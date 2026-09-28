«Μπόμπυ ή άβολες κουβέντες με ζώα»: Έρχεται στην Ελλάδα η παράσταση του Rob Hayes

Το έργο «Μπόμπυ ή άβολες κουβέντες με ζώα» του Rob Hayes έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ανεβαίνοντας στο Θέατρο Κιβωτός. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Βασίλης Μαγουλιώτης, ενώ τον πρωταγωνιστικό ρόλο ερμηνεύει ο Γιάννης Νιάρρος. Η παράσταση έχει ήδη προκαλέσει αίσθηση στην παγκόσμια θεατρική σκηνή και παρουσιάζεται ως ένας προβληματικά οικείος, μετασυνουσιακός μονόλογος.

Ο χαρακτήρας του Μπόμπυ

Ο κεντρικός χαρακτήρας, ο Μπόμπυ, περιγράφεται ως ένας άνθρωπος ειλικρινής με τους ερωτικούς του συντρόφους. Είναι τρυφερός, φροντιστικός και θαρραλέα ευάλωτος, καθώς λίγοι μπορούν να βρουν το κουράγιο να ανοίξουν την καρδιά τους τόσο διάπλατα.

Παρόλα αυτά, ο Μπόμπυ μπορεί να γίνει και ελαφρώς χειριστικός κατά διαστήματα, μια ανθρώπινη αδυναμία που τον καθιστά οικείο. Η βασική ιδιαιτερότητα του χαρακτήρα του έγκειται στο γεγονός ότι οι ερωτικοί του σύντροφοι είναι, στην κυριολεξία, ζώα.

Ο μονόλογος ως ομαδική ψυχοθεραπεία

Η παράσταση δομείται ως ένας μονόλογος που παραπέμπει σε ομαδική ψυχοθεραπεία. Ο Μπόμπυ, τραυματισμένος από την κοινωνία και τους ανθρώπους, διαπραγματεύεται με τους εκάστοτε τετράποδους παρτενέρ του, αλλά και με το κοινό, μια σειρά από βαθιά ζητήματα.

Αυτά περιλαμβάνουν την απελπισία για μια πραγματική σύνδεση, τα οξύμωρα της σύγχρονης ηθικής, τα γενεαλογικά τραύματα, καθώς και τη στάνταρ αμηχανία που ακολουθεί το σεξ.

Η σκηνοθετική ματιά του Βασίλη Μαγουλιώτη

Ο Βασίλης Μαγουλιώτης αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία του έργου, φέρνοντας το για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Μετά την περσινή επιτυχία του με την παράσταση «Η Συναρπαστική Εξέγερση του Χούλιο Τόγκα», ο Μαγουλιώτης σκηνοθετεί για ακόμη μία φορά ήρωες που κινούνται στα όρια του ιδανικού και του ανήθικου.

Η προσέγγισή του αναδεικνύει τη σύγκρουση μεταξύ της απόγνωσης και του χιούμορ, δημιουργώντας μια σύνθετη θεατρική εμπειρία. Ο σκηνοθέτης επιλέγει να εστιάσει σε χαρακτήρες που αμφισβητούν τα καθιερωμένα.

Η ερμηνεία του Γιάννη Νιάρρου

Τον κεντρικό ρόλο του Μπόμπυ ενσαρκώνει ο Γιάννης Νιάρρος, ο οποίος λειτουργεί στη σκηνή ως ένας σκανταλιάρης και τραγικός stand-up dramedian. Η ερμηνεία του ζωντανεύει έναν χαρακτήρα που είναι καταδικασμένος να φλερτάρει τόσο με τις πιο αξιαγάπητες όσο και με τις πιο σκοτεινές εκφράσεις της μοντέρνας ανθρωπότητας.

Ο Νιάρρος φέρνει στη ζωή έναν χαρακτήρα που φλερτάρει με τις πιο αξιαγάπητες και τις πιο σκοτεινές εκφράσεις της μοντέρνας ανθρωπότητας, προσδίδοντας βάθος και πολυπλοκότητα στον Μπόμπυ.

Άλλες θεατρικές παραγωγές

Στο πλαίσιο των θεατρικών ανακοινώσεων, έχουν επίσης γίνει γνωστές και άλλες παραγωγές. Συγκεκριμένα, στο Θέατρο Τέχνης παρουσιάζεται το έργο «Ρόσμερσχολμ» του Γιάννη Χουβαρδά.

Επιπλέον, στο Από Μηχανής Θέατρο ανεβαίνει η παράσταση «ΠΙΝΕΛΟΠΗ» της Χριστίνας Ντούμα, γνωστή και ως Theodore’s Miracle, η οποία έχει φιλανθρωπικό σκοπό. Τέλος, στο Θέατρο ΜΕΤΣ, το κοινό μπορεί να παρακολουθήσει «Ο Κύκλος των Ανώνυμων Εξαρτήσεων» του Διονύση Μακρή.

Με πληροφορίες από: Topontiki