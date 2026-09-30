Η Nova χορηγός προσβάσιμων προβολών στο 7ο Kinofest

Η Nova, στο πλαίσιο της στρατηγικής της στον πολιτισμό και την 7η Τέχνη, στήριξε ως Χορηγός Προσβάσιμων Προβολών το 7ο KinoFest-Φεστιβάλ Γερμανόφωνου Κινηματογράφου. Το φεστιβάλ έλαβε χώρα από τις 23 έως τις 27 Σεπτεμβρίου στον ιστορικό χώρο της Achaia Clauss στην Πάτρα. Η συμβολή της Nova αφορούσε την παροχή περιγραφικών υποτίτλων σε επιλεγμένες προβολές, με στόχο την ισότιμη πρόσβαση όλων των θεατών στην κινηματογραφική εμπειρία.

Το 7ο Kinofest και η μοναδικότητά του

Το 7ο KinoFest αποτελεί το μοναδικό φεστιβάλ στην Ελλάδα που είναι αφιερωμένο αποκλειστικά στον σύγχρονο γερμανόφωνο κινηματογράφο. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεών του, παρουσιάστηκαν ταινίες από τη Γερμανία, την Αυστρία, την Ελβετία και το Λουξεμβούργο.

Το πρόγραμμα του φεστιβάλ περιλάμβανε επίσημες πρεμιέρες, καθώς και την παρουσία προσκεκλημένων σκηνοθετών και συντελεστών. Διοργανώθηκαν επίσης Q&As, KinoFest Talks, masterclasses, εργαστήρια για παιδιά και ενήλικες, εικαστική έκθεση και διάφορες ειδικές δράσεις, προσφέροντας ένα πλούσιο πολιτιστικό γεγονός.

Η συμβολή της Nova στην προσβασιμότητα

Ως Χορηγός Προσβάσιμων Προβολών, η Nova ανέλαβε την επιμέλεια και την προσφορά περιγραφικών υποτίτλων. Οι υπότιτλοι αυτοί απευθύνονταν σε άτομα με προβλήματα ακοής και ενσωματώθηκαν σε συγκεκριμένες προβολές του φεστιβάλ, εξασφαλίζοντας την κατανόηση του περιεχομένου.

Η ενέργεια αυτή της Nova συνέβαλε σημαντικά στην ισότιμη πρόσβαση όλων των θεατών στην κινηματογραφική εμπειρία. Παράλληλα, αναδείχθηκε η σημασία της συμπερίληψης στον πολιτισμό, προσφέροντας τη δυνατότητα σε περισσότερους ανθρώπους να απολαύσουν τις ταινίες και να συμμετάσχουν ενεργά στο φεστιβάλ.

Συζήτηση για το «Σινεμά για Όλους»

Κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, πραγματοποιήθηκε μια θεματική συζήτηση με τίτλο «Σινεμά για Όλους: Από την Πρόσβαση στη Συμμετοχή». Η συζήτηση αυτή εστίασε σε ζητήματα προσβασιμότητας και συμμετοχής στον κινηματογράφο.

Μεταξύ των συμμετεχόντων ήταν η Μάρθα Τσιμόγιαννη, Language Quality Assurance Lead της Nova, ο Γεράσιμος Φεσσιάν, εμπνευστής του Seatrac, και ο Χρίστος Καρακασίδης, Managing Director της TheHappyAct. Οι τρεις τους βρέθηκαν από αριστερά προς τα δεξιά κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ανταλλάσσοντας απόψεις και εμπειρίες.

Η δέσμευση της Nova για ισότιμη ψυχαγωγία

Στην τοποθέτησή της κατά τη συζήτηση, η Μάρθα Τσιμόγιαννη υπογράμμισε τη δέσμευση της Nova στον τομέα της προσβασιμότητας. Επισήμανε ότι η εταιρεία είναι από τις πρώτες ελληνικές που έσπευσαν να ενσωματώσουν προσβάσιμο υλικό με τη μορφή περιγραφικών υποτίτλων στο πρόγραμμά της, με κεντρικό μήνυμα την «ψυχαγωγία για όλους – ισότιμη εμπειρία θέασης».

Η κ. Τσιμόγιαννη ανέφερε ότι η Nova ξεκίνησε την παροχή προσβάσιμου περιεχομένου με ενημερωτικές εκπομπές πριν από αρκετά χρόνια και έκτοτε εισάγει σταθερά όλο και περισσότερο περιεχόμενο. Σήμερα, η πλατφόρμα της εταιρείας προσφέρει πάνω από 2.000 ώρες προβολής προσβάσιμου περιεχομένου ετησίως, εμπλουτίζοντας συνεχώς τις επιλογές των συνδρομητών.

Το πλούσιο πρόγραμμα ανανεώνεται σταθερά κάθε μήνα και περιλαμβάνει περισσότερες από 30 κινηματογραφικές πρεμιέρες, σειρές, παιδικά προγράμματα, βραβευμένα ντοκιμαντέρ, αθλητικές και μουσικές εκπομπές. Όλα αυτά διατίθενται με τη δυνατότητα περιγραφικών υποτίτλων. Το σύνολο του προσβάσιμου περιεχομένου συγκεντρώνεται σε μια ειδικά διαμορφωμένη, ξεχωριστή κατηγορία, προσφέροντας στους συνδρομητές άμεση και εύκολη πρόσβαση, ενώ οι τίτλοι που εντάσσονται και σε άλλες θεματικές κατηγορίες φέρουν ειδική σήμανση, ώστε να εντοπίζονται άμεσα.

Με πληροφορίες από: Topontiki