη 2η σεζόν του τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, στις 23:00, στο Magenta Series 1, 24 ώρες μετά τη Γαλλία, με τον ομώνυμο επιθεωρητή να αναλαμβάνει τρεις νέες απαιτητικές υποθέσεις, ενώ η θέση του στην αστυνομία αρχίζει να απειλείται.

Επιστροφή έχουμε και για τις αστυνομικές σειρές της Paramount. Η 2η σεζόν του «Marshals» θα προβληθεί τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, στις 22:00, στο Magenta Series 1, 24 ώρες μετά την Αμερική. Τέλος, η 3η σεζόν του «NCIS: Origins» εντάσσεται επίσης στο πρόγραμμα του μήνα, συνεχίζοντας τις ιστορίες που αγάπησε το κοινό.

Μουσικό ντοκιμαντέρ και αφιέρωμα τρόμου

Το πρόγραμμα του Οκτωβρίου εμπλουτίζεται με το μουσικό ντοκιμαντέρ «Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft: The Tour». Το ντοκιμαντέρ προσφέρει μια μοναδική οπτική στην περιοδεία της διάσημης καλλιτέχνιδας, δίνοντας στους θεατές την ευκαιρία να ζήσουν τη μουσική της εμπειρία.

Τέλος, για τους λάτρεις του τρόμου, η MagentaTV έχει ετοιμάσει ένα ξεχωριστό αφιέρωμα με τίτλο «Halloween Nights». Το αφιέρωμα περιλαμβάνει συνολικά εννέα ταινίες τρόμου, προσφέροντας μια ιδανική επιλογή για τις νύχτες του Οκτωβρίου, ενόψει και της γιορτής του Halloween.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis